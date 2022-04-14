蔚来：合肥工厂正逐步恢复生产

苹果的主要iPhone组装商富士康表示，在部分解除周一生效的全市封锁后，其在深圳的中国制造工厂已恢复生产...富士康告诉路透社，在满足政府对员工的生活和工作的条件并采用闭环管理后，富士康已在深圳园区重新启动了部分生产和运营...富士康在一份声明中说：“一些业务已经能够重新启动，一些生产正在进行中，”并补充说，其深圳工厂的系统使居住在那里的员工接受了必要的健康措施...目前尚不清楚富士康在深圳的两家工厂生产哪些苹果产品，但富士康是iPhone的最大制造商...