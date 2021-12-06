黄子韬投资网约车公司 持股近98%

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:企查查APP显示，12月2日，原北京鲲飞科技发展有限公司发生工商变更，原投资人、法定代表人、主要人员均退出，新增黄子韬持股约98%，为公司大股东及疑似实际控制人。
同时公司名称变更为北京车之梦科技发展有限公司，经营范围新增网络预约出租汽车经营服务、巡游出租汽车经营服务。
站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:企查查APP显示，12月2日，原北京鲲飞科技发展有限公司发生工商变更，原投资人、法定代表人、主要人员均退出，新增黄子韬持股约98%，为公司大股东及疑似实际控制人。
同时公司名称变更为北京车之梦科技发展有限公司，经营范围新增网络预约出租汽车经营服务、巡游出租汽车经营服务。
交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，指导网约车平台公司优化约车软件，增“一键叫车”功能，方便老年人使用。
凤凰网科技讯 11月18日消息，近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》中提出要指导网约车平台公司优化约车软件，增设“一键叫车”功能，方便老年人使用。《规划》提出，要保持巡游出租汽车电召服务，在180个地级及以上城市组织实现95128电召服务号码。指导网约车平台公司优化约车软件，增设“一键叫车”功能，方便老年人使用。鼓励有条件的地区在医院、居民集中居住区、重要?
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输部等八部门近日联合印发了《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》（以下简称《意见》）。意见提出，各地相关部门要督促网约车平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则。每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额、驾驶员劳动报酬，
近日，交通运输部等八部门联合印发《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，各地相关部门要督促网络预约出租汽车（以下简称网约车）平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后
今日，交通运输部等八部门印发意见，要求加强交通运输新业态从业人员权益保障。其中，八部门要求，网约车平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则，每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额
随着城市中越来越多的新能源汽车上路，不少网约车司机已经成为新能源汽车的主力军。城市里的充电场站成了司机暂时放松的场所，充电成为他们继续前行的动力。我们来听听这些来往匆匆的网约车司机的故事。来自武汉的耿师傅开网约车已经七八年了。虽已年过半百，但为了补贴家用，他成为了一名专职网约车司机。“以前在一家公司上班，但运营不是很好，那时网约车刚刚开始起步，我就开始做起了网约车司机。”开了几年油车后，耿师傅发现
6 月 29 日，全国首个网约车平安驿站在南京正式拉开了帷幕。这个网约车平安驿站由T3 出行和当地警方合作推出，这也是网约车平台首次开创警察和企业联动的全新尝试。作为一个年轻的企业，T3 出行虽然才成立两年多，但是凭借着不断创新，不断改进的毅力，成功取得今天的成就。很多人不了解什么是网约车平安驿站，平安驿站内设立了多种功能区，这些功能区可以为司机们提供全方位服务，其中就包括防范技能培训，心理疏导等。通过这些多
王燕是一位单亲妈妈， 80 后的她，还是一名辛苦忙碌的网约车司机。离婚之后，王燕独自抚养两个孩子，生活的重担全部压到了她一个人身上。为了能够节省开车成本，多赚些钱养家，她在同行的推荐下，开始使用团油App，这给她的生活，带来了很大的变化。在团油App上，她可以看到哪个加油站有活动，哪里的油便宜。油钱在王燕开车的成本中，占了不小比例，这也养成了她对油价涨跌的敏感度。自从使用团油App之后，王燕总是能够找到有优惠?
在周四的公告中，Uber 宣布将不再为布鲁塞尔地区的客户提供网约车服务。原因是早些时候，上诉法院裁定“禁止私人提供出租车服务的禁令，也适用于网约车平台的专职司机”。对于此事，Uber 认为这违背了欧盟委员会的数字与绿色倡议。毕竟 Uber 等企业的网约车服务，能够很好地满足广大客户“最后一英里”的通勤需求。比利时首都布鲁塞尔，也被当做事实上的欧盟首府。为了对抗布鲁塞尔上诉法院的裁定，Uber 也试过在 Change.org 上发?
在刚刚落幕的快手电商“116 品质购物节”活动中，不仅品牌商家、主播持续刷新纪录，数十位明星同样齐聚快手，带来新惊喜、新突破。据快手电商最新发布的《2021 快手116 明星成长报告》显示，116 活动期间，明星直播总观看次数超过10 亿，明星直播端内总涨粉量超过340 万，明星直播发放福利累计超过300 万。包括黄子韬、李晨、王耀庆、程野、陈志朋、何洁、海明威、李宣、马锐、倪虹洁、七哥蔡维利、肉松夫妇、谭凯、汪东城、魏新雨
11 月 30 日，珠海华润银行股份有限公司与深圳市登科云信息科技有限公司正式签署战略合作协议。双方在合作共赢、资源共享的基础上，展开灵活多样的..
12 月 8 日，由国家工业信息安全发展研究中心、工业信息安全产业发展联盟主办的 2021 年中国工业信息安全大会在线上召开。会上，“ 2021 年工业信..
在即将结束的 2021 年，相继出台的《全民健身计划(2021- 2025 年)》《“十四五”体育发展规划》无疑为运动健身行业带来了空前的政策利好。据公开数..
12 月 1 日，骁龙8 Gen1 正式亮相，官方称新骁龙8 对比上代，CPU性能提升20%，功耗下降30%，直接吸引业内外广泛的关注，主流手机厂商纷纷表示新旗..
宋俊老师：目前的市场，舆论最关注的话题是什么?北京证券交易所(以下简称北交所)，稳居第一。如果要用一句话解释目前专精特新与北交所的机遇，宋..
手机行业竞争日益激烈，手机厂家都在尝试不同的路径争夺高端市场，有的通过提高手机影像系统，有的通过提高手机外观颜值，但是最直接、最常规的办..
这几天，董明珠助理又火了，一个月连上两次热搜，有这样运气的人可真不多，但两次热搜网友的评价却截然不同。第一次都说助理姐姐运气好，第二次都..
12 月 1 日，高通在 2021 骁龙技术峰会上正式推出了全新一代骁龙 8 移动平台，在简化了命名规则的同时，新骁龙 8 也全面升级了新的架构，在我们多..
2021 年 12 月 1 日，高通方面正式推出了全新一代的智能手机SoC方案：全新一代骁龙 8 移动平台(下文简称为骁龙8)。对于这款能代表 2022 年顶级智能..
据9to5Mac报道，为了避免向苹果支付30%的抽成费用，Facebook周二推出了新的网站，让用户购买名为“Stars 星星”的虚拟物品在直播过程中支持创作..
最近我一直在实际参与并研究视频号，不仅开了直播、也发一些视频。没别的，就是纯粹看好。关于视频号的声音有很多，有的说视频号干不过抖音，有..
针对有媒体报道小鹏汽车消费者被要求加价才能交付的情况，小鹏汽车有关人士表示，由于受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，也给小..
无论是线上购物，或是物料传递，快递服务在我们的生活中变得越来越重要。“快递服务”突出的就是“快”字。顺丰速运凭借其高效快速的物流服务，获..
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在东京秋叶原街头，一幅幅巨型动漫宣传画吸引着人们的眼球。很多动漫爱好者都喜欢亲自上手，创作倾注个人创作灵感的动漫形象与剧情。“我们希望每..
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为优化营商环境，支持市场主体发展，提高市场监督管理部门服务企业的有效性和针对性， 12 月 3 日上午，湖北省市场监督管理局党组书记、局长邹贤启..
“SCRM在保险行业用不起来”，给谁用，用在哪，怎么用？越来越多的险企主动或被动的开始试水线上化客户经营，于是越来越多的听到面对保险行业的SC..
现如今投影早已成为时下最炙手可热的家居数码产品了，愈来愈多的朋友选择为自己的家中购置一台投影。如今的国内投影市场品类众多，不同型号的投影..
已是年底，到了各种年终总结的时刻，如果用一个关键词来概括2021，比尔盖茨选择艰难”。尽管他依然在全球富豪榜的前列、尽管今年大女儿喜结良缘，..