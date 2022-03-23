吉利汽车全年营收1016.1亿元 未来三年内极氪将推出6款新品

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日消息:吉利汽车披露2021年财报显示，公司2021年总营收1016亿人民币，同比增长10.3%预估1020.7亿元;全年净利润48.5亿元，预估62.9亿元。

财报显示，吉利汽车扣除股份支付的股东应占溢利60.6亿人民币，同比增长9.4%;总现金水平达280亿元，自由现金流达到历史最高水平的208亿元。2021年，吉利汽车技术服务和授权利润等其他收入持续增长，同比增长245.3%。吉利汽车表示，授权收入已成为公司新的利润增长点，并成为未来利润来源的重要方向。

吉利全新纯电品牌极氪于2021年4月推出，首款车型极氪001自2021年10月开始交付以来，4个月累计交付12，453台，平均订单价达33.5万人民币。未来三年内，极氪将推出6款全新产品。

吉利汽车表示，全新换电出行品牌睿蓝汽车正式打开吉利的换电新格局，8款以上雷神 Hi・X 油电混动和超级电混产品计划投放市场。此外，吉利汽车将重点加强软件自研，加快实现新一代智能驾驶和智能座舱的应用。智能座舱方面，基于7nm 芯片的「新一代智能座舱」技术将在今年对外展示，并率先搭载在新款智能 SUV 上。自动驾驶方面，极氪与 Mobileye 深化合作，将于2024年推出全球首辆具有 L4自动驾驶能力的全电动汽车。