王者荣耀12月7日更新维护公告 免费领取暖冬家园回城特效

文章目录 吕布

王昭君

后羿

狂铁

黄忠

娜可露露

金蝉

王者荣耀在12月7日开启了更新维护，此次的更新内容主要是新增了各种活动相关的内容，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年12月7日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】12月7日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约26MB，iOS约23MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

【更新内容】

活动相关

缤纷好礼暖冬雪，峡谷相聚乐融融

一、大雪暖冬，送全新回城

温馨冬日，参与活动收集雪球免费兑换暖冬家园全新回城特效!

兑换活动详情:

暖冬家园回城特效

收集活动详情:

1、累计签到

活动时间:12月9日00:00-12月19日23:59

通过累计签到活动总共可获得雪球*15

2、每日任务

活动时间:12月9日00:00-12月19日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过每日任务活动总共可获得雪球*22

3、周末挑战I

活动时间:12月10日00:00-12月12日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过周末挑战I总共可获得雪球*13

4、周末挑战II

活动时间:12月17日00:00-12月19日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

通过周末挑战II总共可获得雪球*13

二、轰隆隆大作战，全新玩法上线

全新限时玩法【轰隆隆大作战】即将上线!预约、分享玩法送限时表情好礼!玩法开启后参与玩法领取限时语音好礼!轰隆隆大作战玩法详情请见后续对应玩法公告~

玩法预约&分享活动

活动时间:12月7日09:00-12月10日08:59

预约奖励:活动期间，进入大厅玩法入口点击预约玩法，待玩法正式开启后再进入玩法参与，才可领取预约奖励

分享奖励:活动期间，进入大厅玩法入口分享玩法，即可立即领取分享奖励。注意需在玩法预约&分享活动期间领取分享奖励，玩法正式开启后将不能再领取

表情:看你的了（30天）

表情:问题不大（30天）

限时表情获取后，可直接前往定制-个性表情页面装备，无需在邮件领取

玩法参与活动

活动时间:12月10日09:00-12月19日23:59

活动期间参与玩法可获得以下奖励:

限时语音获取后，使用时限为30天

三、英雄秘宝上架

上架时间:12月10日0:00~12月13日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:雅典娜、沈梦溪、鬼谷子、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

四、两大皮肤秘宝上架

上架时间:12月10日0:00~12月13日23:59

1.超值皮肤秘宝

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:乱世虎臣、幽灵船长、白色死神、花好人间、花间舞、冰刃幻境、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

每日限购200个

概率公示:

2.优选皮肤秘宝

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:冠军飞将、地狱之眼、暗夜贵公子、白蛇、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

每日限购100个

概率公示:

五、商城更新

1. 夺宝更新

更新时间:12月7日更新后

积分夺宝奖池更新:李白、成吉思汗替换为宫本武藏、钟馗

钻石夺宝奖池更新:盘古、曹操、刘禅、万圣前夜（3天）替换为牛魔、刘禅、程咬金、玩偶对对碰(3天)

2. 许愿屋更新

更新时间:12月7日更新后

奖池更新:

累计兑换商店更新:

版本相关

一、 英雄调整

吕布

降低装备收益

如今的黄刀边惩玩法俨然成了吕布的最优打法，黄刀边惩提供的加速效果有力的弥补了吕布作为重装战士机动性不足的短板，这套打法使吕布能够更加从容的在对抗路上面对各类挑战。可这让吕布过于全面了，使得对手无法对吕布形成有效的针对。因此我们针对性的削弱了吕布黄刀边惩的收益，以拉近这套玩法与吕布其他玩法的强度差异。

二技能:技能不再造成伤害

三技能:技能伤害:400（+250/lv）(+2.5额外Ad)→550(+250/lv)(+3.0额外Ad)

王昭君

强化控制特性

冰冷效果是王昭君的独有特性，而当前版本的冰冷效果没有完全覆盖并增益王昭君的整个技能组，这导致了大家会感觉冰冷效果的存在感比较低，也不会因为这个特性来选择王昭君。因此我们调整了冰冷效果的覆盖范围，让王昭君能够在面对一些依赖移速和攻速的英雄时有一定的克制效果，给王昭君在面对特定阵容时更充分的出场理由。

被动:效果调整:王昭君所有技能造成的法术伤害均会为目标施加冰冷效果，减少50%移速和30%攻速

后羿

提升开团及自保能力

开团是后羿区别于同职业英雄的特色能力，我们希望对后羿的开团特性稍作强化，让后羿在射出精准一箭后能为团队提供更大的价值。同时这项调整能让后羿在面对切入英雄时，有更有效的博弈手段。

基础生命:3182（+200.3*英雄等级） →3232(+200.3*英雄等级)

三技能:最小控制时长:0.5→0.75

狂铁

提升后期身板

尽管狂铁具有较强的回复和护盾能力，但狂铁的出装模式使他在后期团战中仍然有些脆弱。作为重装战士的狂铁应当在正面阵地战时有更高的战斗能力。

基础生命:3263（+240.1*英雄等级）→3263(+267.2*英雄等级)

黄忠

使用痛点优化

本次调整中我们优化了黄忠被动的一些痛点问题，让黄忠能够更容易的保持自己的被动收益。我们也调整了黄忠三技能与一技能的联动性，并且降低了黄忠架炮时的僵直时间，使得黄忠不容易在一些特定场景下沦为“活靶子”。

被动:效果调整:当被动增益效果过期时不会立刻清空，更改为快速逐层减少

被动:效果调整:进入炮台或退出炮台状态时将不会清空增益，更改为替换为对应形态下的增益效果并刷新时间

三技能:效果增加:进入炮台状态会刷新一技能的技能冷却

三技能:手感优化:提升了技能响应速度，减少了进入炮台形态的僵直时长

娜可露露

爆发伤害降低

娜可露露一套连招的爆发极高，即使血量很高的坦克也有可能被娜可露露的一套技能秒杀。我们希望逐步控制英雄太高的爆发伤害，来降低日益加快的对攻节奏。

三技能:技能伤害:600（+250/lv）(+2.65额外Ad)→580(+250/lv)(+2.4额外Ad)

金蝉

自保和清线能力提升

我们发现金蝉目前自保和清线能力较弱，我们尝试加强其被动对金蝉的保护，同时增加二技能激活法器后对于兵线的额外伤害，使得金蝉能够更好的自保和发育。

被动: 效果调整:受到单次伤害超过最大生命10%后减伤45% → 受到单次伤害超过最大生命6%后减伤30%

二技能:新增效果:全部激活法器后对小兵和野怪额外造成50%的伤害

二、问题修复

1、修复了嫦娥-拒霜思皮肤使用兔子蹦跶个性动作时语音异常的问题;

2、修复了嫦娥-拒霜思皮肤归月时印记异常的问题;

3、修复了嫦娥-拒霜思皮肤个人主页显示异常的问题;

4、修复了露娜强化普攻图标显示与实际不一致的问题;

5、修复了白起二技能偶现对范围内敌人不生效的问题;

6、修复了哪吒大招的视野效果会被其他技能清除的问题;