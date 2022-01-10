苹果仍需数年时间才会在Apple Watch上添加新的传感器

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日消息:据9to5Mac报道，如果Apple Watch Series7因缺乏新的传感器而令许多人失望，那么不要指望事情会很快得到改善。一份新的报告显示，苹果仍需几年时间才能为Apple Watch带来主要的新健康传感器。

图片来自 Apple

在最新的Power On通讯中，彭博社的Mark Gurman谈到了苹果正在为Apple Watch开发哪些传感器，以及我们何时能看到它们在实际产品中落地。

Gurman表示，Apple Watch有三个大的新功能正在开发中:葡萄糖/血糖监测，测量血压的能力，以及体温检测。彭博社并不相信这些功能会很快在新的苹果手表上推出。

「如果血糖监测要到本世纪下半叶才出现，我不会感到惊讶，」Gurman写道。另一个可能需要较长等待时间的功能是血压监测。尽管苹果已经拥有相关研究和专利，但 Gurman 认为该功能「至少需要两到三年的时间」才会到来。

Gurman 表示，目前距离发布时间最近的一个新功能是体温检测。苹果至少从2019年就已经开始对该功能进行研究，分析师预测该功能将出现在「Apple Watch Series8」中。