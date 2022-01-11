特斯拉人力资源副总裁将辞职 任职时间仅三年

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:特斯拉主管人力资源部门的副总裁Valerie Capers Workman将辞职，在另一家公司担任新职务。Workman自 2019 年 2 月以来一直在特斯拉工作，她的 LinkedIn 页面显示，她作为特斯拉人力资源副总裁的职位将于本月底结束。

彭博社首先报道了这个消息，并表示Workman将于下周加入猎头公司Handshake，担任首席法律官。Workman在给彭博的电子邮件中证实了这一变化。

在Workman担任特斯拉人员副总裁期间，她的工作量包括处理几起著名的诉讼，包括欧文迪亚兹的诉讼。迪亚兹在一宗种族歧视案件中赢得了 1.37 亿美元的巨额赔偿，该案件发生在特斯拉弗里蒙特工厂，当时他受雇于该工厂的分包商。此外，Workman还提供了有关特斯拉在 2020 年处理新冠疫情信息以及在疫情高峰期间关闭工厂的详细信息。

Workman在给彭博社的电子邮件声明中说：“在真正优秀的同事，尤其是人事和法律团队的支持下，我为在特斯拉取得的成就感到自豪。”她补充说，她已准备好“在比我收到接力棒时更好的地方传递接力棒”，而她在公司的时间让她“相信我在特斯拉已经做到了这一点，并实施了如此多的重要计划全球员工。”

Workman 在特斯拉担任过另外两个职位：2018 年 2 月至 2019 年 12 月的合规副总法律顾问和 2019 年 12 月至 2020 年 7 月的北美人力资源部，当时她担任人事副总裁。