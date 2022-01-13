2022天猫年货节大额红包领取 每天可领取淘宝天猫超级红包

2022年的天猫年货节已经正式的开启了，很多优惠的活动已经进入了高潮阶段，一些朋友还不清楚哪里有红包可以领取，下面就来为大家分享一下。
2022天猫大额红包津贴领取地址
2022年年货节超级红包规则
一、红包的发放规则:
1、用户参与路径:北京时间2022年1月7日20:00:00至2022年1月21日23:59:50，用户通过PC&无线端活动页面的开红包模块，每天有1次开红包机会，有机会随机获得不同面额的超级红包或其他权益。
2、用户参与开红包的条件:用户的淘宝会员账号须绑定手机号，且该会员账号所绑定的支付宝账号须通过实名认证。
3、红包查看路径为:“手机淘宝-我的淘宝-红包卡券-红包” 、“手机天猫APP-我-红包卡券-红包”。
二、天天开红包规则:
1、活动时间:北京时间2022年1月7日20:00:00至2022年1月21日23:59:50。
2、用户进入PC&无线端活动页面，每天有1次开红包机会。
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