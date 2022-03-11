首页 > 业界 > 关键词  > 有赞最新资讯  > 正文

有赞：订货商自主提货新增商品名称搜索

2022-03-11 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月11日 消息:日前，有赞宣布订货商自主提货流程新增商品名称搜索功能， 3 月 11 日起，所有商家可使用。

更新前，因无法搜索商品，订货商在商品多的情况下找起来十分费时，更新后，订货商可直接搜索关键词，选择数量进行提货，大大提高了效率。

此外，有赞还宣布资金归集支持批量选择门店，支持批量选择、全选，放开选择上限到 150 家，提升商家操作效率。

3660_1646989702.jpg

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM