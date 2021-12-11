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张同学被消防和交警点名后续：存在安全隐患插座更换了

2021-12-11 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:最近，记录乡村平凡生活的张同学在短视频平台走红，仅仅2个月时间就吸粉1500万。不过，张同学却因视频中的多个危险操作，被消防和交警点名。

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比如对于张同学农用三轮车载人的行为，辽宁交警提醒:三轮车结构简单，稳定性差，机械强度低，驾驶不慎，就容易翻车，而在车厢载人的情况下，一旦发生交通事故，乘坐人往往会被甩出车外，遭受非常严重的伤害。

而对于张同学视频中的多处火灾隐患的违规行为，中国消防方面也一一点名提醒存在安全问题。

比如“张同学”用于烧水做饭的插线板贴了好几段胶布，一个插孔处明显被烧黑。中国消防提示，变黑的插线板已经“超龄”，有起火和触电双重危险，要立即停止使用。中国消防还注意到视频中炭火使用、灶膛生火做饭、室外草垛堆放存在的安全隐患。

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而在最新上传的视频中，营口市消防救援支队的防火监督员前来检查，提醒他更换插排，而且水壶要远离插线板，防止沸腾的水溅到插排上导致短路。

随后，张同学跟随监督员去超市买了一个全新的插排换上。此外，监督员指出，炕上的火炉已经把凉席烤糊，有明火的地方一定不要放易燃的材料，还有最重要的一点就是防止一氧化碳中毒。

张同学被消防和交警点名一事无疑引发全网众多网友的关注，而消防员借机上门宣传农村消防也是很好的做法，无疑可以起到良好的宣传作用。你又是怎么看的呢?

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