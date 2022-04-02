百亿流量扶持！得物APP社区上线视频号功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:近日，得物APP社区上线视频号功能，并对开通视频号的创作者推出百亿流量扶持、千万现金补贴等专属扶持计划，鼓励创作者进行视频内容创作。
申请得物视频号无需高门槛，创作者只要开通视频号即可自动开通视频激励，无论是新人还是有一定影响力的达人，只要发布视频即可获得现金补贴。
此外，得物App社区还通过专属视频管家、审核加速通道、官方运营指导等专项服务，让更多潮流爱好者的视频创作更简单。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
月有效开播场次≥ 8 场，奖励流量0. 2 万UV；月有效开播场次≥ 16 场，奖励流量0. 5 万UV；月GMV≥ 1 万元，奖励流量 1 万UV；月GMV≥ 10 万元，奖励流量 10 万UV；月GMV≥ 50 万元，奖励流量 30 万UV；月GMV≥ 100 万元，奖励流量 50 万UV...成交增量= 3 月视频号直播成交- 2 月视频号直播成交；不满 1 万的部分不获得流量，比如成交增量为5. 2 万，获得2500UV；最高奖励 10 万流量......
COACH腕表新年限定礼盒在得物App火热上线...此次在得物App首发的COACH腕表新品共有两款，分别为PERRY系列虎年限定款“虎虎生威”腕表礼盒，和“生龙活虎”独家限定款腕表礼盒...为迎接即将到来的虎年，今年COACH腕表再度推出贴近国内消费者消费偏好的虎年系列生肖表，依然延续了前两年生肖系列的红火销势，彰显出我国年轻消费者巨大的消费动能及强烈的文化自信...基于此，COACH腕表的新品设计及销售思路也被拓宽，从而促使了“虎虎生威”“生龙活虎”两款腕表礼盒的诞生......
99 元就能吃到原价 268 的套餐;均价 30 元左右的喜茶奈雪，在团购上只需要19. 9 元/杯；优惠券不仅全国的门店通用，过期还能自动退款，这也让许多用户将抖音团购作为自己下单的第一选择...另一家知名奶茶品牌沪上阿姨，更是在 1 月 21 日到 23 日 3 天的直播中，售出团购券超 150 万份，总销售的达到 2300 万；还有像Tims 咖啡，也在抖音推出了限时团购，价格从 22 到 50 元不等的单人、双人套餐，最高销售量近 700 份......
海鸥品牌就是借助了年轻潮人聚集地得物App的力量，以新品首发的方式精准触达了年轻消费群体，以年轻视野打开了更广阔的商业增值空间，向得物App年轻消费群体展现了中华传承老字号品牌的魅力...海鸥品牌作为曾生产出中国第一块手表的老字号品牌，在得物App上线的新品是专为年轻人打造的全新潮表系列，不仅传承了海鸥核心技术基础，还与得物App年轻潮流趋势进行了创新性的结合，采用年轻人喜爱的运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等设计元素，叠加有趣的佩戴方式，展现了经典与潮流结合的风采......
为保证良好的用户体验，视频号安全团队对涉及上述违规行为的帐号及内容予以禁止发布视频或清除相关违规视频等处罚，累计处置 2154 条违规视频， 580 个帐号...具体来说，针对视频号创作者，微信累计处置 1134 条色情招嫖视频232 个帐号； 26272 条恶意营销视频 3143 个帐号； 316 个仿冒搬运帐号......
微信公众号团队宣布，微信广告上线对公无纸化结算服务，支持对公合作伙伴的电子发票结算，以流量主结算效率...流量主只需四步即可完成结算，有效缩短结算流程，具体如下:...可在当地税务局申请电子发票的流量主，在确认已开通“流量主财务助手”功能后，即可正式开始使用流量主无纸化结算功能...选择对应结算单后，点击“上传发票”，并在弹出上传电子发票页面后核对结算单详情，完成核对后即可点击“上传”按钮，上传PDF或JPG格式的电子发票文件......
微盟上线“视频号直播间分享员”能力，支持商家将导购、微客设置为分享员，通过分享直播间为商家视频号引流，同时赚取佣金...分享员将商家视频号直播间分享到朋友圈、社群，引导用户交易转化，交易后导购可获得提成，微客可获得佣金...注意：直接在会话列表或者朋友圈长按直播间卡片转发是无效分享，目前仅能分享直播中的直播间，分享预约状态下的直播间无效...
作为国内年轻人的聚集地，得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，不仅加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景，也是推进“碳达峰”、“碳中和”目标的有益尝试...“通过贯穿线上线下的潮流新消费，让数字人民币为年轻人提供更多支付便利，多元地融入年轻人生活，倡导绿色低碳的生活方式......
作为国内年轻人的聚集地，得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，不仅加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景，也是推进“碳达峰”、“碳中和”目标的有益尝试...“通过贯穿线上线下的潮流新消费，让数字人民币为年轻人提供更多支付便利，多元地融入年轻人生活，倡导绿色低碳的生活方式......
视频号继上线服务菜单功能，主页可直接跳转小程序之后，该平台又新增腾讯视频版权授权功能...据微果酱报道，视频号的创作者中心版块新增“腾讯视频版权授权”功能，视频号可根据授权协议对视频版权库内的作品进行使用，视频版权由腾讯视频提供...创作者在使用的时候，可通过“发表视频-选择发表内容-发表前点击‘链接’-添加‘腾讯视频’”来使用该功能，授权有效期为 1 年，目前只发现对部分影视综类型的认证账号开放功能...
特斯拉CEO在社交媒体上表示，特斯拉为超级充电桩业务设立的目标是，包含所有成本在内，实现30%的毛利率或10%的利润率...电动汽车领域的竞争日益激..
RX 7000系列还很远，AMD将在近期推出过渡升级版的RX 6x50 XT系列，包括RX 6950 XT、RX 6750 XT、RX 6650 XT。此前消息称，RX 6x50 XT系列将在4月2..
今天上午，有消息称3M公司位于比利时的工厂已经无限期关闭，该工厂的客户包含台积电、Intel、三星、SK海力士等半导体巨头，产能占全球80%。这一消..
数据显示，3月份国内电影票房仅为9.13亿元，同比暴跌63.5％，整个一季度约为140亿元，相比上年同期的181亿元减少了约23％...另一方面，由于新片供..
目前，手机的屏幕主要分为LCD和OLED两大类,OLED因为可以做的更薄，颜色更加艳丽，近些年逐渐占据高端手机市场。但是，相较于LCD屏幕，OLED屏幕的使..
之前有消息称，AMD原本面向OEM的新一代入门级显卡RX 6400即将进入零售市场，更低端甚至还有一款RX 6300。现在，京东上已经出现了RX 6400的身影，但..
包括锐龙7 5700X在内的多款65W桌面处理器，将在今晚9点正式上架...根据之前Geekbench数据库透露的数据，锐龙7 5700X采用了7nm Zen 3核心架构，8核..
有车友爆料称，在比亚迪DMP车型的车机上，出现了一个游戏中心”的APP，图标是一个方向盘+手柄...点进去可以看到通过本车方向盘来玩游戏”，其中一..
英特尔通过其第12代Alder Lake CPU为x86CPU设计引入了big.LITTLE方法。这种类似的形态Arm CPU供应商已经做了一段时间，AlderLake将更大的性能核心..
河南广播电视台法制频道《晓辉在路上》抖音号发布了一则交警处理交通违规的作品，作品已经发布热度持续上升，截止至这则作品已经有超过三百万的点..
苹果没有对2022年的iPhoneSE进行任何设计上的改变，虽然与直接的前辈相比，这款低成本的机型在电池容量方面得到了小幅提升，但这并不足以在最新的..
此前，荣耀官方宣布，将在4月7日晚19：30分的新品发布会上，正式公布荣耀Play6T系列新机。今天，微博一数码博主放出爆料消息，称Play6T将全系采用..
耳塞的最终名称以及黑色版本也已确认，型号为E505A，但我们预计至少还有一种选择，可能是白色E505AL，这些产品也在BIS被发现，这意味着在印度的发..
一位滑雪板运动员称赞iPhone挽救了他的生命，其紧急SOS功能让他在跌入裂缝后与紧急服务部门取得联系...在大约10000英尺高的决定性的单人下降中，他..
就如同之前的Windows 7和Windows 10一样，现在也有不少人在纠结坚守Windows 10，还是转投Windows 11。用户更新到一款新操作系统版本的主要原因是继..
近期豆瓣无疑已经深陷“多事之春”，自3月以来，网信部门工作督导组进驻后，豆瓣相继关停了17个问题小组，并在3月29日宣布，将于2022年6月30日停用..
小米12周年，4月6日一年一度的米粉节就要来了，刚刚发布的小米多看电纸书Pro 2也迎来了史低价：1099元，比首发还便宜了100元...小米多看电子纸书P..
联想小新已经官宣了新品笔记本小新Pro 16 2022款，搭载最新的Intel 12代酷睿以及AMD锐龙6000系处理器...不仅如此，根据官方最新爆料，小新Pro 16 ..
近日，微星推出新款SSDSPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 PLAY，这款固态硬盘采用3D NAND闪存，符合PCIe4和NVMe 1.4标准，连续读取速度达7000MB/秒。..
雅迪冠能二代E8S标配72V38Ah的TTFAR石墨烯3代电池，能量密度大大提升，在身体积几乎没有变化的情况下，实现了20%-25%的容量提升...它还拥有曾经电..