2021年Q3全球蜂窝基带市场收益创历史新高 高通55%份额保持领先

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日消息:根据 Strategy Analytics 发布的最新数据，2021年 Q3全球蜂窝基带市场收益增长了23.3%，达到81.5亿美元，创历史新高。

Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021年 Q3基带市场份额追踪:5G 基带收益份额占70%》指出，高通、联发科、三星 LSI、紫光展锐和英特尔占据了2021年 Q3手机基带收入份额的前五名。

其中高通以55% 的收益份额保持领先，其次是联发科（29%）和三星 LSI(9%);5G 基带芯片占2021年 Q3基带总收益的70%;随着5G 基带组合的增加，基带市场的平均售价(ASP)增长了32%。

Strategy Analytics 手机元件技术服务总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 表示:「高通在2021年 Q3的5G 基带芯片出货量连续第四个季度超过1亿。由于容量限制，该公司优先考虑了高端和超高端基带芯片，这一举措获得了回报。高通基带收益在2021年 Q3同比增长57%。该公司继续受益于海思半导体的退出、5G iPhone 和安卓5G 价格段的扩张。Strategy Analytics 认为，5G 周期仍处于早期阶段，高通有望在2022年借助增加代工产能来提高基带出货量和收益。」