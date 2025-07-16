京东外卖投入20亿升级全职骑手福利 推出购车返款活动

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:京东外卖公布了其二季度末的骑手数据，全职骑手数量已突破15万人大关。为回馈骑手们的辛勤付出，京东外卖决定投入20亿元巨资，为全职骑手带来一系列福利升级措施。

据了解，京东外卖此次为骑手们提供的福利涵盖了多个方面。除了继续为骑手缴纳五险一金外，还特别针对寒暑季节，每月发放防暑防寒津贴，确保骑手在不同季节都能得到贴心的关怀。

更令人瞩目的是，京东外卖还准备了15万台炫酷的“赤甲光刃X1”二轮车作为骑手福利。这款二轮车不仅外观流线型切割，自带红色“战甲”，充满赛博科技感，更在性能上表现出色，3500W峰值功率电机提供澎湃动力，让骑手在配送过程中更加高效。

此外，京东外卖还推出了购车返款活动。骑手在自主购车后，若使用新车90天内跑够3000单，平台将全额返还购车款。这一活动已在北京、南京、长沙三地率先开启，后续将逐步推广至全国范围。

“赤甲光刃X1”二轮车的设计同样令人眼前一亮。它采用人体工学科技，确保骑手在疾驰过程中稳如磐石，休憩时也能舒适随心。防滑驼峰鞍座和高弹记忆棉的应用，有效吸收震动，让骑手在颠簸路面上也能优雅巡航。同时，可选的宽大腰靠采用铝合金坚固支架，透气散热不闷汗，贴合人体工学设计，久坐不累。

除了车辆本身的升级外，京东外卖还为骑手们考虑到了更多细节。二轮车可安装便携式车载冰箱，搭载航天同源双核制冷芯片，冰镇效率远超传统车载冰箱，确保餐品送达时依然保持冰镇透爽的口感。此外，发光餐箱的设计不仅炫酷闪耀，在黑夜中自成焦点，更采用环保PU发泡材质，保温时长大幅增加。站点还每日免费为餐箱消毒，确保品质外卖更放心。

京东外卖此次投入巨资升级骑手福利，不仅体现了对骑手群体的重视和关怀，更彰显了其作为行业领军者的责任与担当。

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