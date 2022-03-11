有赞：订货商自主提货新增商品名称搜索

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:日前，有赞宣布订货商自主提货流程新增商品名称搜索功能， 3 月 11 日起，所有商家可使用。

更新前，因无法搜索商品，订货商在商品多的情况下找起来十分费时，更新后，订货商可直接搜索关键词，选择数量进行提货，大大提高了效率。

此外，有赞还宣布资金归集支持批量选择门店，支持批量选择、全选，放开选择上限到 150 家，提升商家操作效率。