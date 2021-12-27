文章目录 知乎回应在港二次上市

腾讯发布元旦假期未成年人游戏限玩通知

建设银行龙支付APP将全面下架

知乎回应在港二次上市

近日，针对“知乎将在港二次上市，或在 2022 年 1 月提交 IPO 文件”的传闻，知乎回应称，没有听说此消息。

此前，搜狗腾讯等陆续退出知乎关联公司北京智者天下科技有限公司，目前，该公司现由知乎创始人周源、李大海共同持股。

当时，知乎回应称，北京智者天下科技有限公司是知乎境外上市主体ZHIHU INC.的境内关联公司，本次架构变动是知乎公司治理的正常变动，也是中概股公司上市之后的标准操作，知乎的实际控制人与重要股东及其持股比例均没有变化。

腾讯发布元旦假期未成年人游戏限玩通知

12 月 25 日，腾讯游戏发布《关于元旦假期未成年人游戏限玩的通知》称，结合《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》与实际放假调休安排，2022年元旦假期前后，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏面向未成年人的游戏限玩执行如下:

未成年人可于2021年12月31日(周五)、2022年1月1日-1月3日(元旦假期)的每天20时至21时之间登录游戏。

今年8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;

建设银行龙支付APP将全面下架

12 月 24 日，中国建设银行旗下“龙支付APP”发布个人版迁移公告称，下一步龙支付APP功能将迁移到中国建设银行APP和建行生活APP。

建设银行表示，龙支付APP将于 2021 年 12 月 27 日从各大应用商店下线，龙支付APP将无法下载，龙支付APP功能不再更新。后续将逐步关停各项服务，龙支付APP将无法注册、登录及使用。

此外，用户的龙支付所有功能、权益、场景可通过中国建设银行APP和建行生活APP中的龙支付模块继续使用。