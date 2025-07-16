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OPPO K13 Turbo系列支持IPX9/IPX8/IPX6满级防水 将于7月21日发布

2025-07-16 11:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:OPPO今日正式宣布，其全新K13Turbo系列手机将于7月21日14:30震撼发布。在官方预热活动中，OPPO透露了该系列的一项突破性配置——成为行业首款支持IPX9/IPX8/IPX6满级防水标准的风冷散热手机，引发业界广泛关注。

据介绍，OPPO K13Turbo系列在散热设计上实现了重大创新，采用先进的疏密散热鳍片技术，相比传统风扇散热效率提升高达300%，同时体积缩减70%，风力增强120%。这一设计不仅有效解决了夏季手机使用中的发热问题，更能在游戏等高负载场景下保持持久稳定的满血画质帧率。

该系列共推出OPPO K13Turbo与OPPO K13Turbo Pro两款机型，均标配主动散热风扇。性能配置上，OPPO K13Turbo搭载天玑8450处理器，而Pro版则升级为第四代骁龙8s，为用户带来更强劲的性能体验。

根据OPPO K系列产品经理公布的数据，开启散热风扇后，新机在运行《王者荣耀》时平均帧率达到120.36fps，运行《和平精英》时平均帧率则为119.76fps，帧率表现极为稳定。

除了出色的散热与性能表现，OPPO K13Turbo系列在屏幕与影像方面同样不俗。两款机型均配备6.8英寸1.5K LTPS直屏，前摄为1600万像素，后摄则采用5000万像素+200万像素组合，满足用户多样化的拍摄需求。

行业首个满级防水散热手机！OPPO K13 Turbo系列支持IPX9/IPX8/IPX6

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