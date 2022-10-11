喜茶摸鱼商标注册获批

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:企查查APP显示，近日，喜茶关联公司深圳美西西餐饮管理有限公司申请的“喜茶摸鱼”商标注册成功，其国际分类为方便食品，申请于今年3月。
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北京字跳网络技术有限公司申请的多个“抖音心动外卖”商标状态变更为已注册...去年7月，抖音成立了一个外卖业务团队，并在App内开展测试，“心动外卖”的Slogan为“心动外卖，吃你所爱”...饿了么表示，将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务...
双方商标指定使用商品的功能用途、服务的内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务，因此双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标...双方商标在文字构成、呼叫等方面具有一定差异，未构成近似商标，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，被异议商标的注册使用一般不会造成消费者的混淆...国家知识产权局称，本案中，异议人请求我局对其"抖音”系列商标依据《商标法》第 十三条予以保护证据不足，我局不予支持...
企查查APP显示，章泽天100%持股的江苏天韵企业管理有限公司申请注册的多枚“奶茶宝宝”商标已获批，国际分类涉及方便食品、广告销售、教育娱乐等，商标状态均为“已注册”...该公司注册的多枚“奶茶妈咪”商标也已注册成功...
企查查APP显示，字节旗下Pico-VR关联公司北京小鸟看看科技有限公司申请注册多个“PICO XR”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、科学仪器等，当前商标状态均为注册申请中...昨晚，字节跳动VR一体机PICO4国行正式发布，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价为2799元，PICO4Pro8G+512G版售价3799元...
9月9日，《羊了个羊》开发公司北京简游科技有限公司申请注册2枚“羊了个羊”商标，当前商标状态均为申请中...羊了个羊关联公司北京简游科技有限公司成立于2021年1月，股东包括了吉比特旗下厦门雷霆网络，持股10%...针对《羊了个羊》爆火的情况，吉比特方面表示，该款游戏是由吉比特参股公司研发，投资比例不高，相关收入将体现在吉比特的投资收益部分...
企查查APP显示，上海蔚来汽车有限公司申请注册4枚“NIO CAFE”商标，国际分类为餐饮住宿、啤酒饮料等，当前商标状态均为注册申请中...
企查查APP显示，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个狗头形象图形商标以及“微信创意表情”商标，当前商标状态均为注册申请中...去年，腾讯“狗头”商标已正式完成注册，商标国际分类涉身器材、家具等...
据爱企查App显示，辽宁省张同学农业发展有限公司已申请注册一枚“张同学本学”商标，国际分类为第 29 类-食品，申请日期为2022-09-15，目前商标进度为注册申请中...据爱企查App显示，辽宁省张同学农业发展有限公司成立于 2021 年 12 月，注册资本 500 万元，法定代表人张克学，经营范围含食品互联网销售，出版物互联网销售，农副产品销售，食品销售等， 2021 年 12 月在大石桥市市场监督管理局已办理食品经营许可证...
据9月14日，上海蔚来汽车有限公司申请注册“NIOCERTIFIED蔚来官方二手车”商标，国际分类包括金融物管、设计研究、广告销售，目前商标状态均为注册申请中...去年1月，蔚来推出官方二手车NIOCertified，宣布通过自营方式运营官方二手车，为二手车用户提供高质量服务...
站长之家（ChinaZ.com）9月19日 消息:企查查APP显示，近日，《羊了个羊》开发公司北京简游科技有限公司申请注册2枚“羊了个羊”商标，国际分类包括41类 教育娱乐、35类 广告销售，当前商标状态均为申请中。据了解，《羊了个羊》是一款卡通背景消除闯关游戏，游戏利用各种道具和提示来消除每一个关卡当中的障碍和陷阱。近期爆火并多次登上热搜。此前，网上流传一张截图显示，《羊了个羊》小程序9月14日收入达到468万余元，而本月收入也高达2565余万元。随后，马化腾在相关朋友圈下面评论:核实了是PS伪造的。
可以。i7-13700K凭借30MB 的缓存和5.4GHz Turbo Boost Max3.0频率，该处理器专为处理繁重的工作负载而设计。您还可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i7-13700K 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5ECC 内存。
屏下指纹解锁iQOO Neo7采用的是屏下指纹解锁方式，也是目前比较主流的解锁方式。屏下指纹解锁在戴口罩的情况下解锁成功率普遍要比人脸解锁更高。屏下指纹解锁目前有光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种类型，后者被认为是更先进、更安全的解锁方式。
不可以iQOO Neo7不支持扩展内存。扩展内存槽已经在很多智能手机中被取消了，由于扩展内存卡多占用手机内部空间，且会降低防水性能，同时也不能提高手机存储数据的性能，因此极少被厂商使用。
支持。i7-13700K是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
两张iQOO Neo7可以插入两张实体SIM卡，这款手机支持双模5G，支持双卡双待。不支持双卡同时进行5G连接。 当主卡5G网络时，副卡仅支持4G网络。支持多个5G频段，包括: NSA n41/n77/n78，SA n1/n28A/n41/n77/n78（实际情况取决于运营商网络布局情况）。
压的住。风冷和水冷的优劣势大家应该都知道了，i7-13700K自然是能用好一点的风冷去压的，除非你要超频的话，那么必须上水冷，风冷比较省心，安全系数比较高，水冷好看，颜值高，压温度也是一流的。如果平时不是很重度的使用或者超频，就选好一点的风冷，如果重度使用，玩游戏喜欢开最高，那么就选水冷。
可以，但不建议iQOO Neo7在一边玩手机的时候给手机充电，但是不太建议这么做。由于充电的时候手机会比较热，这个时候手机太热不仅影响握持的手感，也会因为太热导致CPU降频、性能下降，这个时候玩手机不能完全发挥手机的性能，如果是玩游戏的话也容易出现掉帧的情况，因此不太建议玩手机的时候在充电。
老游戏。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。
仅支持生活防水iQOO Neo7没有达到IP68级别的防水性能，仅能支持生活防水，也就是日常泼溅的水可以防护下，不可以携带进入泳池、浴缸等环境中，也不建议带入到蒸汽房等水蒸气较多的地方。万一进水的话，建议在立即关机并送到维修点检修。
125W。Core i7-13700K 的 TDP 为125W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel Core i7-13700K CPU 配备30MB 的 L3高速缓存和24MB 的 L2高速缓存，总共54MB 高速缓存。该芯片以3.4GHz 的基本频率和5.40GHz 的睿频运行。
可以iQOO Neo7可以使用OTG反向充电，这种充电方式是需要通过OTG线进行转接（OTG转接线需单独购买），将手机和另一个设备连接之后，切换到移动电源对其他电子设备进行放电充电的过程。这时，手机就成了充电宝。
支持。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。为了与计算机中的其他组件进行通信，Core i7-13700K 使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
支持100W的有线快充华为mate50 手机支持100w有线快充，但需要使用华为的快充套件，同时它也支持50W华为无线超级快充 10w无线反向充电，电池容量为 4460 毫安，可以在短时间内充满手机电量。
没有iQOO Neo7没有3.5mm耳机孔，它的耳机接口为Type-C，耳机接口与充电共用接口。现在大多数智能手机已经取消了3.5mm耳机孔的设计，这可以让手机减少更多的内部空间，同时还提升了手机的防水防尘性能。考虑到现在有很多无线蓝牙耳机性能不错，且支持降噪功能，因此可以考虑使用无线耳机。
两者区别不大，主要是屏幕大小不同iphone14 支持2532X1170 的分辨率，而iphone14 plus则是2778X1284 的分辨率，画面清晰度更高！相同存储版本两者有一千块钱左右的差价，但两款机型的相同点还是比较多的，对一般用户来说主要的区别就是plus版本屏幕尺寸和续航方面的提升，所以如果在这两款机型中选择的话，看你对屏幕大小是否有较大需求。
不通用iphone13 和 14 钢化膜不通用。，因为这两款手机的外观设计是不同的手机摄像头的位置和感应器的位置也不同，所以使用钢化膜的时候是不能通用的，如果钢化膜贴错了的话，有可能会导致手机屏幕黑屏或者是遮挡摄像头之类的问题出现，所以在选择钢化膜的时候，还是要选择专用的钢化膜。
需下载微信分身版才可使用信分身版是一款能让您的iPhone同时使用两个微信的应用。1、下载微信分身版；2、安装成功后，手机上即会有两个微信了，一个是“微信”，一个是“微信分身版”，打开分身版微信，即可登陆另外一个微信账号。苹果微信分身版常见问题1、安装了微信分身版为什么打不开？原因一：微信分身版是需要添加信任才能正常使用的，因此在安装完微信之后，用户还需要点击信任提示中的信任按钮，如果点击不了，就要转入到设置的界面中恢复设置。原因二：下载的软件版本不对，导致微信分身版打不开，只要重新下载覆盖安装就好了。2、微信闪退是什么原因？微信闪退的原因可能有两个，一个是下载的软件版本不对，另一个是就是手机内存有问题，或者是设置权限。出现以上问题的童鞋可以重新下载微信分身版覆盖安装，或者查看手机内存和权限设置。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i7-13700K支持的内存频率为DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-13700K3.4GHz16 核 LGA1700 处理器提高您的工作效率、游戏和内容创作。这款第 13 代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7 工艺为基础，将 16 个核心（比上一代多 4 个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA1700 插槽。
RTX4090 显卡采用5nm 制程RTX 4090 基于 AD102 芯片，尺寸为 608.4 平方毫米，比 RTX 3080 和 3090 使用的 GA102 小约 3%。从上代 Ampere 的三星 8N 工艺转移到台积电的 4N 工艺，让 Ada Lovelace 架构的 4090 晶体管数量增加了 170%，从 283 亿增加到了疯狂的 763 亿个。与 RTX 3090 Ti 相比，4090 的流处理器、CUDA 核、Tensor 核及 RT 核和纹理单元增加了 52%。ROP 计数增加了 57%，加速时钟频率提升了 35%。
有iQOO Neo7支持全功能NFC，交通卡、门禁卡、vivo Pay、eID(公民网络电子身份标识)，NFC多场景智能选卡功能，靠近闸机就可自动选卡，可以在vivo 钱包中开启。如果要设置门禁，可以在手机内的设置—其他网络与连接/更多设置—NFC—开启NFC开关与NFC读卡开关，同时设置付款方式为vivo钱包；然后进入vivo钱包门禁卡页面，选择需要开卡的类型；将非加密实体门禁卡靠近手机NFC天线进行读卡；根据页面提示完成身份验证进行写卡，即可添加门禁卡。