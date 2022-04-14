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蔚来：合肥工厂正逐步恢复生产

2022-04-14 15:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:据21财经报道，蔚来汽车方面表示，目前，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

蔚来汽车

4月9日，蔚来表示，自 3 月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，整车生产已经暂停。

当时，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌表示：“原材料特别是电池原材料今年涨得太多，近期也看不到下降等趋势，本来想多扛一扛，疫情这么一搞更是扛不住了。”

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