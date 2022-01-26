2022年全球品牌价值500强：苹果连续两年蝉联第一

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:Brand Finance 2022 年全球品牌价值 500 强正式发布，在榜单上苹果以超过 3550 亿美元的创纪录估值连续两年蝉联了冠军位置，其品牌价值比去年增加了35%。

前10名其他公司分别是亚马逊、谷歌、微软、沃尔玛、三星、Facebook、中国工商银行、华为、Verizon。

就行业来看，科技仍然是世界上最有价值的行业，所有科技类企业累计价值为1.3万亿美元。这主要是由苹果、微软和三星推动的，它们合计占该行业品牌总价值的 50% 以上。

由于疫情期间电子商务的蓬勃发展，零售业首次突破 1 万亿美元大关，成为第二大最有价值的行业，使其成为增长最快的大型行业。零售的品牌价值增长了 46%，超过了分别增长 42% 和 33% 的科技和媒体行业。

由于在疫情期间疫苗和测试的需求大增，制药行业在所有行业中增长最快。排名中的制药品牌数量翻了一番，从 4 个增加到 8 个，品牌价值增长 94% 至 540 亿美元。

随着封锁的缓解和各国重新开放边境，旅游品牌正在复苏，但仍低于 2020 年的品牌价值。报告称，由于住宿和商务旅行，酒店品牌正在经历行业中最快的增长。希尔顿上涨 58% 至 120 亿美元，凯悦上涨 26% 至 59 亿美元，现在比疫情前更有价值。