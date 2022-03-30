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顺丰在广西最大分拨中心预计今年底建成 总投资超10亿元

2022-03-30 17:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据广西日报报道， 3 月 29 日，南宁国际铁路港电商物流区项目正式开工建设。该项目占地面积 285 亩，总投资超过 10 亿元。

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该项目由广西宁铁建筑有限公司承建，预计今年底建成交付使用。届时，南宁国际铁路港电商物流区将成为广西面向东盟最大物流分拨中心。

据了解，项目通过电商物流的服务创新，拟投入行业领先的智能自动化分拣设备。项目全部建成后，将成为顺丰集团在广西布局的最大分拨中心，也是国内先进的自动化分拣设备库。

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