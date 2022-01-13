腾讯起诉“腾讯分分彩”商标侵权 获赔100万

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:据企查查数据显示，近日，原告腾讯三公司发现被告溪潮建材公司擅自在其运营的“腾讯分分彩”博彩软件上使用腾讯字号及与腾讯图形商标高度近似的商标，以吸引流量和提升关注度，使相关公众误以为该软件为原告开发，或与三原告存在授权许可、合伙运营或关联关系，违反了商标法和反不正当竞争法的相关规定，构成在信息网络环境实施的侵害商标权和不正当竞争行为。

腾讯认为，“腾讯分分彩”博彩软件为具有违法赌博、欺诈性质的恶意程序。被告在该程序上擅自使用腾讯字号和相关商标为其背书，增强该产品的可信度和关注度，导致相关公众误认为该博彩软件为原告开发或者有授权合作关系，此种行为不正当地利用了原告的良好商誉和用户信赖，给原告的声誉造成了严重的不良影响。

对此，原告为维护自身合法权益诉至法院，恳请依法裁判，维护三原告的合法权益。原告腾讯判令被告立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为，赔偿原告经济损失 100 万元。

经审理，法院认为，本案被告在所谓经营过程中多处突出使用“腾讯”二字，而“腾讯”二字极高的辨识度，极易使包括网络用户在内的社会公众在看到“腾讯分分彩”时误认为其系腾讯旗下产品和服务，或使人误认为与腾讯商品、服务存在特定联系。被告以此增加相关人群对于其“服务”和“开奖”结果的信赖，来达到增加客源、拓宽市场的目的。被告的行为，在主观上具有明显攀附原告商誉的意图，客观上亦造成了认知上的混淆和误认。

此外，被告以“腾讯分分彩”为名开展线上博彩活动的行为，亦违反了经营者所应遵守的相关法律规定与商业道德。被告所从事行为本身的性质，亦必然会加重对原告商誉的损害。

综上，被告的行为易使相关公众误认为“腾讯分分彩”系原告开发、提供，或与原告之间存在特定联系的错误认识，造成了混淆和误认，依法构成不正当竞争，应依法承担停止侵权、赔偿损失等责任。