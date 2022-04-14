蔚来：合肥工厂正逐步恢复生产

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:据21财经报道，蔚来汽车方面表示，目前，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。
4月9日，蔚来表示，自 3 月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，整车生产已经暂停。
当时，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌表示：“原材料特别是电池原材料今年涨得太多，近期也看不到下降等趋势，本来想多扛一扛，疫情这么一搞更是扛不住了。”
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知情人士称，在停工两天后，特斯拉上海工厂在周五恢复生产...
蔚来通过官方微信宣布，智能电动旗舰轿车ET7在蔚来中国总部所在地合肥率先交付...蔚来表示，会按照此前公布的规则进行锁单、排产、生产和交付，「全新车型生产要经历产量爬坡的阶段，同时各地因物流等原因，交付节奏会略有区别」...蔚来预计，2022年Q1营收达96.3-99.9亿元，2022年一季度交付车辆将在25000至26000辆之间，较2021年同期增长约24.6%至29.6%...
蔚来汽车方面表示，供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产，但后续生产计划还有赖于供应链恢复情况...而在4月9日，蔚来发布声明称，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复，受此影响，暂停整车生产，也正因此，不少用户的车辆会推迟交付...蔚来首款轿车ET7已经于近日交付，眼下正处于交付的关键期，而蔚来整体的停产，以及物流方面的阻碍，也会为ET7的交付，带来更多的不确定性......
苹果的主要iPhone组装商富士康表示，在部分解除周一生效的全市封锁后，其在深圳的中国制造工厂已恢复生产...富士康告诉路透社，在满足政府对员工的生活和工作的条件并采用闭环管理后，富士康已在深圳园区重新启动了部分生产和运营...富士康在一份声明中说：“一些业务已经能够重新启动，一些生产正在进行中，”并补充说，其深圳工厂的系统使居住在那里的员工接受了必要的健康措施...目前尚不清楚富士康在深圳的两家工厂生产哪些苹果产品，但富士康是iPhone的最大制造商...
3月22日消息，东芝发布公告称，截至今天（3月22日）12:00，地震造成的影响和状况如下： 东芝集团公司在日本东北地区的设施状况 1. Japan Semiconductor Inc. Headquarters and Iwate Operations（日本岩手县北上市，半导体生产） 正如最新消息2中所预期和报告一样，我们在3月17日晚上恢复了部分生产，并于今天恢复了全面生产。 衷心感谢我们的客户、合作伙伴公司和所有受此事件影响的人给予我们的极大理解和支持。
4月9日，蔚来官方App发布关于近期生产与交付情况的说明称，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复...会与供应链合作伙伴一道，在满足防疫要求的前提下，争取早日恢复生产，尽快将车辆交付给大家...自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复...
4月9日消息，蔚来汽车官方APP发布关于近期生产与交付情况的说明。说明称：自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。由于上述原因，近期不少用户的车辆会推迟交付，还请大家谅解。公司会与供应链合作伙伴一道，在满足防疫要求的前提下，争取早日恢复生产，尽快将车辆交付给大家。
4月9日，蔚来发布关于近期生产与交付情况的说明”，蔚来称，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复...受此影响，蔚来整车生产已经暂停...蔚来方面称，近期不少用户的车辆会推迟交付...对于暂停生产，蔚来方面也承受不小的压力，在3月份，蔚来交付9985辆，同比增长37.6%，环比增长62.9%，尽管同比、环比均取得了增长，但与理想、小鹏汽车相比，其间差距有所加大...
苹果供应商富士康已在深圳的工厂基本恢复正常运营...据路透社 报道，富士康已使其深圳工厂的生产再次接近满负荷生产...目前富士康在国内的主要工厂位于郑州和深圳，郑州工厂是iPhone主要的制造基地...
4 月 10 日，蔚来发布产品价格调整说明称，受全球原材料价格上涨影响， 2022 年 5 月 10 日起，ES8、ES6 及EC6 各版本车型起售价上调10000 元，ET7、ET5 起售价不变...蔚来还表示，自 3 月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复...
据抖音官方消息，3月28日，就企总管（郑州）网络科技中心、河南罐罐信息科技有限公司冒充抖音授权商推广“抖音心动外卖”项目、招募代理商一案，河..
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与此作为苹果长期的芯片制造合作伙伴，台积电也正努力将其 3nm 工艺提前到 2022 下半年...DigiTimes 台积电有望在今年下半年开始量产其 3nm 芯片，..
世界上有一半的苹果手机来自郑州富士康，对于苹果iPhone手机的整个供应来说有非常重要的地位...但需要注意的是，据@新浪数码 报道，郑州市在富士康..
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4月16日消息，寒武纪发布2021年年报，财报显示，2021年全年，寒武纪实现营业收入7.21亿元，较上年同期增长57.12%；归属于母公司所有者的净亏损为8..
4月16日消息，据国家广电总局官网消息，国家广播电视总局网络视听节目管理司、中共中央宣传部出版局联合下发《关于加强网络视听节目平台游戏直播管..
4月16日消息，微博官方账号@微博管理员发布消息称，为保障健康清朗的社区讨论氛围，微博社区持续开展不友善言论治理专项，重点整治网络暴力行为。..
据网信办官网消息，按照2022年“清朗”系列专项行动安排，中央网信办、国家税务总局、国家市场监督管理总局自即日起，开展为期两个月的“清朗·整..
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