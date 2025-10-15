真我GT8 Pro搭载自研电竞独显芯片R1 将于10月21日发布

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今日，真我官方正式宣布，备受期待的真我GT8系列将于10月21日震撼发布，此次将推出真我GT8与真我GT8Pro两款机型。其中，真我GT8Pro凭借其搭载的自研电竞独显芯片R1，成为业界关注的焦点。

真我副总裁王伟在社交媒体上发文，详细介绍了这颗自研芯片R1给游戏体验带来的革命性提升。他直言:“这颗芯片带来的革新，旦用难回。”据悉，R1芯片支持多款游戏同时开启超分超帧功能，至高可达2K分辨率与144帧的流畅画面，让游戏画面更加清晰细腻，动效丝滑流畅，为玩家带来前所未有的沉浸感。

尤为值得一提的是，真我GT8Pro还特别针对二次元重载手游进行了优化，支持原生级2K120帧超分超帧并发。王伟指出，这类游戏画面精美、场景庞大，对手机性能要求极高，通常只能以720p60帧在手机端运行。但在R1芯片的加持下，玩家即便在手机端也能享受到接近PC级别的极致画面体验。

对于枪战手游爱好者而言，真我GT8Pro同样带来了惊喜。该机支持《无畏契约》《三角洲行动》《暗区突围》等多款主流FPS射击游戏2K144帧并发，显著提升了射击手感，让玩家在激烈的对战中能够更加精准地操控，享受酣畅淋漓的游戏体验。

除了游戏方面的卓越表现，电竞独显芯片R1还进一步提升了视频播放体验。它支持视频动态插帧、视频动态超清以及视频色彩增强功能，让用户在观看视频时也能享受到更加流畅、清晰的画面效果。

在硬件配置上，真我GT8Pro同样不容小觑。该机搭载了第五代骁龙8芯片，内置7000mAh大容量电池，并支持120W快充技术，确保用户在使用过程中能够拥有持久的续航与快速的充电体验。此外，真我GT8Pro还配备了理光GR防眩光主摄，这是行业首个通过理光GR光学标准认证的主摄镜头，具备防眩光、低畸变、高解析力、低色差等专业相机级标准，为用户带来更加出色的拍照效果。

