亚马逊云计算主管：AWS将保持云服务领先地位 不打算将其分拆

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:据彭博报道，亚马逊公司的云计算主管Adam Selipsky表示，这家电子商务巨头并不打算分拆其盈利的亚马逊网络服务部门（AWS）。

图片来自 AWS

Selipsky周三在接受彭博电视采访时说，「我们目前没有分拆『云计算部门』的计划，他在回答分析师和记者提出的一个问题时说。「我们认为，让AWS成为亚马逊的一部分，可以很好地服务我们的客户。」

AWS是租用计算能力和其他云基础设施的最大供应商。该部门在2021年创造了超过620亿美元的收入，占该公司249亿美元营业利润的约74%。

Selipsky认为，云计算市场仍处于早期阶段，估计只有5%到15%的企业技术支出是用于云计算的。如果AWS继续快速发展，随着市场的增长，它可以保持在云基础设施和服务方面的领先地位。他说:「我认为我们的细分市场份额绝对应该能够保持，甚至有可能增加，但这将是一个我们能不能做好自己工作的问题。」

尽管AWS过去一直寻求小规模收购，但Selipsky表示，该部门对各种规模的交易都持开放态度。不过他也表示，更青睐嵌入型（Tuck-in）收购，因为在科技行业，整合大型企业合并的难度更大。

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