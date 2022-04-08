淘宝：已有超300万名用户成功修改账号名

今天，有网友发现，淘宝开始对修改会员名的功能进行了内测。根据淘宝小蜜的介绍，目前淘宝仅对没有购买记录的用户开放内测改名功能，该功能将逐步进行开放。对于满足要求的用户，可以在登陆后前往手淘我的淘宝设置账户与安全会员名，进行修改。对于老用户来说，官方表示，为了交易的安全和解决纠纷问题，会员名暂时不支持更改，但老用户的改名方案也正在进行筹备。而对于曾有过发布商品、注册店铺等行为的商家账号，为了保障交易信息完整，暂时将无法进行会员名修改。对于这一功能的推出，有不少网友点赞。有网友表示，自己当初注册的时候