首页 > 原创 > 关键词  > 真我GT8系列最新资讯  > 正文

真我GT8 Pro搭载自研电竞独显芯片R1 将于10月21日发布

2025-10-15 14:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今日，真我官方正式宣布，备受期待的真我GT8系列将于10月21日震撼发布，此次将推出真我GT8与真我GT8Pro两款机型。其中，真我GT8Pro凭借其搭载的自研电竞独显芯片R1，成为业界关注的焦点。

真我副总裁王伟在社交媒体上发文，详细介绍了这颗自研芯片R1给游戏体验带来的革命性提升。他直言:“这颗芯片带来的革新，旦用难回。”据悉，R1芯片支持多款游戏同时开启超分超帧功能，至高可达2K分辨率与144帧的流畅画面，让游戏画面更加清晰细腻，动效丝滑流畅，为玩家带来前所未有的沉浸感。

真我GT8 Pro搭载自研电竞独显芯片R1：2K 144Hz超帧 PC级画面体验

尤为值得一提的是，真我GT8Pro还特别针对二次元重载手游进行了优化，支持原生级2K120帧超分超帧并发。王伟指出，这类游戏画面精美、场景庞大，对手机性能要求极高，通常只能以720p60帧在手机端运行。但在R1芯片的加持下，玩家即便在手机端也能享受到接近PC级别的极致画面体验。

对于枪战手游爱好者而言，真我GT8Pro同样带来了惊喜。该机支持《无畏契约》《三角洲行动》《暗区突围》等多款主流FPS射击游戏2K144帧并发，显著提升了射击手感，让玩家在激烈的对战中能够更加精准地操控，享受酣畅淋漓的游戏体验。

除了游戏方面的卓越表现，电竞独显芯片R1还进一步提升了视频播放体验。它支持视频动态插帧、视频动态超清以及视频色彩增强功能，让用户在观看视频时也能享受到更加流畅、清晰的画面效果。

在硬件配置上，真我GT8Pro同样不容小觑。该机搭载了第五代骁龙8芯片，内置7000mAh大容量电池，并支持120W快充技术，确保用户在使用过程中能够拥有持久的续航与快速的充电体验。此外，真我GT8Pro还配备了理光GR防眩光主摄，这是行业首个通过理光GR光学标准认证的主摄镜头，具备防眩光、低畸变、高解析力、低色差等专业相机级标准，为用户带来更加出色的拍照效果。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 真我GT8系列定档10月21日 首发理光GR影像系统

    真我GT8系列将于10月21日发布，包含GT8与GT8 Pro两款机型。GT8 Pro作为旗舰产品，全球首发理光GR影像系统，通过多年调试复刻五大经典影调，提供卓越色彩表现与低饱和度柔和耐看感。硬件上配备5000万像素主摄、2亿像素潜望长焦及超广角镜头，支持可更换相机模组设计。搭载2K直屏、高通第五代骁龙8平台及超7000mAh电池，兼顾显示效果与续航。GT8同样配备2K直屏，支持3D超声波指纹识别，采用京东方Q10发光材料，具备144Hz高刷与多指触控采样率，为用户带来流畅视觉与操作体验。

    ​真我GT8系列 ​理光GR影像系统 ​街拍神器

  • 外观设计颠覆行业！真我GT8 Pro明天官宣

    realme中国区CMO楚楚_Jessie预告，真我GT8和真我GT8 Pro明天会正式官宣发布时间。 该机的看点之一是工业设计，楚楚_Jessie表示真我GT8 Pro的外观前无古人后无来者，如果让我用四个字来形容，那只能是颠覆行业”。 据悉，真我GT8 Pro采用了独

    ​真我GT8 ​Pro ​工业设计

  • 真我GT8 Pro首发理光GR认证主摄！减少鬼影、防眩光

    真我GT8+Pro本月发布，搭载行业首款通过理光GR光学标准认证的主摄镜头，实现三大技术突破：采用全新镜片结构，配备7P高透镜片和5层超低反镀膜，反射率低至0.2%，有效抑制鬼影和眩光；加入深吸收蓝玻璃和IR旋涂滤镀膜，减少红外干扰；与理光联合打造专属算法引擎，通过Raw域像素级画质算法等四大核心算法还原画面质感。配置方面搭载骁龙8 Gen5处理器、2亿长焦、2K直屏及超7000mAh电池，支持无线充电。

    ​真我GT8 ​Pro ​理光GR防眩光主摄

  • 真我GT8 Pro首发！realme UI 7.0正式版升级计划公布

    真我中国区总裁徐起公布realme UI 7.0正式版升级计划：即将发布的真我GT8 Pro将首发搭载该系统，并公布了老机型适配时间表。2025年11月起，真我GT7 Pro、GT7等机型开始升级；12月覆盖真我GT5 240W、14 Pro等；2026年1月扩展至真我GT Neo5系列、数字系列及V系列等多款机型。

    ​realme ​UI ​7.0

  • 真我加入相机联名俱乐部！真我GT8 Pro联名理光 同档无敌

    现在各家影像旗舰手机如果镜头上不挂着相机品牌LOGO，似乎根本拿不出手，比如小米手机联名徕卡、OPPO联名哈苏，vivo联名蔡司等等。 在最新一期视频中，realme中国区总裁徐起暗示真我GT8 Pro将联名理光相机，该机将在10月正式亮相。 据悉，真我GT8 Pro配备一颗2亿像素大底

    ​影像旗舰手机 ​相机品牌联名 ​2亿像素潜望长焦

  • 真我GT8 Pro宣布复刻理光GR IV同款五大经典影调

    日前，真我手机官方正式宣布与知名相机品牌理光达成影像战略合作，双方历经四年深度共创，共同推出了真我GT8 Pro这一力作。真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起透露，此次合作从传感器调校到光影算法，从街拍逻辑到色彩科学，全方位融入了理光GR的街拍基因与对光影的极致追求，使得真我GT8 Pro能够精准捕捉并再现理光GR相机的独特光影语言。 今日，官方进

    ​真我手机 ​理光GR ​影像战略合作

  • 真我官宣与理光达成影像战略合作：真我GT8 Pro首发搭载

    真我手机10月9日宣布与理光达成战略合作，双方历经四年深度共创，在影像领域实现突破。真我GT8 Pro首次将理光标志性负片色彩引入智能手机，配备经典负片滤镜与人文摄影风格，新增专属黑白、森系等滤镜，提升影像表现力。硬件方面搭载5000万像素主摄、2亿像素潜望长焦及超广角镜头，配备2K直屏、高通骁龙8至尊版平台及超7000mAh电池，确保性能与续航。新机将于10月正式亮相。

    ​真我手机 ​理光 ​影像合作

  • 真我GT8 Pro联名理光相机 徐起：颠覆想象的影像合作

    真我中国区总裁徐起预告，真我将在明天官宣真我GT8 Pro联名影像品牌。 根据之前曝光的消息，这次真我GT8 Pro将会联名理光相机，徐起称这是一次颠覆想象的影像合作”。 据爆料，真我GT8 Pro与相机品牌理光合作，将理光标志性的负片色彩首次带入智能手机，引入经典的负片色彩滤镜与人文摄影风格。

    ​真我GT8 ​Pro ​联名影像品牌

  • 真我GT8 Pro蓄势待发 徐起：唯一骁龙8至尊5+2K直屏+2亿长焦

    真我中国区总裁徐起表示，真我GT8 Pro定位性能影像双擎旗舰，拥有性能旗舰才有的骁龙旗舰电竞双芯和2K直屏，同时拥有性能旗舰没有的2亿潜望长焦，让性能影像不必二选一。 徐起强调，真我GT8 Pro是目前行业唯一的骁龙8至尊5 2K直屏 2亿长焦组合，更多惊喜期待和你分享。 据悉，真我GT8 Pro配备5000万像素1/1.5英寸大底主摄，同时配备2亿像素1/1.56英寸大底潜望长焦，这是同期�

    ​真我GT8 ​Pro ​性能影像双旗舰

  • 挑战最强标准版！真我GT8跑分出炉：骁龙8至尊版+16GB内存

    真我GT8系列本月发布，含标准版与Pro版。GT8搭载骁龙8至尊版处理器及16GB内存，性能强劲。配备2K直屏，采用京东方Q10+发光材料，支持144Hz高刷与360Hz触控采样率，峰值亮度达7000nit。首发真彩护眼低蓝光方案，提升色彩精准度64.8%，支持全亮度DC调光。金属中框与玻璃后盖设计，整体配置全面。

    ​真我GT8 ​骁龙8至尊版 ​2K直屏

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM