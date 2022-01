苹果仍需数年时间才会在Apple Watch上添加新的传感器

据MacRumors报道,苹果公司计划从1月1日开始提供新的 “Ring in the New Year”Apple Watch新年活动挑战。该活动挑战将要求用户在一月份连续七天关闭所有三个活动环。这意味着在一周内满足所有站立、锻炼和移动的目标。与苹果的所有活动挑战一样,这个新年挑战将伴随着一个奖项,可以在健身应用中查看,以及一系列可以在信息应用中使用的动画贴纸。苹果已经连续多年举办新年挑战,这是苹果全年提供的许多活动挑战之一,以鼓励人们?