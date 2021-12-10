江苏省消保委约谈珍爱网、世纪佳缘、百合网等婚恋交友平台

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:据江苏省消保委消息，近期，江苏省消保委对婚恋交友平台开展了专项调查，并于2021年9月26日发布了《婚恋交友平台服务状况消费调查报告》。

江苏省消保委调查发现，所涉平台世纪佳缘、百合网（两家已合并为“百合佳缘”）、珍爱网、我主良缘等5家存在包括但不限于:退费规则不明确、宣传承诺不兑现、会员信息审核形同虚设等问题，严重侵犯了消费者的知情权、公平交易权和信息安全权等合法权益。

2021年12月10日，江苏省消保委约谈了百合佳缘、我主良缘、珍爱网等平台。

针对上述问题，珍爱网表示:

针对会员信息审核，严格依照法律法规收集用户信息，在法律允许的范围内对用户进行包括人脸认证在内的实名认证;针对发送“商业信息”，协议中明确信息内容及发送形式等并事先征得用户同意，采用技术手段对用户手机信息进行加密，严格确保未经用户同意不向第三方泄露会员信息;针对线上会员退费，用户有理由申请退费，会酌情在核实相关资料信息后予以退费处理;针对会员安全保护，采取强制用户实名认证、全流程安全教育和风险提醒、多手段识别打击黑灰产、婚托、不诚信会员等，确保征婚交友环境安全诚信。

我主良缘表示:

针对线上产品，用户信息采用阶梯式认证，强制实名，聊天对话框以置顶方式安全提示用户实名情况;线上用户提出退费申请，优先倾听退费理由、做好解释说明，若坚持退费，则视情况安排退费。针对线下服务，用户需提供资料认证材料，由公司法务部门形式审查，对于异样材料，用户需配合查验、佐证，否则无法开启服务;线下用户提出退费申请，在公司无过错情况下，会员单方解除合同需扣除已产生的服务成本，除少数情况较复杂的退费诉求，与用户就解除合同事宜从达成一致到退款到账的整个流程缩短到7个工作日内。

百合佳缘表示:

针对会员信息确认，采用线上人脸识别、线下身份认证等方式加强信息审核，加强员工审核业务能力培训，探索引入第三方信息查询平台审查会员信息;针对退费退款，设立投诉裁决部门，坚持接诉即办，24小时内联系用户，48小时内形成处理方案，优化投诉处理流程及效率;针对加盟店，采用定期巡查、热线反馈等方式加强管理把控，加盟店若有瞒报情况，定严肃处理。