HM儿童连衣裙不合格被罚12万 已累计行政处罚31次

据报道，行政处罚决定书显示，经查，当事人销售的这批检验不合格的鳊鱼，是其于2021年7月27日晚从供货商处购进，总进货数量为1775.52份，7月29日上海市市场监督管理局委托的检验机构对该前置仓的抽样检验结果为恩诺沙星”含量不合格...《行政处罚书》显示，截止案发，这批鳊鱼已通过当事人运营的叮咚买菜”App销售1713份，销售单价为21.9元/份，因死亡等损耗62.52份，总货值金额为38883.888元...法定代表人梁昌霖......