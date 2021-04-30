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郭明錤：苹果 iPhone 15/16 系列不会采用屏下指纹识别

2022-03-31 17:15 · 稿源：站长之家

知名苹果分析师郭明錤早在 2021 年 9 月就表示， 2023 年第二季度最少有一款iPhone 会有屏下指纹功能。不过，今天他对此预测作出修正，表示根据最新的消息，2023 或2024 的iPhone 15/16 系列也不会配备屏下指纹。因为iOS 15.4 加入口罩解锁功能，令屏下指纹的迫切性已经减低。

不过，苹果在新款iPad Air和iPad mini 在电源键加入指纹识别，不能排除未来iPhone 也可能随时将这功能引进。

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