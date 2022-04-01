拼多多诉争拼夕夕商标被驳回 法院：因与“拼多多”相似

谈起改版后其APP页面的一些变化，就像已参与过活动的服务商所说，现在平台侧重内容方向是大势所趋，京东改版后也将会发布新的面向商家的短视频制作规范以及流量算法规则...针对此次京东APP页面改版，有不少业内人士预测，在改版完成后，新的页面中可能会有70%的内容偏向短视频...在改版之前，京东就已经将承接视频内容的入口置于其首页底部的导航栏，且同样以“逛逛”命名...不过与京东、淘宝在内容板块上均采用双列图文信息流的形式不同，拼多多下血本扶持的“多多视频”在形式上如抖音这样的短视频平台一样，主要采用单列信息流模式....