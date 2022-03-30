顺丰在广西最大分拨中心预计今年底建成 总投资超10亿元

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据广西日报报道， 3 月 29 日，南宁国际铁路港电商物流区项目正式开工建设。该项目占地面积 285 亩，总投资超过 10 亿元。
该项目由广西宁铁建筑有限公司承建，预计今年底建成交付使用。届时，南宁国际铁路港电商物流区将成为广西面向东盟最大物流分拨中心。
据了解，项目通过电商物流的服务创新，拟投入行业领先的智能自动化分拣设备。项目全部建成后，将成为顺丰集团在广西布局的最大分拨中心，也是国内先进的自动化分拣设备库。
站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据广西日报报道， 3 月 29 日，南宁国际铁路港电商物流区项目正式开工建设。该项目占地面积 285 亩，总投资超过 10 亿元。
该项目由广西宁铁建筑有限公司承建，预计今年底建成交付使用。届时，南宁国际铁路港电商物流区将成为广西面向东盟最大物流分拨中心。
据了解，项目通过电商物流的服务创新，拟投入行业领先的智能自动化分拣设备。项目全部建成后，将成为顺丰集团在广西布局的最大分拨中心，也是国内先进的自动化分拣设备库。
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截至 2022 年 3 月 14 日，公司累计回购股份1872. 45 万股 耗资超10. 07 亿元...今年初，顺丰发布的业绩报告显示， 2021 年顺丰年净利润预计最高 44 亿元，预计 2021 年第四季度归母净利润为 24 亿元至 26 亿元，同比增长39%至50%...
公告显示，截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为人民币1， 906 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 577 亿元，负债总额人民币1， 217 亿元，货币资金余额为人民币 187 亿元， 2021 年1- 9 月公司实现营业收入1， 359 亿元......
3月29日消息，快手科技今日发布截至2021年12月31日止年度业绩公告，财报显示，2021年快手总收入810.82亿元，同比增长37.9%；毛利340.29亿元，同比增长42.9%；年内亏损780.77亿元，同比减少33.1%；非国际财务报告准则计量，经调整净亏损为188.52亿元，同比扩大139.7%。2021年第四季度，快手录得收入244.3亿元，同比增长35%；期内亏损62亿元，同比减少67.8%；非国际财务报告准则计量，经调整净亏损为35.69亿元，同比扩大677.1%。 快手的收入主要来自线上营销服务、直播以及其他服务。2021年第四季度，线上营销服务收入132亿元，同比增长55.5
财报显示，按照美国通用会计准则计算，知乎第四季度总营收为10.192亿元，较上年同期的5.198亿元增长96.1%;净亏损为3.833亿元，较上年同期的净亏损9010万元扩大325.4%...截至美国东部时间周一7:07分（北京时间周一19:07分），知乎股价在盘前交易中下跌0.20美元至1.91美元，跌幅为9.48%...——总营收为10.192亿元（约合1.599亿美元），较上年同期的5.198亿元增长96.1%，主要归功于不断扩大的用户规模和单用户平均收入额的增加;......
财报显示，网易云音乐2021年全年净收入为70亿元，较2020年同比增长43%...2021年经调整净亏损由2020年的16亿减至10亿元，同比大幅收窄33.4%...在线音乐服务收入由2020年的26亿元增加25.4%至2021年的33亿元，主要由于会员订阅销售收入大幅增长...截至2021年底，网易云音乐的内容库包含约8000万首音乐曲目，包括来自知名厂牌及独立音乐人的音乐......
报告中显示，腾讯于截至2021年12月31日止年度录得其他收益净额人民币1495亿元，主要是非国际财务报告准则调整项目，如视同处置及处置若干投资公司而产生的收益净额（包括视同处置京东集团股份收益人民币782亿元），以及因若干投资公司估值增加而产生的公允价值净收益，部分被对若干投资公司因财务前景调整以及彼等所处的业务环境变动而作出的减值拨备所抵销......
2022 年 3 月 2 日，新略数智宣布完成 A 轮融资...新略数智曾获鼎聚资本天使轮及初心资本 Pre-A 轮投资，三轮融资金额累计超 1 亿元人民币...新略数智联合创始人张弛认为：“今天，电商营销场景多平台化是大势所趋，品牌方数字化营销面临跨链路数据难打通、全平台管理难整合、全域营销难提效等诸多挑战......
据DIGITIMES报道，台积电在日本熊本的新晶圆工厂计划在4月份动工，预计2023年9月份完成，2024年12月前投入生产，总投资约86亿美元，约合人民币543亿元...此次建厂的主体企业是台积电和索尼半导体解决方案联合成立的JASM，在工厂建成后，JASM将雇佣总计1700名员工，其中300名来自台积电的员工和200名来自索尼的员工...台积电表示，除了早些时候宣布的22/28nm工艺外，还将通过12/16nm FinFET工艺增强JASM的能力...
截至 2022 年 3 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10，326， 604 股，回购资金约为人民币5. 65 亿元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本的0.21%，平均成交价为54. 72 元/股（最高成交价为59. 40 元/股，最低成交价为51. 70 元/股）......
3月12日消息，长远锂科发布公告称，拟发行可转债募资不超过32.5亿元，用于湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目、湖南长远锂科新能源有限公司年产6万吨磷酸铁锂项目及补充流动资金。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法 规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不?
在《腾讯新闻酌见》栏目中，被俞敏洪问及该话题时，比亚迪股份总裁王传福坦率表示，深圳的企业很多，起两个字的名字的话不容易通过，最初起了五个..
日前，高德地图正式发布停车导航”功能，用户在自驾出行时，在行前、行中及行后三种场景中，全程动态引导用户停车。在行前，在高德地图驾车”页面..
中国联通自主5G手机品牌U-MAGIC 2022年首款旗舰产品优畅享50 Plus正式发布，提供8GB+128GB、8GB+256GB两款配置，售价分别为2299元、2499元，将于4..
Intel发布了Arc锐炫系列独立显卡，并公布了一款将在今年夏天公布的同系列桌面显卡...从图中不难发现，这块用来演示的显卡有着2250MHz的最高频率，..
日前，戴尔在今年2月发布的UltraSharp U2723QE和U3223QE两款显示器上市，海外售价分别是725美元和1150美元。国行方面，部分店铺也已经发售，27寸普..
4月1日消息，京东自营旗舰店显示，小米11青春版降至1899元（8GB+128GB）。小米11青春版发布于2021年3月29日，该机首发骁龙780G处理器，而且小米独..
凭借一系列前瞻性布局，海尔智家交出了一份亮眼的成绩单，实现了令业界瞩目的逆势高增...年报显示，海尔智家在 2021 年实现营收2275. 6 亿元，还原..
2022年3月，理想汽车交付11，034辆理想ONE，同比2021年3月增长125.2%...理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示：理想汽车将于4月16日发布为家庭打造..
中概股美股盘前拉升，截至发稿，滴滴涨超18%，哔哩哔哩涨超8%，拼多多、贝壳涨超7%，百度涨超6%.....
那些一般或者不好的，大都是跨界做电动牙刷，贴牌代工，近两年才入行，没有口腔护理经验，往往伤牙率都不低，更多是靠着知名度、颜值、性价比的策..
根据ISO发布的《数字经济标准效益评估》测算，应用系统后，采集测温等数据的效率提升了80%，药品购买实时登记率从56%提升至99.3%，登记时间缩短70..
据《新言财经》报道，阿里测试了一款全新的电商APP，名为“态棒”...从APP的介绍中可以看出，态棒不仅仅是一个潮流电商平台，还加入了社区玩法，鼓..
2022年4月1日，在今天Epic再次开启喜加二的模式，送出了《全战:战锤》和《黄铜之城》，很多玩家还不清楚在哪领取，下面就来为大家详细的介绍一下。..
链接型销售——链接多方资源，甚至蔓生至跨企业型的中继器销售，这在未来不无可能...外挂型销售——把销售当成外挂插件，即插即用、赋能模块，多条..
英特尔公司公布收购总部位于以色列的实时持续优化软件开发商Granulate云解决方案公司的协议...与此得益于能够进行用户应用软件学习，以及在运行过..
从去年底的12代酷睿开始，内存进入了DDR5时代，这大半年来价格虽然还是很贵，但年底应该会继续降，未来几年各大内存厂商也会加大DDR5内存的生产，..
iQOO Neo6在京东自营旗舰店上架接受预约，该机将于4月13日正式发布...在高导热稀土散热材料和超大石墨散热材料的加持下，搭载骁龙888的iQOO Neo5S..
2022 年寒假，飞象星球推出的个性化作业系统即依托朝阳区搭建的政企合作平台，在区内多所学校落地使用...另一方面，学习过程是动态的，假期又很难..
苹果今天发布了 iOS 15.4.1 正式版，对 iPhone 的错误进行修复和安全性更新...据介绍该版本主要修复了 iPhone 更新至 iOS 15.4 后，电池电量可能较..
银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》时提出，到 2025 年银行业保险业数字化转型取得明显成效...大树科技赋能银行机构进行数字化..