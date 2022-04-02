首页 > 业界 > 关键词  > 得物最新资讯  > 正文

百亿流量扶持！得物APP社区上线视频号功能

2022-04-02 16:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:近日，得物APP社区上线视频号功能，并对开通视频号的创作者推出百亿流量扶持、千万现金补贴等专属扶持计划，鼓励创作者进行视频内容创作。

57_1648885522.jpg

申请得物视频号无需高门槛，创作者只要开通视频号即可自动开通视频激励，无论是新人还是有一定影响力的达人，只要发布视频即可获得现金补贴。

此外，得物App社区还通过专属视频管家、审核加速通道、官方运营指导等专项服务，让更多潮流爱好者的视频创作更简单。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 有赞发布视频号商家3月流量扶持计划 播2场送1万流量

    月有效开播场次≥ 8 场，奖励流量0. 2 万UV；月有效开播场次≥ 16 场，奖励流量0. 5 万UV；月GMV≥ 1 万元，奖励流量 1 万UV；月GMV≥ 10 万元，奖励流量 10 万UV；月GMV≥ 50 万元，奖励流量 30 万UV；月GMV≥ 100 万元，奖励流量 50 万UV...成交增量= 3 月视频号直播成交- 2 月视频号直播成交；不满 1 万的部分不获得流量，比如成交增量为5. 2 万，获得2500UV；最高奖励 10 万流量......

    ​有赞 ​视频号 ​直播

  • COACH腕表新年限定礼盒在得物App火热上线

    COACH腕表新年限定礼盒在得物App火热上线...此次在得物App首发的COACH腕表新品共有两款，分别为PERRY系列虎年限定款“虎虎生威”腕表礼盒，和“生龙活虎”独家限定款腕表礼盒...为迎接即将到来的虎年，今年COACH腕表再度推出贴近国内消费者消费偏好的虎年系列生肖表，依然延续了前两年生肖系列的红火销势，彰显出我国年轻消费者巨大的消费动能及强烈的文化自信...基于此，COACH腕表的新品设计及销售思路也被拓宽，从而促使了“虎虎生威”“生龙活虎”两款腕表礼盒的诞生......

    ​COACH腕表虎年系 ​COACH腕表新年 ​腕表

  • 抖音上线“来客”团购App，个人拍探店佣金视频到底赚不赚钱？

    99 元就能吃到原价 268 的套餐;均价 30 元左右的喜茶奈雪，在团购上只需要19. 9 元/杯；优惠券不仅全国的门店通用，过期还能自动退款，这也让许多用户将抖音团购作为自己下单的第一选择...另一家知名奶茶品牌沪上阿姨，更是在 1 月 21 日到 23 日 3 天的直播中，售出团购券超 150 万份，总销售的达到 2300 万；还有像Tims 咖啡，也在抖音推出了限时团购，价格从 22 到 50 元不等的单人、双人套餐，最高销售量近 700 份......

    ​抖音 ​抖音来客 ​团购App

  • 以 “年轻化”创新为契机，得物App帮助老字号品牌“对话”年轻人

    海鸥品牌就是借助了年轻潮人聚集地得物App的力量，以新品首发的方式精准触达了年轻消费群体，以年轻视野打开了更广阔的商业增值空间，向得物App年轻消费群体展现了中华传承老字号品牌的魅力...海鸥品牌作为曾生产出中国第一块手表的老字号品牌，在得物App上线的新品是专为年轻人打造的全新潮表系列，不仅传承了海鸥核心技术基础，还与得物App年轻潮流趋势进行了创新性的结合，采用年轻人喜爱的运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等设计元素，叠加有趣的佩戴方式，展现了经典与潮流结合的风采......

    ​手表 ​潮表 ​海鸥

  • 严打博取流量行为！微信视频号2月份处置恶意营销帐号3143个

    为保证良好的用户体验，视频号安全团队对涉及上述违规行为的帐号及内容予以禁止发布视频或清除相关违规视频等处罚，累计处置 2154 条违规视频， 580 个帐号...具体来说，针对视频号创作者，微信累计处置 1134 条色情招嫖视频232 个帐号； 26272 条恶意营销视频 3143 个帐号； 316 个仿冒搬运帐号......

    ​视频号 ​微信 ​违规账号

  • 利好运营者!微信广告上线流量主无纸化结算功能 结算更方便

    微信公众号团队宣布，微信广告上线对公无纸化结算服务，支持对公合作伙伴的电子发票结算，以流量主结算效率...流量主只需四步即可完成结算，有效缩短结算流程，具体如下:...可在当地税务局申请电子发票的流量主，在确认已开通“流量主财务助手”功能后，即可正式开始使用流量主无纸化结算功能...选择对应结算单后，点击“上传发票”，并在弹出上传电子发票页面后核对结算单详情，完成核对后即可点击“上传”按钮，上传PDF或JPG格式的电子发票文件......

    ​微信广告 ​微信 ​流量主

  • 微盟上线视频号直播间分享员”能力 可为直播间引

    微盟上线“视频号直播间分享员”能力，支持商家将导购、微客设置为分享员，通过分享直播间为商家视频号引流，同时赚取佣金...分享员将商家视频号直播间分享到朋友圈、社群，引导用户交易转化，交易后导购可获得提成，微客可获得佣金...注意：直接在会话列表或者朋友圈长按直播间卡片转发是无效分享，目前仅能分享直播中的直播间，分享预约状态下的直播间无效...

    ​微盟 ​视频号 ​直播

  • 与年轻人共创绿色、低碳的生活方式 得物App POIZON X开通数币支付

    作为国内年轻人的聚集地，得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，不仅加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景，也是推进“碳达峰”、“碳中和”目标的有益尝试...“通过贯穿线上线下的潮流新消费，让数字人民币为年轻人提供更多支付便利，多元地融入年轻人生活，倡导绿色低碳的生活方式......

    ​人民币钱包 ​卫衣 ​得物App

  • 与年轻人共创绿色、低碳的生活方式 ，得物App POIZON X开通数币支付

    作为国内年轻人的聚集地，得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，不仅加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景，也是推进“碳达峰”、“碳中和”目标的有益尝试...“通过贯穿线上线下的潮流新消费，让数字人民币为年轻人提供更多支付便利，多元地融入年轻人生活，倡导绿色低碳的生活方式......

    ​人民币钱包 ​卫衣 ​得物App

  • 视频号新增腾讯视频版权授权功能

    视频号继上线服务菜单功能，主页可直接跳转小程序之后，该平台又新增腾讯视频版权授权功能...据微果酱报道，视频号的创作者中心版块新增“腾讯视频版权授权”功能，视频号可根据授权协议对视频版权库内的作品进行使用，视频版权由腾讯视频提供...创作者在使用的时候，可通过“发表视频-选择发表内容-发表前点击‘链接’-添加‘腾讯视频’”来使用该功能，授权有效期为 1 年，目前只发现对部分影视综类型的认证账号开放功能...

    ​视频号 ​腾讯视频 ​版权授权

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM