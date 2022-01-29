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HM儿童连衣裙不合格被罚12万 已累计行政处罚31次

2022-01-29 10:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查App显示，HM关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司再新增行政处罚信息，行政处罚内容为生产不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的产品，处罚金额12.42万元，详情为儿童连衣裙不合格。

HM

企查查显示，据本次处罚一周前，HM曾因以次充好被罚13.77万元。目前该公司累计行政处罚31次，处罚事由多为销售不合格产品、以次充好、以假充真。

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