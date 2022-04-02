百亿流量扶持！得物APP社区上线视频号功能

海鸥品牌就是借助了年轻潮人聚集地得物App的力量，以新品首发的方式精准触达了年轻消费群体，以年轻视野打开了更广阔的商业增值空间，向得物App年轻消费群体展现了中华传承老字号品牌的魅力...海鸥品牌作为曾生产出中国第一块手表的老字号品牌，在得物App上线的新品是专为年轻人打造的全新潮表系列，不仅传承了海鸥核心技术基础，还与得物App年轻潮流趋势进行了创新性的结合，采用年轻人喜爱的运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等设计元素，叠加有趣的佩戴方式，展现了经典与潮流结合的风采......