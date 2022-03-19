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中国电信披露2021年年报：营收入4396亿元 同比增长11.7%

2022-03-19 10:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:日前，中国电信股份有限公司（下称“中国电信”或“公司”）公布2021年年度业绩，2021年全年，中国电信实现营业收入人民币4396亿元，同比增长11.7%。

财报数据话显示，电信服务收入为人民币4，028亿元，同比增长7.8%，剔除出售附属公司的收入影响后，同比增幅达到8.1%，连续5年高于行业平均增幅。

EBITDA为人民币1，239亿元，同比增长4.2%。净利润为人民币259.48亿元，同比增长24.5%，剔除出售附属公司的一次性税后收益后，同比增长17.7%，每股基本净利润为人民币0.31元。资本开支为人民币867亿元，自由现金流达到人民币151亿元。

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2021年，移动通信服务收入为人民币1，842亿元，同比增长4.9%，移动用户达到3.72亿户，用户净增连续4年保持行业领先，天翼云VR、云游戏、超高清、天翼云盘和5G视频彩铃等特色应用快速发展，移动用户ARPU为人民币45.0元，同比增长2.0%，5G套餐用户渗透率达到50.4%，保持行业领先。

截至2021年底中国电信深入推进与中国联通的网络共建共享，在用5G基站数量达到69万站，5G网络覆盖至全国所有市县和部分发达乡镇。累计节省网络投资超过2，100亿元，每年节约网络运营成本200亿元。

2022年，中国电信预计资本开支930亿元，其中5G网络投资占比36.6%，4G网络投资占比1.1%，宽带互联网投资占比17.2%，产业数字化投资占比30.0%，运营系统及业务平台投资占比5.4%，基础设施及其他投资占比9.7%。

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