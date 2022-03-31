宁德时代计划投入50亿美元到美国建厂

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息:全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代宣布进入北美市场，预计宁德时代将投入50亿美元在美国建一座产能为80GWh的工厂。

宁德时代最近宣布将在下个月发布麒麟电池组电池，其特点是在电池组中实现无模块和直接电池组装，从而降低成本和提高能量密度。对于电动汽车电池，更高的密度意味着更长的行驶里程和更高的输出。宁德时代的LFP电池的能量密度低于韩国制造商的高镍电池，这家中国公司的目标是通过其电池到电池组技术扭转局面。

据彭博社报道，宁德时代计划投资 50 亿美元在北美建设一座80GWh的工厂，而在美国汽车行业的订单积压超过200GWh的国轩正在考虑在美国建设一座工厂。此外，远景AESC的美国电池工厂计划于 2025 年投产，为梅赛德斯-奔驰供货。

这意味着韩国和中国电动汽车电池制造商在美国市场的竞争将比以往任何时候都激烈。目前，韩国几家电池工厂通过与通用、福特和Stellantis的合作占据市场主导地位。他们正试图通过加速下一代电池的开发来保持领先地位。例如，LG能源解决方案正在开发 4680 电池，同时为特斯拉提供圆柱形电池，并与通用汽车和 Stellantis 进行联合投资。