有赞：订货商自主提货新增商品名称搜索

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:日前，有赞宣布订货商自主提货流程新增商品名称搜索功能， 3 月 11 日起，所有商家可使用。
更新前，因无法搜索商品，订货商在商品多的情况下找起来十分费时，更新后，订货商可直接搜索关键词，选择数量进行提货，大大提高了效率。
此外，有赞还宣布资金归集支持批量选择门店，支持批量选择、全选，放开选择上限到 150 家，提升商家操作效率。
站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:日前，有赞宣布订货商自主提货流程新增商品名称搜索功能， 3 月 11 日起，所有商家可使用。
更新前，因无法搜索商品，订货商在商品多的情况下找起来十分费时，更新后，订货商可直接搜索关键词，选择数量进行提货，大大提高了效率。
此外，有赞还宣布资金归集支持批量选择门店，支持批量选择、全选，放开选择上限到 150 家，提升商家操作效率。
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今天，抖音发布修订《行业管理规范》（修订）公示，该规则于 2022 年 3 月 10 日进行公示，将于 2022 年 3 月 17 日生效执行...规范指出，鲜花类、花卉/绿植、果树类商品标题中的“商品名称”应与商品品种一致，没有品牌的商品不得随意写商品品牌...花卉、绿植、种苗、果树类等盆栽商品必须描述商品基本信息，包括商品品种、品种特性需详细说明，盆栽植物株高、冠幅、分枝状态，是否包含花盆、开花植物需要描述开花周期及时间范围等；商品养护说明；不得包含“100%发芽”，“包成活”等绝对化描述......
有赞微页面新增热搜组件，支持在小程序首页展示搜索热词...具体配置步骤如下：新建微页面——店铺热搜组件（基础组件）——可自主更改配置——保存...当精选热词和普通热词配置不足 3 个时，店铺热搜组件将不会展示在页面中...
有赞发布公告表示，原批发模版页因缺少完整的进货单页面给批发商造成了页面刷新商品丢失、无法快速选择修改商品等问题...商家可添加批发模版页列表中的批发商品至进货单，进货单的入口位于“批发模版页”底部功能入口...
速卖通新增盲盒/福袋禁售规则和《全球速卖通盲盒/福袋商品管理规范》...根据规定，速卖通禁售的盲盒福袋商品包括：快递包裹盲盒/福袋；以盲盒/福袋形式售卖活体宠物、动物商品，如宠物盲盒；以盲盒/福袋形式提供脱单服务的商品，如脱单盲盒；其他可能损害消费者权益，不适合以盲盒/福袋形式发布的商品，如容易引发消费者大量投诉或纠纷的可获得手机、平板电脑等高价商品的低价盲盒......
今天，快手电商发布《快手小店限售商品管理规则》修订公告，在禁售商品类型中新增了黄金外观但非黄金材质的商品、克重低于 1 克的黄金/K金商品（指标合格商家准入外）等...快手电商表示，黄金外观但非黄金材质的商品特指黄金外观、但基底材质（内部材质）为仿黄金材质的商品，如铜合金、塑料镀金、银镀金、包金商品，以及材质成分不明的“泰金”、“沙金”、“越南黄金”、“金镶玉（金箔粘贴玉石）”等非黄金商品，以及贵金属（黄金/K金）与普通金属一体的无法拆分称重或鉴定的、易混淆用户的商品...
快手电商发布公告称， 为营造平台内良好的购物环境，给商户及消费者提供更加优质的服务体验，现新增《鲜花绿植/农资-农机农具农膜类目商品发布规范》，本规则于 2022 年 3 月 1 日生效...比如商品商品详情要求商品描述中不得包含违禁词语，包括但不限于极限词、脏话、色情等信息；不得引导买家私下交易；不得对商品夸大或虚假宣传，如为可证实的商品效果需提供相应的实验结果及认证信息等等...关于《鲜花绿植/农资-农机农具农膜类目商品发布规范》详细规则可点击这里查看...
站长之家(ChinaZ.com) 3月9日 消息:今日，快手电商发布公告称，为了让商家更好的明白珠宝和饰品类目商品的准入和限售类型，快手制定《珠宝&饰品类目准入/限售商品细则》进行明确。 该规则于2022年3月9日首次制定，将于2022年3月17日生效。比如在珠宝&饰品准入商品明细方面，珠宝/钟表-金银饰类目中，三级类目及商品包含：黄金，即足金/纯金；K金，即23K/22K/21K/18K/14K/9K/其他；铂金，即足铂/Pt990/Pt950/Pt900/其他；银饰，即足银/925银/其他。（珠宝&饰品准入商品明细可点击这查看。） 此外，禁限售商品包含：黄金、K金商品克重低于1?
开启该功能之后，用户即可在搜索框中，输入图中的文字或者图像描述来搜索聊天中的图片，十分方便...经实测，聊天图片搜索”功能支持关键词搜索，比如输入保险”，就会检索到保险相关的图片...新版本还增加了证件”二维码”截图”人物”食物”植物”等分类搜索按钮，选择分类之后即可对应搜索相关分类图片...
古董商品（vintage products）清单上的设备是苹果公司已经停售了超过五年但低于七年的产品，按照法律规定，苹果公司为古董商品提供长达7年的服务和零件，但维修要视零件供应情况而定...苹果会将已进行销售超过7年，并已停止供货的产品，划入停产产品范畴内，苹果会停止对此类产品的所有硬件服务，目前唯一的例外仅是符合延长仅电池维修期限条件的Mac笔记本电脑...
华硕、微星、酷冷、技嘉先后披露或宣布了兼容PCIe 5.0显卡供电标准的新一代电源，但却有点凌乱，包括的接口、电源线如何命名这样看起来很简单的事情。比如技嘉的UDM1000GM PG5，额定功率1000W，80PLUS金牌认证，体积紧凑，全模块化，就配备了新一代接口和数据线，最高支持600W。但在不同的官方材料上，却有不同的名字：PCIe 5.0电源线、12+4针电源线、16针电源线、12VHPWR严格来说，都没错，其中12VHPWR这个最复杂晦涩的反而是最规
3月17日，Redmi将带来全新旗舰K50系列，预计有三款机型，分别搭载骁龙870、天玑8100和天玑9000...除了顶级性能外，Redmi K50的其他旗舰配置也拉满..
看电视抢台，相信不少小伙伴都遇到过，小时候爸爸看新闻联播，而你吵着要看动画片。在四川成都，近日一家养老院的一位86岁老人，因总是霸占电视看..
3月13日，海信集团通过微信公众号发文宣布，执掌海信30年的周厚健已辞去董事长职务，正式退休，董事会已选举原副董事长林澜接任董事长。3月12日下..
当市场语境从“烟瘾”转变为“口感”，被予以替烟重任的电子烟，似乎已如餐盘，成为满足口欲的工具，电子烟也因此披上了“糖衣”...自诩为电子烟玩..
不少玩家认为项目早已难产，团队卷铺盖跑路了...游戏的核心体验是探索赛博都市，团队用故事、小游戏、NPC互动、战斗等元素撑起了整个探索流程...对..
近日，有网友发文质疑B站让用户卖隐私换会员一事，对此， B站道歉称是推广活动，已下线页面并整改。..
昨日，有网友爆料称：b站让用户卖隐私换会员，这个思路绝了”...该网友晒出的相关截图显示，B站的答题领卡兑换大会员”活动，需要用户填写真实姓名..
北京时间3月13日，冬残奥会所有比赛结束，中国队的成绩定格在了18金20银23铜，共收获了61枚奖牌，金牌奖牌都断层第一，创造8大历史纪录...残奥会完..
据@共富视频报道，郑州网友爆料称网上可购买海底捞插队服务...在花费40元购置网上插队服务后，仅十几分钟等待，便可顺利插队进店...2020年10月，中..
3月12日晚间，万孚生物发布严正声明，称公司研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）进行了医疗器械批准证明文件变更，现发现..
据他介绍，FSR 2.0采用了时间缩放的算法，这和现在的FSR空间缩放算法截然不同，而是向NVIDIA DLSS靠拢，并且会结合优化的AA抗锯齿...有趣的是，不..
牵引骡子”、马、牛此类牲畜上路，一旦受惊，极易给自己和他人，带来交通安全隐患。近日，1818黄金眼”报道，在温州永嘉，一名男子牵着两只骡子在..
通报称，深圳梅林海关、皇岗海关对某公司一票从皇岗口岸申报进口的货物进行联合查验时，发现其中3项显卡标签有被其他标签覆盖的痕迹...经查验，发..
前不久，联想集团中国区手机业务部总经理陈劲表示，摩托罗拉将会在3月17日发售一款闭着眼睛买的手机。虽然官方并未公布该机的参数细节，但据博主和..
据杭州发布”官方通报，3月12日18时-3月13日8时，杭州新增7例新冠肺炎确诊病例，均为轻型，已闭环转运至定点医院隔离治疗，目前情况稳定...3月9日..
2月份，比亚迪旗舰SUV唐DM，狂卖10026辆，同比大增1143%，成为国内车市最大的一匹黑马”，唐DM也成为中国中大型SUV销量榜的销冠车型...唐DM家族，..
随着国内发布会的临近，前两天荣耀CEO赵明在微博上率先剧透了荣耀Magic4系列的游戏性能体验：荣耀Magic4系列又将是最强驯龙高手，将超越iPhone13 ..
SpaceX已经对有关其星链(Starlink)卫星互联网星座的安全问题作出回应。据悉，星链目前正陷入了美联邦通信委员会(FCC)的争斗中，其竞争对手要求委员..
DDR2/DDR3、DDR3/DDR4内存过渡时代，都有不少同时搭载两种内存插槽的主板，方便自由选择、后期升级，但是在DDR4/DDR时代，主板厂商却都在分开做....
据体验，用户登陆美团App或美团外卖App进入买药频道后，即可在页面内进行购买，此外搜索“新冠抗原自测”或点击美团买药频道内“新冠自测”专区，..