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雷军发布2022两会建议

2022-03-04 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:今日，小米创始人、全国人大代表雷军在个人公众号发布了两会建议。包括了关于建设新能源汽车碳足迹核算体系的建议、关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议、关于促进民营企业深入参与社会公益慈善事业的建议、关于进一步加强电子废旧物循环利用的建议。

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其中，在加快新能源汽车大功率快充基础设施建设方面，雷军建议：

一、强化政策引领，统筹推进大功率快充网络规划布局。当前，大功率快充站以企业自主建设为主，建设布局、规模、技术指标等缺少整体统筹规划，互联互通水平较低。针对这一点，建议制定新一代大功率快充网络规划方案，明确建设规模、用地规划、充电容量等关键目标，提高重点区域电网扩容能力，增加大功率快充站数量，提高有效覆盖。同时，推进技术标准和通讯协议的制定、统一、应用，出台大功率快充互联互通工作方案，制定三年时间专项行动时间表，优先推进新投建、核心商圈以及高速公路等稀缺资源地段存量的大功率快充桩互联互通，实现社会资源最优化配置。

二、组建国家级创新合作平台，加强核心技术联合攻关。近年来，我国在大功率快充前沿技术研发方面有所突破，但整体研发能力仍有较大提升空间。企业面临高电压平台研发成本高、产业链不成熟等问题，研发大功率充电技术的投入动力不足。针对这一点，建议搭建国家级创新合作平台，制定大功率充电先进技术目录，加速建立企业、科研院所协同研发机制，加强对新一代大功率快充技术及储充一体（尤其光储充一体)、低自损耗、低噪声等上游关键技术的联合攻关;充分激发龙头企业示范带动作用，支持高科技龙头企业加大研发投入，建立针对大功率快充领域的技术创新激励政策。

三、加强建设服务保障，推动大功率充电基础设施普及。针对大功率快充站建设成本高、周期长的问题，建议加强投资力度，针对应用先进技术的大功率快充站，在建设、改造及运营等方面加大投资和补贴，提振产业链投资的信心与积极性;加快推进大功率快充关键设备和场站建设标准化、规模化，降低设备及部署成本;建立大功率快充站用电配额快速审批机制，加速场站建设审批流程，整体提升大功率快充站建设效率。

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此外，在加强电子废旧物循环利用方面，雷军建议，制定电子废旧物数据清除标准规范及认证体系，推动第三方清除检测机构发展。在电子废旧物循环利用各环节中，严格落实个人信息保护操作规范，保障数据信息安全，打通个人信息安全的“最后一公里”，有效提升电子废旧物回收率。

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同时，持续加强宣传引导，充分展示电子废旧物错误处置的危害与回收利用的价值，推广回收利用的正确渠道和方法，树立先进人物典型和优秀企业标杆;积极开展个人电子废旧物回收碳积分试点，便于查询个人电子废旧物流通信息，展示个人碳积分及排名信息等，适时向全国推广，提高公众参与度。

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