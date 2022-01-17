春运开启！除夕火车票今日开售；微信加入语音消息暂停功能；2021年全国完成1083亿件快递业务量

春运开启！除夕火车票今日开售

今日， 2022 年春运正式启动， 2 月 25 日结束，共 40 天。而今起，旅客可以购买1月31日(除夕)当日的火车票。

面对春运，中国铁路进一步改善了旅客购票体验，延长 12306 网站（含手机客户端）售票和改签服务时间，旅客办理购票或改签业务，由原来每日5: 00 至23: 30 延长为每日5: 00 至次日凌晨1:00（每周二除外）；候补购票截止时间由最晚开车前 6 小时调整为 2 小时，旅客在开车前 2 小时还可以办理候补购票业务；

此外，新增自助售票终端办理电子客票改签功能，旅客可在自助售取票机上完成车票改签业务；对 12306 网站服务功能再次进行优化升级，旅客可通过 12306 网站（含手机客户端） 24 小时办理退票。

值得一提的是，如旅客朋友遗失或未携带身份证时，可在 12306 手机客户端在线提交乘车临时电子身份证明申请，验证通过后可在车站正常完成购票、退票、改签、进站、检票等业务服务，不用再到车站办理纸质证明。

微信加入语音消息暂停功能

1 月 15 日，iOS 版微信发布了8.0.17正式版，在该版本中，微信上线了语音消息播放暂停功能。

据悉，超过 13 秒的语音消息将支持上述功能。

2021年全国完成1083亿件快递业务量

1 月 14 日晚间，国家邮政局公布了《 2021 年邮政行业运行情况》称， 2021 年，全国快递服务企业业务量累计完成1083. 0 亿件，同比增长29.9%；业务收入累计完成10332. 3 亿元，同比增长17.5%。

其中，同城业务量累计完成141. 1 亿件，同比增长16.0%；异地业务量累计完成920. 8 亿件，同比增长32.8%；国际/港澳台业务量累计完成21. 0 亿件，同比增长14.6%。

12 月份，全国快递服务企业业务量完成102. 5 亿件，同比增长10.7%；扣除个别品牌企业调整因素， 12 月份快递业务整体单价为9. 70 元/件。