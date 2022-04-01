拼多多诉争拼夕夕商标被驳回 法院：因与“拼多多”相似

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:企查查APP显示，近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司与国家知识产权局商标行政管理（商标）行政一审判决书公布，拼多多诉争拼夕夕商标被驳回。
据了解，涉案商标为“拼夕夕”，申请注册号48664087。文书显示，法院认为，诉争商标由文字“拼夕夕”构成，引证商标一、二系“拼多多”文字商标，二者在文字构成、整体视觉效果等方面近似，构成近似商标。
裁判结果为，驳回原告上海寻梦信息技术有限公司的诉讼请求。
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涉案商标为“交个朋友”，商标国际分类涉9类科学仪器...文书显示，法院认为诉争商标“交个朋友”为日常口头用语形式，不易被作为商标识别，缺乏商标注册应有的显著特征...交个朋友公司诉称，诉争商标（46651104号“laoluo”商标）系原告原创品牌，已与原告的首席推荐官、社会名人“罗永浩”建立了唯一对应关系，不会造成消费者的混淆和误认，请求法院判决撤销被诉决定...
这些数字既说明了农产品对拼多多而言的战略地位，也表明了拼多多在生鲜品类上的优势地位...为此，拼多多曾推出相应计划，聚焦中小微制造企业成长，旨在扶持上千家代工厂通过推出自主品牌消化产能； 2022 年 1 月，拼多多发布“ 2022 多多新国潮”行动——相关负责人表示，未来一年，拼多多会联合 100 个产业带，至少助力 1000 家国潮品牌、新锐品牌、老字号拥抱新消费......
本周，“电商第三极”拼多多发布了 2021 年四季度及全年度财报，营销费用大幅下降、研发费用大幅增长...拼多多营销费用在四季度同比下降23%至113. 658 亿元，其营销费率降至41.7%，而二季度和三季度的营销费率分别为45.07%、46.73%...根据拼多多《 2021 新新农人成长报告》，截至 2021 年 10 月，平台上出生于 1995 年之后的“新新农人”数量已超过12. 6 万人，在涉农商家中的占比超过13%， 2019 年时这一数字是 29700 人......
2021 年四季度，网络营销收入为224. 25 亿元，同比增幅19%，交易服务收入为47. 242 亿元，同比增幅达到108%...四季度营销费用113. 66 亿元，同比下降23%...数字显示，在流量见顶，用户增速、GMV放缓的背景下，拼多多在控制开支...根据公开数据，2020 年抖音直播电商 GMV 突破 5000 亿元，淘宝超 4000 亿元，快手电商业务 GMV 为 3812 亿元，抖、快、淘占据直播电商市场超90%份额...社区电商针对的是价格敏感型用户，和拼多多用户调性一致......
从生鲜水果起家的拼多多，已经稳住了农业电商基本盘，为什么还持续投入在农业产业链升级这样的苦活累活上，并开始讲农业科技的故事？拼多多全力宣传的科技赋能农业，会面临哪些挑战?...用人工智能算法去种植草莓、小番茄，实际上是农业种植环节的科技创新，有助于节约农业劳动力...崔丽丽分析，发展农业科技，最大的挑战是专业性，它需要专业的人去做，而不是简单地将互联网和科技嫁接到农业中...通过市场倒逼农业上游产业链变革，重金投入农业科研，科技赋能农业未来可期......
对此，拼多多回应称“未砍成功”不实，3月17日已砍价成功;“几万人参与砍价”不实，主播是向其QQ群友发出帮砍邀请...另据界面新闻报道，当事人回应拼多多六万人砍价失败一事，主播“超级小桀”通过微博发文称，“拼多多说我活动是砍单成功的，在当天直播中我并没有成功，我3月17号下午2点40分左右下的直播，我在4点40分的时候莫名其妙的“成功”了 平台给了我一张无门槛购物券可以用来购买我砍单的商品...
谈起改版后其APP页面的一些变化，就像已参与过活动的服务商所说，现在平台侧重内容方向是大势所趋，京东改版后也将会发布新的面向商家的短视频制作规范以及流量算法规则...针对此次京东APP页面改版，有不少业内人士预测，在改版完成后，新的页面中可能会有70%的内容偏向短视频...在改版之前，京东就已经将承接视频内容的入口置于其首页底部的导航栏，且同样以“逛逛”命名...不过与京东、淘宝在内容板块上均采用双列图文信息流的形式不同，拼多多下血本扶持的“多多视频”在形式上如抖音这样的短视频平台一样，主要采用单列信息流模式....
今天，拼多多发布《拼多多“满额优惠”活动条款》公示通知，活动包含“商品满件打折”和“店铺满元减钱”两个部分...而“店铺满元减钱”活动，仅适用于同一店铺内的商品支付订单，不同店铺的商品即便合并下单也无法跨店累计并按照“店铺满元减钱”享受折扣优惠...如果消费者合并下单同时满足店铺内“商品满件打折”和“店铺满元减钱”的优惠条件时，系统将自动向消费者推荐适用“商品满件打折”和“店铺满元减钱”中任一优惠活动，消费者有权自主决定选择适用任一优惠活动或选择不使用优惠...
拼多多发布了《女性迎春消费榜单》，该榜单针对 2 月 7 日春节假期结束以来至三八妇女节期间平台消费者的购物行为进行统计分析，综合了消费者搜索、分享及下单指数综合排名后得出...数据显示，在百亿补贴与节日促销优惠的双重加持下，拼多多上百款国潮服饰、美妆单品在春节后至三八妇女节期间较上年同期增长超100%...与此印花元素成为最受女性消费者欢迎的设计风格之一...在精神上悦己之余，很多“ 80 后”的女性消费者还会添置家居好物，将实用性进行到底...
Q4拼多多营收272亿元，同比增长仅3%，创上市以来新低，全年营收为939亿元，较2020年同比增长58%...2021年Q4，拼多多营销费用为147.125亿元，同比减少23%，在四季度的营收占比是42%，这也是拼多多历史上占比最低的一个季度...首先看拼多多的三部分营收结构，网络营销服务及其他收入为272.亿元，较去年同期的265.亿人民币上涨3%......
你听过手机手”吗？如今，手不离机，机不离手已经成为很多年轻人的日常。所谓手机手”，是指长时间不正确使用手机对手腕造成的损伤，学名叫桡骨茎..
在iOS设备上使用微信的同学，是否经常遇到微信新消息收不到、延迟的问题？日前，微信iOS版发布8.0.20更新，虽然更新公告与以往一样，仅显示修复了..
自从微软重新推出由Chromium引擎驱动的MicrosoftEdge以来，浏览器之争变得更加激烈，但这并不一定意味着Google浏览器准备放弃领先的地位，完全没有..
4月2日，湖北黄石一小学三年级学生得知清明假期取消时，在教室内哭成一片，老师安慰表示和学生们一起也毫无效果...现场丁老师介绍，本来学生们都知..
4月3日消息，日前，安兔兔公布了2022年3月iOS设备性能排行榜，收集时间为2022年3月1日至3月31日，榜单中出现的成绩为平均跑分，并非最高跑分，这样..
去年10月，Redmi新一代小金刚”Redmi Note 11系列发布，据官方战报显示，Redmi Note 11系列首销仅1小时，便取得全系销量突破50万台的傲人战绩...售..
功能手机出货量2710万部，同比下降14.3%;智能手机出货2150万部，同比下降7.1%...据 IDC 称，除南非同比略有增长外，非洲主要智能手机市场均出现低..
他们的研究结果发表在《欧洲心脏杂志》上，表明一生中摄入足够数量的液体不仅能够支持身体的基本功能，而且还可能降低未来出现严重心脏问题的风险..
有序扩大试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市（杭州、宁波、温州..
消费者反映在使用优酷App时，弹出了会员首月0.01元”的广告，开通业务后发现，该活动在合约期6个月内无法退订，且次月起会费就恢复至20元...据南方..
虽然腾讯财报上并未明确公布视频号相关数据，但是此前视灯研究院发布《2021年视频号发展白皮书》数据显示，2021年视频号DAU已超5亿，较2020年增长..
去年3月25日，比亚迪首款搭载DM-i超级混动系统的SUV宋PLUS DM-i正式上市，凭借仅4.4L/100km亏电油耗和满电满油1200km综合续航里程，该车上市后受到..
2022年4月2日星期六，美国国家航空航天局（NASA）的空间发射系统（SLS）火箭携猎户座飞船在39B发射场的移动发射装置上被射灯照亮，Artemis I发射团..
电影流浪地球官微发布全新片场照，为主演吴京庆生...刹不住的热爱，加油冲的未来！电影《流浪地球2》祝京哥生日快乐！”...郭帆表示为了保证科幻概..
毅力号在杰泽罗火山口已经度过了一个多地球年。在上周，团队达到了一个非常特殊的里程碑，因为NASA已经正式完成了第一次以杰泽罗火山口底部为重点..
根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新调告，尽管面板和零部件长短料供应问题以及宅经济效应减退等因素，影响 2021 年电竞液晶监视器（定义为刷新率..
前不久，荣耀Play系列产品经理韦骁龙宣布，荣耀将于4月7日晚19:30举行新品发布会，正式推出荣耀Play6T系列新机。目前，荣耀Play6T Pro已在荣耀京东..
广西百色靖西市驾驶员黄某在广西河池东兰县巴畴乡发生车祸，人车坠崖5天后被村民发现，经过救治，目前生命体征和情绪稳定...4月1日上午9时30分，河..
财报显示，2021年泡泡玛特总营收约44.91亿元，同比增长78.7%;调整后净利润10.02亿元，同比增长69.6%...2021年年报于3月28日发布后，股价也仅连续两..
昔日全球最大的看片工具彻底凉了（IE+Flash”才是早期冲浪老手的看片最优解，不接受反驳？），微软已经再次给出了倒计时。通过一系列措施，微软正..