苹果宣布 iPad4 加入停产名单 首款闪电接口 iPad 正式退场

苹果日前正式宣布，将把iPad4 加入停产名单，这意味着iPad系列首款采用闪电接口的产品，正式退出了舞台。苹果会将销售超过 7 年并已停止供货的产品，划入停产产品范畴内。第四代iPad于 2012 年 10 月 23 日发布，同年 11 月 2 日起开始出货。此前苹果还将iPhone6 Plus加入了其过时产品清单，因为距其停售已经超过 5 年了。
苹果将停止对此类产品的所有硬件服务，目前唯一的例外仅是符合延长电池维修期限条件的Mac笔记本电脑。
苹果日前正式宣布，将把iPad4 加入停产名单，这意味着iPad系列首款采用闪电接口的产品，正式退出了舞台。苹果会将销售超过 7 年并已停止供货的产品，划入停产产品范畴内。第四代iPad于 2012 年 10 月 23 日发布，同年 11 月 2 日起开始出货。此前苹果还将iPhone6 Plus加入了其过时产品清单，因为距其停售已经超过 5 年了。
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今天，苹果正式宣布，将把iPhad 4加入停产名单，这意味着iPad系列首款采用闪电接口的产品，正式退出了舞台。据悉，苹果会将已进行销售超过7年，并已停止供货的产品，划入停产产品范畴内，苹果会停止对此类产品的所有硬件服务，目前唯一的例外仅是符合延长仅电池维修期限条件的Mac笔记本电脑。iPad 4是iPad系列在2012年10月推出的产品，它采用一块9.7寸IPS视网膜屏幕，正面设有Home键，后置500万像素镜头，前置为120万像素镜头。此?
据MacRumors报道，除了将iPhone6Plus加入其古董和过时的产品名单，苹果今天还更新了其名单，正式将2012年发布的第四代iPad视为过时产品...第四代iPad在11月被苹果公司内部标记为过时产品，但直到今天苹果公司才更新其公开名单，使其正式成为过时产品...
还记得去年 11 月，被苹果加入过时名单的iPad 4 吗？苹果正式宣布，将把iPad4 加入停产名单...公开资料显示，iPad4 发布于 2012 年 11 月，是苹果首款配备 Lightning 接口的 iPad...
新年过后苹果的第一场大型活动将是春季发布会，预计时间定在3月到4月份...iPad Air 5关联型号分别是A2588和A2589，对应货值单价500~700美元...iPad 10关联型号A2757和A2761，对应货值单价300美元左右...数据显示，去年四季度苹果平板出货下滑了8%之多，不知道新品会否让苹果重拾增长...
据称，苹果公司正在印度测试传闻中的第三代iPhoneSE，也可能正在摇出新款入门级iPad，时间是2022年初。预计苹果将准备在春季特别活动中推出一些产品，该活动可能在3月或4月举行。此前有传言和猜测指出，iPhoneSE 3和更新的iPad Air是接下来要推出的产品。据91mobiles援引业内人士的消息称，印度已经从苹果进口了三款iPhone SE，型号为A2595、A2783和A2784。据称收集到的有关进口的数据显示，该机型的价格为23000卢比（307.55美元）。同一消息来源提到iPad也在名单里，A2588和A2589被认为是新版iPad Air。同样的进口数据指出，价格在500美?
根据最新披露的法庭文件，科罗拉多州居民克里斯托弗·布莱恩周三对苹果公司提起集体诉讼，指控该公司在明知第六代iPad mini存在所谓的"果冻滚动"缺陷的情况下，仍然欺诈性地宣传和销售该设备。第六代iPad mini在9月发布几天后，一些用户开始注意到，在该设备上纵向滚动时，文本显示出现了轻微的不均匀现象，具体来说，屏幕左侧的文字在滚动时似乎略微落后于屏幕右侧的文字。这份提交给北加州地区法院的诉状称，苹果公司知道这个缺陷，但仍在继续销售iPad mini，没有修复这个缺陷，也没有修改其营销材料以反映这个缺陷的存在。据Ars Techni
据供应链最新消息称，苹果目前已经调整了策略（颇有断臂求生”的意思），全面缩减iPad的产能和原材料供应，将更多的产能留给iPhone，这也预示着iPad的缺货会更加严重...相比较之下，第一季度iPhone营收716.3亿美元，市场预期677.4亿美元，同比增长9.2%；Mac收入108.5亿美元，分析师预期95.3亿美元，同比增长25%；产品收入1044.3亿美元，分析师预期993.0亿美元......
报告显示，苹果公司第一财季净营收为1239.45亿美元，创有史以来最高的单季度营收，与去年同期的1114.39亿美元相比增长11%；净利润为346.30亿美元，与去年同期的287.55亿美元相比增长20%...苹果CFO表示，非常严重的供应限制”导致iPad出现短缺，供应链问题主要在于旧型号产品的芯片短缺问题；由于与供应商的持续合作，本季度供应链问题有所缓解；供应链问题导致本季度损失超过60亿美元，符合指引......
据MacRumors报道，科罗拉多州用户周三对苹果公司提起集体诉讼，指控该公司在明知第六代iPad mini存在所谓的「果冻屏」缺陷的情况下，还是坚持销售，也没有修改营销材料告知问题的存在...苹果公司的一位发言人说，这种果冻屏效应是「LCD屏幕的正常表现」...
根据MacRumors查阅的法庭文件，科罗拉多州用户周三对苹果公司提起集体诉讼，指控该公司在明知第六代iPad mini存在所谓的「果冻屏」缺陷的情况下，仍然欺诈性地营销和销售该设备。 图片来自 Apple第六代iPad mini于9月发布几天后，一些用户开始注意到，在该设备上纵向滚动时，文本出现了轻微的不均匀。具体而言，屏幕左侧的文字在滚动时似乎略微落后于屏幕右侧的文字。这份提交给北加州地区法院的诉状称，苹果公司知道这个缺陷，但仍在继续销售iPad mini，没有修复这个缺陷，也没有修改其营销材料以反映?
2022 年 2 月 17 日，虎符Hoo交易所宣布首次完成了 2022 年 1 月HOO的回购，共计回购423，982. 18 枚HOO...公告显示，此次回购，虎符按照之前的回..
事实上，优质的湖北专业旧楼加装电梯制造商无非有着以下这些优点，辛格林电梯均已满足这些优点...并开设国家实验室中心，研发和测试关键部件，结合..
Sapphire Rapids处理器之后，Intel在至强处理器架构上会有一次大改，首次引入性能核、能效核的设计，并以此为基础施行双轨路线图，简单理解就是未..
当地时间2月17日，股神”巴菲特在接受媒体采访时，明确否认了此前大众对于他得到了内部交易”才收购动视暴雪股票的传言，并表示这笔交易根本没赚多..
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今日盘中，美团股价下跌超10%，截至发稿，美团股价下跌9.24%，报200.400港元，总市值1.23万亿港元...据美团于去年 11 月发布的Q3 财报显示，该季度..
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另一组相关数据则显示，美国智能投顾行业的管理规模从 2015 年的超 500 亿美元增长近 20 倍至 2020 年的约 1 万亿美元，预计管理规模将于 2025 年..
在传统的艺术品收藏市场交易中，由于场地租金、人员费用等支出都会附加到收藏品交易价格上面，买家也需要花费时间和金钱考察鉴定，无形中使最终的..
2月18日下午，美团港股股价大跌10%，截至15:20分，美股股价为192港元，较昨日下跌12.7%，而美团股价在近一年内已经跌去50%以上...其中提出，引导外..
今天，OPPO首席产品官刘作虎体验了OPPO即将发布的真无线耳机OPPO Enco X2...根据官方公布的信息，OPPO Enco X2是OPPO与顶级音响品牌丹拿联合设计，..
OPPO公布其即将发布的旗舰耳机新品Enco X2，采用第二代同轴双单元设计，支持45dB降噪以及全景声录音，将于2月24日正式发布...同时采用0.0095mm稀有..
玩家们可在这里穿上定制服装，比如佩戴胰岛素泵、或用于携带其它糖尿病用品的配件包...显然，Omnipod Bay 旨在宣传以糖尿病为主题的友好型岛屿，辅..
针对“开放的答案”这一营销话题，也引发了网友对个人理想的追求以及开放式厨房美好生活更深层次的思考，这不仅将产品植入用户认知，也更好地传递..
在餐饮业纾困扶持措施方面，政策提出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务 费标准，降低相关餐饮企业经营成本...引导金融机构加强..
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