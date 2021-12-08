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马斯克的Neuralink有望明年进行首次人体试验 等待FDA批准

2021-12-08 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:埃隆·马斯克于12月7日星期二在华尔街日报 （WSJ） 首席执行官理事会峰会上接受了简短的采访。马斯克提供了他公司每个最有趣项目的最新情况，包括特斯拉的 Cybertruck、SpaceX 的星际飞船和Neuralink的大脑植入物。

机器人、人工智能

马斯克似乎对Neuralink及其未来的潜力非常乐观。在峰会上，马斯克表示，Neuralink希望在2022年开始人体试验，等待FDA的批准。

马斯克:“我们希望在我们的第一批人类身上也能做到这一点，参与测试的人将是有四肢瘫痪、四肢瘫痪等严重脊髓损伤的人，目前还在等待 FDA 的批准。而且，我应该说，我们植入设备的标准大大高于 FDA 的要求。正如我们对特斯拉的安全标准远高于美国政府的要求一样，”

Neuralink 开发了一种名为 N1Link 的设备，旨在帮助四肢瘫痪的患者。N1Link 是 Neuralink 为患者的治疗用途而制造的设备。一旦该设备被植入患者的大脑，它有望通过无线连接无形地传输数据。 Neuralink在其视频中演示了成功植入 N1Link 的结果，该视频展示了一只名叫Pager 的猕猴，用他的头脑玩Pong。

马斯克对 N1Link 的未来持谨慎乐观态度，他相信 Neuralink 的设备可以帮助患有严重脊髓损伤的人。

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