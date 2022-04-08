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淘宝：已有超300万名用户成功修改账号名

2022-04-08 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:近日，淘宝宣布账号名可以修改，入口在我的淘宝>设置>账号与安全>淘宝账号。

淘宝表示，如用户现在还改不了，请再等等，四月下旬保证全部改完，需要注意的是商家身份暂不支持修改。

QQ截图20220407111152.jpg

今日，淘宝公布数据称，自公布改名之后，有300万人连夜修改淘宝名。淘宝账号名含「爱」量骤降57%。包括了“爱”、“1314”、“Love”、“老婆”等字。

而改密后“冤种”成为了新爆款名字。

QQ截图20220408154416.jpg

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