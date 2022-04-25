特斯拉副总裁确认 旗下一半以上车辆都配备了磷酸铁锂电池

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:根据特斯拉工程高级副总裁Drew Baglino的说法，特斯拉有一半的车辆现在出厂时都配备了磷酸铁锂（LFP）电池。磷酸铁锂阴极化学的生产成本更低，因为其中的原材料比特斯拉性能车辆中昂贵的镍和钴更丰富。

自从特斯拉宣布将其标准续航版本电动汽车转向更便宜、更容易获得的磷酸铁锂 (LFP) 电池以来，昂贵的镍钴电池与磷酸铁锂电池的确切比例仍然未知。然而，在该公司最新的季度业绩报告中，这一比例终于被披露了，事实证明，特斯拉已经在其新生产的电动汽车中几乎一半的产品都装有磷酸铁锂电池。

特斯拉上海工厂的标准车型Model 3和Model Y配备LFP电池，它们的生产也将很快扩展到加利福尼亚州弗里蒙特的工厂。事实上，特斯拉可能正计划在离家更近的美国建立一个专门的磷酸铁锂电池工厂，并且可能一直在探索中国制造商的任务。

特斯拉首席执行官埃隆马斯克公开表示，配备 LFP 电池组的电动汽车的续航里程可能与其镍钴电池非常相似，因为它可以充电至100%，而不会随着时间的推移而显着退化。但是LFP电池还有其他缺点，最近特斯拉加拿大公司建议对它们进行全面充电，以便更好地进行校准和续航估计，但就原材料的可用性和价格而言，LFP 似乎是未来大多数电动汽车的优先选择。

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