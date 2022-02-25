报告：截至2021年12月 我国网民规模达10.32亿

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:据央视新闻报道，2 月 25 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至 2021 年 12 月，我国网民规模达10. 32 亿，较 2020 年 12 月增长 4296 万，互联网普及率达73.0%。

在信息通信业方面，截至 2021 年 12 月，累计建成并开通5G基站数达142. 5 万个，全年新增5G基站数达到65. 4 万个。移动电话用户总数达16. 43 亿户，其中5G移动电话用户达3. 55 亿户。

报告还显示，截至 2021 年 12 月，我国网民人均每周上网时长达到28. 5 个小时，较 2020 年 12 月提升2. 3 个小时。上网终端设备使用更加多元。截至 2021 年 12 月，我国网民使用手机上网的比例达99.7%，手机仍是上网的最主要设备；网民中使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。

此外，截至 2021 年 12 月，在网民中，即时通信、网络视频、短视频用户使用率分别为97.5%、94.5%和90.5%，用户规模分别达10. 07 亿、9. 75 亿和9. 34 亿。二是在线办公、在线医疗等应用保持较快增长。截至 2021 年 12 月，在线办公、在线医疗用户规模分别达4. 69 亿和2. 98 亿，同比分别增长35.7%和38.7%，成为用户规模增长最快的两类应用；网上外卖、网约车的用户规模增长率紧随其后，同比分别增长29.9%和23.9%，用户规模分别达5. 44 亿和4. 53 亿。