HM儿童连衣裙不合格被罚12万 已累计行政处罚31次

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查App显示，HM关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司再新增行政处罚信息，行政处罚内容为生产不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的产品，处罚金额12.42万元，详情为儿童连衣裙不合格。
企查查显示，据本次处罚一周前，HM曾因以次充好被罚13.77万元。目前该公司累计行政处罚31次，处罚事由多为销售不合格产品、以次充好、以假充真。
站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查App显示，HM关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司再新增行政处罚信息，行政处罚内容为生产不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的产品，处罚金额12.42万元，详情为儿童连衣裙不合格。
企查查显示，据本次处罚一周前，HM曾因以次充好被罚13.77万元。目前该公司累计行政处罚31次，处罚事由多为销售不合格产品、以次充好、以假充真。
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企查查App显示，HM关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司再新增行政处罚信息，行政处罚内容为生产不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的产品，处罚金额12.42万元，详情为儿童连衣裙不合格。企查查显示，据本次处罚一周前，HM曾因以次充好被罚13.77万元。目前该公司累计行政处罚31次，处罚事由多为销售不合格产品、以次充好、以假充真。
近日，山姆（上海）超市有限责任公司新增行政处罚信息，处罚单位为上海市青浦区市场监督管理局。处罚事由为生产经营标签、说明书不符合法律法规规定的食品、食品添加剂，处罚结果为没收违法所得0. 00197 万元，罚款 1 万元。据行政处罚决定书，其具体事由为，当事人在其线下山姆会员店中销售采购的某西班牙品牌冷冻混合蔬菜产品未标明生产日期及保质期。
据报道，行政处罚决定书显示，经查，当事人销售的这批检验不合格的鳊鱼，是其于2021年7月27日晚从供货商处购进，总进货数量为1775.52份，7月29日上海市市场监督管理局委托的检验机构对该前置仓的抽样检验结果为恩诺沙星”含量不合格...《行政处罚书》显示，截止案发，这批鳊鱼已通过当事人运营的叮咚买菜”App销售1713份，销售单价为21.9元/份，因死亡等损耗62.52份，总货值金额为38883.888元...法定代表人梁昌霖......
据报道，行政处罚决定书显示，经查，当事人销售的这批检验不合格的鳊鱼，是其于2021年7月27日晚从供货商处购进，总进货数量为1775.52份，7月29日上海市市场监督管理局委托的检验机构对该前置仓的抽样检验结果为恩诺沙星”含量不合格...《行政处罚书》显示，截止案发，这批鳊鱼已通过当事人运营的叮咚买菜”App销售1713份，销售单价为21.9元/份，因死亡等损耗62.52份，总货值金额为38883.888元......
近日，沃尔玛（中国）投资有限公司新增行政处罚信息。处罚事由为发现该单位的网络系统存在可利用的网络安全漏洞共十九项，未及时处置系统漏洞，违反了《中华人民共和国网络安全法》第二十五条、第五十九条第一款之规定，处罚结果为决定给予警告的行政处罚，并责令改正。
天眼查App显示，近日，北京沃尔玛百货有限公司因违反产品质量法，被北京市西城区市场监督管理局罚款 20196 元、没收违法所得1515. 82元。
市场监管总局网站今日集中公布一批行政处罚案件，涉及腾讯9例、阿里巴巴2例，哔哩哔哩和京东各1例。
对此，小红书回应称，该处罚系因12月央视报道提及的未成年审核漏放问题...平台在此前的回应中称，该信息在未成年专项回查中已经被处理，并将启动新一轮未成年治理专项...按照《未成年人保护法》及相关法规政策，小红书先后成立了多个未成年治理专项，包括升级和优化青少年模式，严禁未成年人直播、打赏，严禁炒作“网红儿童”、诱导未成年人打赏及其他不符合正向价值观的内容等...
得物直播销售产品抽样不合格率达50%一事被曝光，得物对此回应表示，已下架违规商品，后续会加强对商品标识的巡查和抽检...今日凌晨，得物App 发文表示，对媒体报道的得物上商家所售商品在抽查中存在的问题，已第一时间核查...
百世集团（BEST）发布公告，称公司收到纽约证券交易所于2022年1月5日发来的信函，通知本公司不符合纽交所继续上市标准中适用的价格标准，因为自2022年1月4日起，在连续30个交易日内，本公司美国存托凭证（ADS）的平均收盘价为每ADS不足1.00美元......
根据灯塔专业版数据，截至 1 月 31 日 8 时 29 分，2022 年春节档新片预售 (含点映) 总票房已突破 6.29 亿元。..
“IP”依旧很忙。《黑客帝国》矩阵重启、《欲望都市》时隔23年再度更新，经典IP继续发光发热;乐高鲜花爆款难求，玲娜贝儿持续断货，无故事的IP自..
正如《历史》所指出的，宇航员尼尔·阿姆斯特朗于1969年踏上月球，尤金·塞尔南和哈里森·施密特是两年后最后离开月球表面的阿波罗宇航员。如果你..
元宇宙的概念被人们热议，无数巨头在热情描述着未来的精彩。所有人都好像找到了通向完美世界的阶梯，满心兴奋，激动之情溢于言表。马克思说:“事物..
似乎一过25岁，就再也无法纯粹地享受春节。这个本该是合家团聚的幸福节日，但成为了很多年轻人的包袱。并不是不想家，而是春节回家“太危险”。..
年初的CES大会期间，微星公布了面向云游戏电竞的迷你机主机MAG Trident S 5M，但没有给出任何细节...根这款迷你主机的体积只有区区2.6L，而且会附..
一个由美因茨约翰内斯-古腾堡大学（JGU）的PRISMA+卓越集群和美因茨亥姆霍兹研究所（HIM）主要参与的国际研究小组首次发表了关于使用全球光学磁强..
联想拯救者官博公布了即将推出的135W PD电源适配器的实物海报，其体积小巧，单手可握，纯黑外观+LEGION字样的设计十分简洁...其将一改以往游戏本板..
受全球半导体短缺和需求增长的提振，芯片公司刚刚迎来了有史以来销售额最高的一年。行业高管预计，不到十年内，芯片销售总额将翻一番达到1万亿美元..
临近过年，该返乡的都要返乡了，而此时在外地养有猫猫狗狗的朋友往往会犯愁，自己有车的还好说，没车的话走公共交通十分不便，交给他人或者商家托..
2018年9月，李佳琦成功挑战30秒涂口红最多人数”的吉尼斯世界纪录，成为涂口红的世界纪录保持者，自此被誉为口红一哥”...李佳琦妈妈李文利在《杨..
今天（1月31日）不仅是1月最后一天，还是农历腊月最后一天，也就是除夕了，明天就是大年初一，春节到了，谷歌也献上一份小礼物，搜索农历新年”会..
这家韩国公司称，今年全世界对5G的使用将大幅增加，最近的一项估计表明，2022年销售的手机中，有一半以上将支持5G...三星移动业务副总裁Kim Sung-..
按照以往的惯例，苹果今年春季还有一次新品发布会，这次的重点很可能iiMac Pro，最消息称它会比目前的24寸版iMac更大，设计也更先进，同时处理器升..
Spotify现在将在讨论COVID-19的播客节目中加入有关COVID-19的内容建议，因为该平台对Joe Rogan Experience中的争议内容的处理受到了批评。该建议将..
人气播客主持人和作家Brené Brown日前称，她不打算发布任何新的播客节目，“直到进一步通知”，对此，她并没有提供具体的原因。不过在Brown暂停其..
首先需要注意的是，目前口罩解锁功能仅对iPhone 12及iPhone 13用户开放，且虽然支持眼镜解锁，但是不允许有任何的遮挡...使用你的iPhone打开网页，..
在最近与投资者的一次官方电话会议上，希捷确认将向感兴趣的客户推出其22TB容量的机械硬盘新品，这有望刷新市面上机械硬盘最大单盘容量的记录...希..
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据WccfTech报道，《微软模拟飞行2020》将计划在今年很快添加DLSS支持，并对游戏的DirectX12功能进行各种改进...作为一款飞行模拟类游戏，《微软模..