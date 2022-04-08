淘宝：已有超300万名用户成功修改账号名

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:近日，淘宝宣布账号名可以修改，入口在我的淘宝>设置>账号与安全>淘宝账号。
淘宝表示，如用户现在还改不了，请再等等，四月下旬保证全部改完，需要注意的是商家身份暂不支持修改。
今日，淘宝公布数据称，自公布改名之后，有300万人连夜修改淘宝名。淘宝账号名含「爱」量骤降57%。包括了“爱”、“1314”、“Love”、“老婆”等字。
而改密后“冤种”成为了新爆款名字。
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最近，关于淘宝账号名修改的消息引起网络热议，一些网友表示：终于能改掉自己的黑历史了”...从@淘宝 官微今日晒出的图片来看，有300万人连夜修改自己的淘宝名，官方不禁灵魂发问：你们到底是啥名啊，非得连夜改...”...图片显示，修改后的淘宝账号名中含爱”量降低了57%，如爱”、1314”、Love”、我爱你”等字眼被大面积替换...有意思的是，除了爱”会消失外，大冤种”意外成为淘宝新生代爆款名字...官方表示，入口在我的淘宝-设置-账号与安全-淘宝账号...
用户可以通过淘宝APP- [我的淘宝] - [设置] - [账户与安全] - [淘宝账号]进入查看...淘宝表示，修改后，若发现淘宝或其他APP的部分页面仍然显示旧的账号名，是因为系统未及时更新，不会影响用户使用...
周杰伦被盗NFT属于当下圈内最火项目之一无聊猿游艇俱乐部（BAYC），按当前价格计算，该NFT价值超320万元人民币...以当前ETH价格计算，周杰伦的被盗的NFT价值超过50万美元，折合人民币超320万元...根据DappRadar数据显示，2021 年全年NFT的交易额超过了 230 亿美元，其中排名前100的NFT藏品的底价市值达167亿美元...根据Opensea数据，无聊猿游艇俱乐部（BAYC）启动于2021年4月30日，由10000个具有不同特征和属性的猿猴NFT组成，上线时定价约200美元一个......
粉丝画像显示，在千惠的粉丝之中，有89.5%是女性，超过 7 成是24- 40 岁的人群，此外18- 23 岁人群占比达到21.77%...艾瑞咨询发布的《中国 90 后妈妈消费洞察白皮书》显示： 90 后妈妈家庭母婴消费月开支金额近 6877 元...这些数据表明，千惠确实吸引到了大量非妈妈人群，这也是其与大部分母婴博主的不同之处...2021 年 3 月 29 日， 195 万粉丝的千惠达成了单场 1008 万的GMV，居抖音带货主播日榜第三，当时主要带货护肤品和日用百货......
今天，有网友发现，淘宝开始对修改会员名的功能进行了内测。根据淘宝小蜜的介绍，目前淘宝仅对没有购买记录的用户开放内测改名功能，该功能将逐步进行开放。对于满足要求的用户，可以在登陆后前往手淘我的淘宝设置账户与安全会员名，进行修改。对于老用户来说，官方表示，为了交易的安全和解决纠纷问题，会员名暂时不支持更改，但老用户的改名方案也正在进行筹备。而对于曾有过发布商品、注册店铺等行为的商家账号，为了保障交易信息完整，暂时将无法进行会员名修改。对于这一功能的推出，有不少网友点赞。有网友表示，自己当初注册的时候
3月26日是2022年的地球一小时”活动日，普通人除了关灯1小时”，还能采取什么行动来关爱地球家园呢？近日，天猫精灵联合天猫平台80多家家电品牌，发起绿色节能+1”计划，将符合国家一级能耗标识的2500多个产品标注为绿色家电，在醒目位置推荐给消费者选购。同时在天猫精灵官方App上线一键节能”场景模式，除了可以定时自动关灯外，生态内的耗电大户，比如空调、电暖器、扫地机、空气净化器、热水器等，可直接一键进入待机或关闭状态。官方通过Sass应用为IoT用户创建自动定时关闭多个家电的智能场景地球一小时”是世界自然基金会（WWF）应?
对此，淘宝官方客服称，淘宝账号名修改正在进行随机灰测，预计在4月下旬前将逐步放开该功能覆盖人群...早在2019年9月淘宝宣布能改昵称的时候，还特意解释过这件事：...淘宝会员名（即淘宝ID）是用户在淘宝网的唯一身份识别依据，如果修改会导致相关订单信息、会员资格、优惠等各项权益不能得到保障，所以暂时无法支持修改...不过您可以自主修改的是淘宝昵称，用户可以在自己的手淘操作界面自行修改，不需要联系淘宝客服申请哦！...2020年，微博宣布可以修改用户名后，曾有大量用户到淘宝微博下留言，要求淘宝也可以修改账号名......
当年刚刚开始淘宝网购时，很多网友都是用当时的网名作为用户名，年少时追求炫酷霸气，用户名也是各种奇葩都有，如今人到中年，那些听着很中二的淘宝用户名也成了麻烦，好消息是淘宝终于支持改名了，预计4月份全面推送...根据淘宝的规则，用户名一年只能修改一次，不能频繁修改也主要是因为淘宝用户名是用户的唯一凭证...修改过程也很简单，打开淘宝App-我的淘宝-设置-账号与安全-淘宝账号即可完成修改...
据第一财经消息，阿里巴巴集团旗下的饿了么、大润发、盒马、菜鸟等企业已积极组织符合条件的本地人员尽快重返保供岗位，并从外地调集增援力量，近期共计将新增抗疫保供人员 3000 人...饿了么本地1000名骑手重返岗位，同时还将从外地调配 600 人支援上海；大润发从外地调配 600 人；盒马陆续增加 300 名一线人员；菜鸟从本地增派 500 名快递员...
饿了么诉称，美团利用后台管理软件对上线其他外卖平台商户实施限制措施等，构成不正当竞争，要求赔偿 300 万元...法院查明，聚源美梅州公司曾被近 50 家商户举报其强迫“二选一”被梅州市市场监督管理局罚款 13 万元等...法院认为，聚源美梅州公司存在强迫用户在自己和竞争对手之间“二选一”的行为，构成不正当竞争，聚源美公司作为聚源美梅州公司的总公司，应承担责任...
受今年以来全球原材料价格持续大幅上涨的影响，2022年5月10日起，蔚来将对旗下产品价格进行适当调整...1、车价方面：ES8、ES6及EC6各版本车型起售..
科研人员开发了具有交错p-n异质结的双功能电催化剂，应用了太阳能电池/半导体界面特性，从而克服"锌-空气电池"的局限性的前景，有希望成就下一代电..
埃隆-马斯克周六晚在一系列推文中建议对付费的TwitterBlue服务进行改革--包括更便宜的订阅价格、去除广告和提供加密货币支付选项。马斯克现在是Tw..
蔚来汽车在其官方App上发布关于近期生产与交付情况说明”，说明指出，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙..
该车定位智能豪华SUV，搭载华为DriveONE纯电驱增程平台和HarmonyOS智能座舱，售价24.98万起，于3月6日在全国36个城市开启交付...图片中是一辆绿色..
随着调查展开，费列罗开始在英国、爱尔兰、西班牙等欧洲多国以及美国、澳大利亚等国召回多款产品，涉及多个批次...在4月9日，费列罗中国也发布了一..
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“京东将为上海提供超过1600万件米面粮油等民生商品，可保障上海京东用户近1个月日常供应...通过紧急全国调拨，目前首批重点保供物资已通过京东物..
对不少小伙伴来说，4月是个幸福的月份，除了草长莺飞、春回大地之外，今年4月还能赶上两个假期。清明假期刚结束，五一假期就要又来了。据国务院办..
好消息来了，在2022汽车测评国际峰会暨C-NCAP年会上，中汽中心正式发布《微型电动汽车专项评价规程》，综合考虑产品特点及消费者关切问题，量身定..
近期，上海疫情牵动全国人民的心，为保障市民的民生，京东集团也实施了最新的抗疫举措。4月10日上午，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，京东集团..
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电影需单独付费购买限时观看权”，普通用户需3B币（3元），大会员半价需1.5B币（1.5元），购买后可在48小时内观看...《生化危机》系列电影改编自卡..
4月10日消息，华邦电子股份有限公司近日公布自行结算的2022年3月份营收报告。华邦含新唐科技等子公司，3月份合并营收为新台币92.17亿元，较上个月..
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在最近发表在《Physical Review Letters》上的一项研究中，来自日本的研究人员表明，地球空间的高频等离子体波可以通过波粒相互作用加热低能离子而..
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YouTube封锁了从俄罗斯议会下议院播放的杜马TV，这引起了官员们的愤怒回应...Alphabet Inc.旗下的YouTube一直受到来自俄罗斯通信监管机构Roskomna..
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