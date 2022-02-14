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微信上线撒狗粮吃狗粮状态；啫喱App从应用商店下架；特斯拉回应与宁德时代谈崩

2022-02-14 08:30 · 稿源：站长之家
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啫喱App从应用商店下架

不久前，社交 App“啫喱”在苹果 App Store免费APP排行榜中超过微信、QQ，登上第一。

不过就在2月13日，啫喱APP官方发布公告称，遭遇了连续的、有组织的攻击，在各大平台被恶意造谣、在应用商店被水军刷差评，已果断采取法律行动。

同时，啫喱APP还表示，在上架 3 周的时间里，卡顿问题一直没有解决，为了让大家有更流畅的使用感，将主动从应用商店下架暂停新用户进入，专注于提升现有用户体验。

资料显示，啫喱App是一款虚拟形象的社交软件，用户可设置一个属于自己的3D形象，并在虚拟空间中与人交流，表达自己的状态。

QQ截图20220214081532.jpg

特斯拉回应与宁德时代谈崩

昨日，针对“与特斯拉谈崩”等谣言，宁德时代发布声明称，为维护企业正当权益，已向公安机关正式报案，将对造谣者依法追究法律责任。

同时，特斯拉方面也表示，上述传闻不属实。

去年10月，有消息称，特斯拉已经向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。

QQ截图20220214082157.jpg

微信上线撒狗粮吃狗粮状态

今日是一年一度的情人节。

今日0点，微信官方宣布，今天，微信可以发 520 红包。虎年情人节，就要爱老虎油。

同时，微信还上线了“撒狗粮”“吃狗粮”以及“疲惫”，三个新的情人节限定状态。

此前，有律师表示，520、1314、9999等特殊金额可能被认为具有特殊含义，属于赠予，分手时不能主张返还。

QQ截图20220214083148.jpg

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    不过就在 2 月 13 日，啫喱APP表示，在上架 3 周的时间里，卡顿问题一直没有解决，为了让大家有更流畅的使用感，将主动从应用商店下架暂停新用户进入，专注于提升现有用户体验...啫喱APP还表示，遭遇了连续的、有组织的攻击，在各大平台被恶意造谣、在应用商店被水军刷差评，已采取法律行动...啫喱APP称，“嗜喱”App 及相关服务并未获取用户微信号、QQ号等未经用户授权的隐私信息，网传消息不属实...

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