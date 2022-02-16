Redmi电竞路由器AX5400首发到手549元，2.5G网口跨级进入千元电竞路由市场

北京时间2月16日Redmi正式发布电竞路由器:Redmi 电竞路由器 AX5400。作为Redmi品牌旗下首款电竞路由器，Redmi 电竞路由器 AX5400主要面向端游和手游玩家、游戏发烧友等用户群体。小米路由器进入WiFi6赛道以来，凭借高性能且稳定使用的体验，取得了众多用户的口碑认可，在2021年天猫双十一中取得WiFi6路由器品类销量销额双第一的成绩。此次Redmi 电竞路由器 AX5400作为市面上少有定价五百元档的电竞路由器，Redmi路由器AX5400以旗舰级的配置和为电竞爱好者设计的专属功能，将树立千元内电竞路由新标杆。

秉承Redmi品牌产品极致性价比原则，Redmi 电竞路由器 AX5400拥有跨级千元产品配置的2.5G网口，可以作为游戏专用网口或外接NAS设备提升可玩性，也可以充分适配运营商千兆光纤速率。作为一款定位电竞的路由器设备，Redmi 电竞路由器 AX5400内置1600万色RGB灯效以及内置游戏加速插件，同时作为家用WiFi6路由器也支持与所有小米WiFi6路由器组成混合Mesh网络，实现全屋高速WiFi6网络覆盖。Redmi 电竞路由器 AX5400建议零售价599元，2月18日早10:00起将在小米商城等官方渠道开启销售，同时在2月16日晚20:00小米商城将开启定金预售，50元抵100元，到手价549元。

作为一款高性能无线路由器，Redmi 电竞路由器 AX5400采用高通SoC平台，拥有双核64位1.0GHz CPU与1.0GHz NPU，独立的NPU核心可大幅提高数据包转发效率，减少CPU占用。同时Redmi 电竞路由器 AX5400拥有512MB大内存，理论带机量248台。

在网络硬件方面，Redmi 电竞路由器 AX5400内部配置6颗独立高性能FEM，5GHz频段4颗+2.4GHz频段2颗，全部为高性能独立信号放大器。整机最高理论速率:5400Mbps:5G4x4160MHz4804Mbps，2.4G2x240MHz574Mbps。支持4x4的160MHz，相比80MHz速率翻倍，5G速率达4804Mbps;调制解调技术支持4K QAM，配合支持4K QAM的手机再提升20%，手机端5G速率可达到2882Mbps，配合小米、Redmi等高通888手机双频段WiFi加速技术，可跑满手机WiFi最大速率达到3.5Gbps。

作为小米、Redmi系列的WiFi6路由器，Redmi 电竞路由器 AX5400同样支持小米Mesh互联技术，可以与目前推出的所有小米WiFi6路由器进行Mesh组网连接，Mesh组成星状/链状/有线无线混合网络，最多可与10台设备组网。可以利用多台小米WiFi6路由器的Mesh网络轻松覆盖大平层、多层别墅等大面积或复杂结构的户型房间。在AIoT互联体验方面，Redmi 电竞路由器 AX5400支持小米畅快连:通过米家App与登陆的小米账号，自动发现身边未配网的小米智能设备，一键轻松入网，在用户路由器修改Wi-Fi密码后，自动同步给关联账号的智能设备。值得一提的是，Redmi 电竞路由器 AX5400内置四款游戏加速服务，针对新用户赠送累计达330天的全平台游戏加速体验，并且针对小米、Redmi手机自动识别手游场景，开启专属电竞加速，可降低延迟20%。

Redmi路由器AX5400所支持的WiFi6增强版、高通三核专业级处理器以及2.5G次时代网口等技术和配置，使其能带来不同于以往WiFi6路由器的极速体验。支持4×4160MHz超宽频，能使Redmi K50电竞版手机等支持该频段的终端设备的网速，相比于目前主流的WiFi64×480MHz频宽再提升一倍，多设备在线也能同时享受160MHz带来的高速率。

目前电竞路由器产品售价多在千元起售，五百元价位档产品且可以满足游戏、日常场景所有需求的选择并不多。Redmi 电竞路由器 AX5400充分理解与贴合用户的实际使用需求，力求打造全能型爆款产品，在五百元价位档给了用户以更全面的选择:高通SoC的独立NPU设计、512M大内存带来的大带机量、2.5G网口、双WAN接入/双LAN聚合、目前全球最先进的4K QAM调制解调技术、Mesh混合组网、四款游戏加速插件累计330天的游戏网络加速插件、电竞RGB灯效设计的外观，以及小米、Redmi WiFi6路由器的良好使用口碑以及畅快连AIoT体验，无论是作为电竞玩家使用还是配合家中AIoT环境，Redmi 电竞路由器 AX5400都是非常好的选择。