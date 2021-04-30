郭明錤：苹果 iPhone 15/16 系列不会采用屏下指纹识别

知名苹果分析师郭明錤早在 2021 年 9 月就表示， 2023 年第二季度最少有一款iPhone 会有屏下指纹功能。不过，今天他对此预测作出修正，表示根据最新的消息，2023 或2024 的iPhone 15/16 系列也不会配备屏下指纹。因为iOS 15.4 加入口罩解锁功能，令屏下指纹的迫切性已经减低。
不过，苹果在新款iPad Air和iPad mini 在电源键加入指纹识别，不能排除未来iPhone 也可能随时将这功能引进。
知名苹果分析师郭明錤早在 2021 年 9 月就表示， 2023 年第二季度最少有一款iPhone 会有屏下指纹功能。不过，今天他对此预测作出修正，表示根据最新的消息，2023 或2024 的iPhone 15/16 系列也不会配备屏下指纹。因为iOS 15.4 加入口罩解锁功能，令屏下指纹的迫切性已经减低。
不过，苹果在新款iPad Air和iPad mini 在电源键加入指纹识别，不能排除未来iPhone 也可能随时将这功能引进。
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据MacRumors报道，分析师郭明錤今天在一条推文中说，苹果不太可能在未来两年内发布任何带有屏下指纹识别的iPhone机型...在2021年9月的一份研究报告中，郭明錤曾预测，苹果将在2023年下半年至少推出一款带有屏下指纹系统的新iPhone机型，但他最新的推文表明这不太可能再发生...「但最新调查显示，2023年和2024年的新iPhone可能不会采用屏下指纹识别......
据国外媒体报道，在苹果产品预测方面有很高准确性的分析师郭明錤，在去年9月份曾预计，苹果在2023年下半年将推出至少一款支持屏下指纹识别的iPhone...对于屏下指纹识别，上月底曾有爆料人士透露，苹果研发屏下指纹识别已有多年，但面容识别似乎是未来的方式，苹果在今年1月份就已决定将Touch ID相关的工作和资源转移到从事Face ID的团队...当时在报道苹果已不再研发屏下指纹识别相关的技术时，外媒提到，苹果可能在研发屏下面容识别，下一步也是显而易见的，苹果很快就能准备好屏下Face ID传感器......
此前天风国际分析师郭明錤发推文首次表示，iPhone14系列中，只有两款Pro型号会升级到A16处理器，iPhone14和iPhone14Max仍将搭载A15...郭明錤指出，更便宜的iPhone14和iPhone14Max采用A15芯片可降低成本压力，并与两款Pro机型（iPhone14Pro和iPhone14ProMax）实现更多差异化......
苹果分析师郭明錤表示，苹果最早将于2025年推出首款可折叠产品，或许是可折叠的 iPad 或 iPad 和 iPhone 混合体...郭明錤还认为，苹果可折叠产品的开发最初集中在中型设备上，之后是采用更大屏幕的设备，最后才扩展到像 iPhone 这样的小型设备...
在2021年9月的研究报告中，郭明錤曾预测，苹果将在2023年下半年至少推出一款带有屏下指纹扫描仪的新iPhone机型，但他的最新推文表明，这不太可能再发生...在郭明錤看来，Face ID支持佩戴口罩时解锁时非常不错的生物验证解决方案...苹果本月发布了5G iPhone SE，依然是触控ID集成在Home键上...
天风国际分析师郭明錤在社交媒体表示，iPhone 14系列中，只有两款Pro版机型才会升级A16处理器，iPhone 14、14 Max依然会沿用老款的A15处理器...他表示，尽管台积电高端工艺制程供应紧张，但他认为这更像是苹果的营销和财务导向决策...今年秋季将发布的iPhone 14系列将有四款型号，命名分别为iPhone 14 、iPhone 14 Max ，、iPhone 14 Pro 以及iPhone 14 Pro Max......
苹果分析师郭明錤称，只有iPhone 14 Pro机型将配备A16芯片，而标准版本iPhone14机型将继续使用iPhone13的A15仿生芯片......
称苹果计划将Phone SE3今年的年出货量从2500-3000万下调至1500-2000万...苹果之所以会直接下调一千万的出货量，很大程度上是因为iPhone SE3在发布后需求量未达预期...实际上，iPhone SE3面临的这一局面，也并没有超出很多用户的预期...在外观设计上，iPhone SE3依旧沿用了iPhone 8的设计，在全面屏遍地走的2022年，这样一块4.7英寸的LCD屏幕确实有点怀旧”...
苹果正计划让iPhone 15 Pro机型只为前置摄像头设计一个孔，而面容ID则隐藏在显示屏下...三星的技术将有效地使面容ID传感器在肉眼下看起来不可见，而显示屏下版本的面容ID是否与现有的刘海系统一样有效或安全，或者是否会有其他折衷方案，还有待观察...
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
莫代尔男士无痕背心在天猫简云旗舰店促销，领券立减20元，两件实付到手价为29.9元...产品名称：莫代尔无痕V领背心...成份：95%再生纤维素纤维、5%..
今天，博主@数码闲聊站介绍，华星光电打造了一块6.73英寸2K 120Hz LTPO屏幕，这块屏幕支持高频PWM调光，不伤眼，最高可以做到144Hz超高刷新率，比..
随着地缘局势加剧，欧美加大对俄制裁，促使市场资金流向避险资产...期间，虽然美联储鹰派基调和美债收益率走高给美元带来支撑，黄金吸引力有所减弱..
那么到底电动牙刷怎么选?今天医学博士王馨将会为大家解答这个问题，同时将整理的电动牙刷十大品牌分享给你们...这款整体来说没有特别大的问题，可..
基于强大的人才团队与完善的“专利护城河”，光峰科技成立以来，先后被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业，..
在快手上，@仙来也在 2021 年 5 月上传了第一个视频，不到一年时间就积累了 431 万粉丝，成为快手二次元领域人气较高的账号之一...@仙来也背后的制..
尼尔森IQ最新发布的《2022年中国零售市场回顾与前瞻》报告就显示，53%的中国消费者感受到物价上涨的压力...这就形成了一个新的“消费升级”现象：..
据国外媒体报道，索尼集团于官网宣布，从2022年4月1日起，索尼移动公司（Sony Mobility）正式成立，该公司将开发一个移动服务平台并将其商业化.....
数据显示， 2021 全年，京东净收入 9516 亿元，同比增长27.6%，其中第四季度营收 2759 亿元，同比增长23%，远超阿里9.7%的季度营收增速...除了京东..
但被告既未及时删除侵权视频，也未采取任何必要措施，导致侵权账号仍在持续发布侵权视频...法院经审理认为，被告运营的某视频平台（以下简称“A平..
智能制造是看不见硝烟的战争，对于各大行业的影响不亚于互联网带来的渠道变革，它要求企业要基于行业需求，去整合互联网、物联网、5G 等前沿技术，..
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今天，iQOO Neo6（型号为V2196A）现身安兔兔数据库，该机综合成绩为1065001分，其中CPU成绩为241598分、GPU成绩为486260分，MEM成绩为168806分，U..