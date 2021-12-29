浙江规定明年3月1日起外卖必须要有外卖封签

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:今日，浙江省市场监管局发布《餐饮外卖封签规范使用指引》称，各地应指导督促入网餐饮服务提供者规范使用外卖封签，并加强日常检查，自 2022 年 3 月 1 日起，对检查中发现未使用封签对配送食品予以封口的，应当责令其限期整改，逾期不改正的，按《浙江省电子商务条例》规定依法查处。

网络餐饮第三方平台应当落实对平台内经营者的管控责任，督促入网餐饮服务提供者在经营活动中、外卖骑手在餐饮外卖配送过程中规范使用封签，并建立健全餐饮外卖封签使用的消费评价和投诉处理机制。外卖封签由餐饮服务提供者按外卖封签的相关要求自行印制或向外卖封签印制者购买。

此外，指引要求，餐饮服务提供者将餐饮外卖食品交给配送人员时，应确保外卖封签的完整性和有效性。餐饮外卖配送人员在接收餐饮外卖食品时，应检查外卖封签的完整性和有效性，对未使用外卖封签、外卖封签不完整或者外卖封签已被破坏的餐饮外卖食品，有权拒绝配送；在配送过程中应保持外卖封签的完整性，确保配送过程中食品不受污染；配送过程发现发生食品污染、外卖封签损坏或不完整时，应终止配送。

据悉，外卖封签，是指为保障外卖配送环节的食品安全，防止外送餐食外包装在运送过程中被人为拆启或意外破坏而采取的一次性封口包装件。外卖封签应具备拆启后无法恢复原状、无法重复使用的功能。外卖封签材质应当具备一定的防水性。