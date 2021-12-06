黄子韬投资网约车公司 持股近98%

王燕是一位单亲妈妈， 80 后的她，还是一名辛苦忙碌的网约车司机。离婚之后，王燕独自抚养两个孩子，生活的重担全部压到了她一个人身上。为了能够节省开车成本，多赚些钱养家，她在同行的推荐下，开始使用团油App，这给她的生活，带来了很大的变化。在团油App上，她可以看到哪个加油站有活动，哪里的油便宜。油钱在王燕开车的成本中，占了不小比例，这也养成了她对油价涨跌的敏感度。自从使用团油App之后，王燕总是能够找到有优惠?