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一张图看懂 | 全球各国圣诞装饰品来自哪里？

2021-12-28 16:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:每年价值数十亿美元的圣诞装饰品出口到世界各地。虽然它们装饰着世界各地的许多家庭，但这些装饰品中的大部分是在少数几个国家或地区制造的。

数据分析平台visualcapitalist基于联合国商品贸易统计数据库的数据，制作了以下世界圣诞装饰品出口地区图表。

根据数据显示，中国约占全球圣诞装饰品出口（不包括蜡烛、圣诞灯泡和天然圣诞树）的88.1%。（其中，中国大陆地区 2020 年出口占比87.6%总额为66. 2 亿美元，中国香港地区占0.5%。）

中国的市场份额让其它竞争对手望尘莫及。荷兰排在第二，仅占据3.95%的市场份额，而波兰仅以0.91%位居第三。

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进口方面，美国是迄今为止最大的圣诞装饰品进口国，进口圣诞装饰品总市场份额的57.34%，总价值 30 亿美元。英国排名第二，进口圣诞装饰品总市场份额的5.07%，总价值2. 7 亿美元。加拿大以5%市场份额排名第三，总价值2. 66 亿美元.

值得注意的是，今年圣诞装饰品价格也更高，一方面是义乌工厂面临原材料短缺，导致生产成本增加，另外运费也增加了。据称，在过去的一年中，从中国运送一个标准集装箱到欧洲的费用增加了4 倍。

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