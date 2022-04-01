西部马华支付宝生活号初体验，34%核销率创全渠道最高

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:以内容为载体的支付宝生活频道目前灰度升级中，外界颇为期待，许多商家开始在这一新渠道“尝鲜”，以布局自身品牌的数字化自运营。

近日，记者发现，国内大型清真连锁餐饮的代表西部马华也开始登陆支付宝生活频道，积极升级了支付宝生活号。据了解，在支付宝生活频道的首次运营的6天时间里，西部马华相关的视频内容在生活频道曝光超过300万，优惠券线下核销率34%，是该品牌目前全渠道最高的。

和许多国内品牌一样，此前，西部马华主要通过在美团和大众点评等中心化平台进行团购券销售，今年3月开始尝试在抖音和支付宝的生活频道进行内容运营的尝试，并且利用支付宝的平台开放能力，委托代运营服务商微秒纪在支付宝生活频道尝试“生活号视频发券”的营销方式，以及直播、达人探店等全链路数字营销和多元化的营销玩法策划。通过剧情化的面馆故事吸引用户观看视频，用户看视频的时候就能直接在视频页面领取满减券，之后便可到店进行核销，而积累的粉丝可以沉淀为自己的私域持续运营。

西部马华此次优惠券营销策略分为35元套餐立减12券、108套餐立减38券、两种优惠券，西部马华北京地区门店均参与本次活动。其中首次在支付宝生活频道的“35元套餐立减12券“整体到店的整体到店核销率达到了34%，比在中心化平台发放的优惠券核销率都高，这让运营团队也感到惊喜。

西部马华相关负责人表示，支付宝生活频道给了商家一个与消费者直接交流的平台，通过短视频，直播等互动方式把品牌优惠信息直接传递给顾客，基于商家特点，创建话题，拉近与消费者的距离，形成基于产品的情感价值共振。疫情常态化的新形式下，这为本地商家提供了一整套探索更多私域运营的增长的数字化解决方案。

近年来，疫情给大多数行业带来冲击，商家们都在寻求经新的运营手段和增长点，数字化转型成为不少商家的选择。随着最近支付宝在平台生态开放上动作频频，商家数字化运营上的意愿度也不断提高，据了解，黄山景区、华为、汉堡王、货拉拉等等都已经开始在支付宝生活频道进行“生活号+小程序”的自运营尝试。