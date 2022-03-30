顺丰在广西最大分拨中心预计今年底建成 总投资超10亿元

3月12日消息，长远锂科发布公告称，拟发行可转债募资不超过32.5亿元，用于湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目、湖南长远锂科新能源有限公司年产6万吨磷酸铁锂项目及补充流动资金。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法 规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不?