支付宝首页推出商家消息提醒功能 可直通小程序

4月11日，有网友反馈称，现在支付宝App现已支持关闭首页活动推荐”卡片了。操作路径：设置-功能管理-首页活动推荐栏目-允许活动推荐”。默认是开启的关闭该功能后，支付宝首页中部的横幅广告消失了，页面看起来更加清爽。关闭前和关闭后此前，支付宝已经支持关闭首页栏目卡片”，在关闭后，支付宝首页将不会显示对应栏目卡片，开启后，该栏目卡片可在支付宝首页展示。去年底，支付宝首页上线了智能服务卡功能，该功能基于场景聚合展示多种服务信息，帮助用户在首页一键获取所需服务，不用再逐个查找。经测试，该功能已覆盖机场、火车站、?