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黄子韬投资网约车公司 持股近98%

2021-12-06 17:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:企查查APP显示，12月2日，原北京鲲飞科技发展有限公司发生工商变更，原投资人、法定代表人、主要人员均退出，新增黄子韬持股约98%，为公司大股东及疑似实际控制人。

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同时公司名称变更为北京车之梦科技发展有限公司，经营范围新增网络预约出租汽车经营服务、巡游出租汽车经营服务。

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