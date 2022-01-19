天猫调整虚假发货规则 新增多种异常情形

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:今日，天猫发布公告称，为更好地规范商家的发货行为，拟针对《天猫物流时效管理规范》中“虚假发货”的定义进行调整。

调整后，明确了虚假发货认定情形和违规管理。具体如下：

1.虚假发货认定

商家存在以下异常情形，且无法证明其真实发货的，视为虚假发货：

（1）订单按发货标准显示“已揽收/揽件”等信息后 24 小时内无任何物流更新记录的；

（2）物流信息流转过程中，停滞时间超过正常快递节点流转时间（甘肃/新疆/西藏/宁夏/内蒙古/青海地区停滞超过 72 小时，其他除香港、澳门、台湾地区的地区超过 48 小时）；

（3）其他异常情形（如：物流订单对应的物流轨迹与买家收货地址不符、实际包裹内容与消费者所购商品无关联等）

2.违规管理

（1）买家投诉成立后，商家应以发放赔付红包的方式向买家进行赔付。赔付红包面额计算标准为商品实际成交金额的30%，单笔交易最低不少于 5 元，不高于 500 元。

（2）天猫还将视商家、商品虚假发货的严重程度，采取针对虚假发货的订单延长自动确认收货时长等措施。

本规则于 2022 年 1 月 19 日进行公示，并将于 2022 年 1 月 24 日正式生效。