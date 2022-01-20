“漆木虎”数字文创品首登五福 1月27日0点起在福气店兑换

2022年的五福如火如荼进行中，值得关注的是，今年有17家博物馆（院）的“虎文物”结合数字技术共迎五福。其中源自故宫博物院藏文物“漆木虎”的数字文创品，将于1月27日0点在福气店上线，用户使用福卡兑换后可在鲸探小程序永久收藏、观赏、分享，让更多人关注了解传统文化。

用户扫福可随机获得“漆木虎”福卡/彩蛋卡

在中国文化中，虎是勇敢和力量的象征，虎更是与福读音相似，寓意着福气满满。中国人常说生龙活虎、龙腾虎跃，此次登上定制福卡的“漆木虎”更是完美诠释了这点:全身彩绘的虎呈蹲踞状，双目圆睁，口微张，整体充满动感，仿佛会随时跃起。旧时与盔甲武器同时陈列，用以祈祷用兵取胜，边疆安宁，江山稳固。打开支付宝AR扫一扫定制福（下图），可获得福卡，解锁“漆木虎”背后更多的文物小知识。

据介绍，今年在集齐了“爱国”“富强”“和谐”“友善”“敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到现金红包，还可以用多出的福卡兑换数字藏品以及福字帖和五福定制款周边。

作为一种文创新形态，数字藏品利用科技链接数字世界，让文物不再被时间、空间、修复等条件限制，把文物背后历史文化以更年轻化的体验方式传递出来。据了解，此次数字藏品发行等相关服务由鲸探提供，根据其产品页面显示不支持任何形式的转卖行为，并提醒用户谨防欺诈风险。