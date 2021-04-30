苹果宣布 iPad4 加入停产名单 首款闪电接口 iPad 正式退场

苹果日前正式宣布，将把iPad4 加入停产名单，这意味着iPad系列首款采用闪电接口的产品，正式退出了舞台。苹果会将销售超过 7 年并已停止供货的产品，划入停产产品范畴内。第四代iPad于 2012 年 10 月 23 日发布，同年 11 月 2 日起开始出货。此前苹果还将iPhone6 Plus加入了其过时产品清单，因为距其停售已经超过 5 年了。

苹果将停止对此类产品的所有硬件服务，目前唯一的例外仅是符合延长电池维修期限条件的Mac笔记本电脑。