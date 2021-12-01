阴阳师12月1日更新维护公告 12.1阴阳师更新内容汇总

2021年12月1日开启了更新维护，很多玩家还不清楚具体的更新内容是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于12月1日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.真实之羽

归期已至，月之民降临。明月下的大战一触即发，真实之羽活动第二阶段全面开启!

※活动时间:12月1日维护后开启

「逐月之刻」

※月之民前来迎接月宫的公主，月之羽姬拦在了他们面前……

※活动时间:12月1日维护后-12月3日23:59

※阴阳师大人可消耗「体力」挑战月之民，根据每场战斗击败的月之民数量发放奖励。每日增加50次挑战机会，其中前20次享受掉落加成，次数跨天可累积。

※「逐月之刻」玩法中，大人可使用月之羽姬对抗月之民，每日最多可使用10次。

「月临之时」

※司正降临，而完成蜕变的辉夜姬，也做出了选择。

※活动时间:12月4日0:00后

※阴阳师大人可消耗「体力」挑战司正，根据每场战斗造成的伤害发放奖励。每日前10次享受掉落加成，次数跨天可累积。

2.活动——「竹暮闲思」限时开启!

※活动时间:12月4日0:00-12月12日23:59

※参与等级:15级及以上的阴阳师大人

※活动期间，阴阳师大人仅需花费少量时间完成每日任务，即可增加游历进度。最快8日，即可获得虫师限定皮肤「暮色蝶舞」!

3.一寮同心——携手寮友筑家园

※一寮同心，携手共筑!

※活动时间:12月1日维护后-12月28日23:59

※12月1日维护后-12月14日23:59，各位阴阳师大人可通过探索副本、觉醒副本等指定任务收集同心徽章并捐赠给个人绑定的阴阳寮，捐赠可获得小额金币奖励，并推进寮秘宝的解锁进度，解锁寮秘宝更有机会获取御行达摩以及神秘的符咒!

※12月15日12:00-12月28日23:59，寮办会根据各位大人绑定寮的寮秘宝解锁进度发放奖励，各位大人在期间登录游戏即可通过邮件领取奖励。

※详情请前往「阴阳寮」-「神社」-「一寮同心」查看。

※本期调整内容:

（1）将活动入口调整至阴阳寮中，各位大人现可选择从「地藏像」「阴阳寮」或「庭院右侧小纸人」处进入;

（2）上调部分同心徽章获取途径的获取次数上限与单次获取数量

①斗技每场获得同心徽章数量从2个上调为5个;

②结界突破每场获得同心徽章数量从1个上调为3个，次数限制从200次上调为300次;

③每日花札经验要求数值从100下调至80，获得同心徽章数量从4个上调至20个;

④阴阳寮狩猎战获取奖励次数限制从6次上调至8次;

⑤阴界之门每场获得同心徽章数量从15个上调至20个;

（3）活动捐赠期间，功勋商店中上架同心徽章，1个功勋可兑换5个同心徽章，兑换上限300次;

（4）增加同心徽章捐赠记录，现阴阳师大人可在活动界面中查看绑定阴阳寮的捐赠情况;

（5）下调阴阳寮秘宝各级奖励所需捐赠同心徽章数量，最高奖励解锁需求从60000调整至50000;

（6）获得寮秘宝奖励的条件从捐赠120同心徽章调整为捐赠240同心徽章;

（7）活动结束后，寮捐赠记录将计入寮叙勋榜;

（8）增加获得同心徽章时的提示效果。

※设计师观点:

在上一期的一寮同心活动中，我们注意到部分中小寮在活动中较难解锁高级奖励，且寮管理需要付出更多的精力去解锁阴阳寮秘宝，为此我们在本次活动中做了一系列调整， 包括强化入口与提示、降低同心徽章获取难度、降低寮秘宝解锁要求等等，希望能整体降低肝度同时寮成员能与寮管理同心努力去解锁更多的奖励。

4.结缘，百鬼夜行概率UP

※活动时间:12月1日0:00-12月5日23:59

※活动期间，每日前5次参与百鬼夜行时获得式神碎片的概率提升。

5.皮肤屋上新!

※绯色残阳，火曜无影

※泷夜叉姬皮肤·残阳无影上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买!

6.新礼包情报!

※逐月之礼

售价:25魂玉（根据剩余天数价格递减，每一天递减5魂玉）

购买后在12月1日至12月5日期间每天获得:樱饼特权×1，逐月特权×1，体力×30，樱饼×10

限购时间:12月1日维护后-12月5日23:59限购1次

※特惠育成礼

售价:188魂玉

购买后获得:御行达摩×1，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:12月1日维护后-12月7日23:59限购2次

※SP皮肤券补给礼

售价:30魂玉

购买后获得:SP皮肤券×20，金币×50000

限购时间:12月1日维护后-12月7日23:59限购5次

※豪华经验手札礼

售价:188魂玉

购买后获得:经验手札·极×2，经验手札·大×5，金币×666666

限购时间:12月1日维护后-12月7日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:12月1日维护后-12月7日23:59每日限购1次

7.中国移动积分兑换礼包活动

※活动时间:12月1日11:00开启

※前往网易游戏会员，进入「移动积分」后可使用网易游戏印章兑换各类礼包，包含御行达摩、神秘的符咒、大蛇的逆鳞等道具!

8.iOS安卓角色转移服务功能支持区服拓展，2021年新增的「全平台」区服「鬼灭之刃」至「白玉银阙」均已接入角色转移服务。

体验优化

1.式神绘卷迭代

※原式神绘卷更名为「百妖风物鉴」，「百妖风物鉴」增加自定义编辑功能，阴阳师大人现可在「百妖风物鉴」中自由编辑图鉴中显示的式神以及式神的位置。

※新增SP阶式神，SSR阶式神的「百鬼夜行图」绘卷样式，在「百鬼夜行图」绘卷中显示为横版长图展示模式，分享图调整为竖版长图模式，同时增加显示当前稀有度收集率在本服务器的排名百分比。

2.优化了「图鉴」打开子功能界面的卡顿现象。

3.签到达500天以及签到达1500天后，原签到大吉奖励中的百鬼夜行券将分别替换为2个SP皮肤券和15个大蛇的逆鳞。

4.优化了协战式神的自动战斗技能锁定规则，现在阴阳师大人在使用协战式神并开启自动战斗时，协战式神会保留上一次自动战斗时的技能锁定。

5.优化了在秘卷屋中兑换御魂时的体验，现在「华丽的御魂礼盒」、「首领的御魂礼盒」和「海汐的御魂礼盒」也支持批量兑换了。

6.优化了部分SR阶级式神传记任务难度，减少传记任务中「在百鬼夜行中获得式神碎片」数量要求。

※若当前获得数量已超过优化后任务数量，则需要在百鬼夜行玩法中再获得一枚碎片后完成任务。

7.「地域鬼王」中SR阶式神碎片奖励更新至「饴细工」碎片。

8.「鬼王来袭」中SR阶式神碎片奖励更新至「饴细工」碎片。

9.优化了庭院右侧小纸人的翻页功能，当出现多页活动时，底部的双箭头会保持自动旋转，提醒大人们翻页查看，以免错过活动。

10.优化了亲友式神协战界面的功能和表现效果。

11.优化了阴阳寮狩猎战集结界面的「阴阳术」和「式神录」入口位置，使其与其他玩法集结界面一致。

12.优化了备注和昵称显示规则，在好友列表和邀请界面可同时显示好友的昵称和备注。

13.优化了桌面模拟器的启动音效，音量大小和游戏音量一致。

14.应相关要求，修改了部分插画中的文字样式。

15.优化了缘结神典藏皮肤「福鲤霓裳」战斗中的语音音量大小。

16.花合战新增了活动结束倒计时提醒。

17.式神皮肤「祭夜幽火」「手返一握」「枫舞猿乐」现已支持使用皮肤体验券体验。

18.优化了SSR阶式神泷夜叉姬的部分点触音效表现。

问题修正

1.SP阶式神因幡辉夜姬问题修复

※修复了SP阶式神因幡辉夜姬跨回目战斗「愿力」数目异常的问题。

※修复了部分包体卡面特效缺失的问题。

※修复了部分异常的语音资源。

2.修复了SR阶式神烟烟罗觉醒皮肤和「香满夏祭」皮肤战斗中音效异常的问题。

3.修复了SP阶式神蝉冰雪女·京紫和SSR阶式神阿修罗·京紫在育成界面位置异常的问题。

4.修复了SR阶式神入内雀在式神录中无法正确显示展示按钮的问题。

5.修复了设置勾选「头像框隐藏等级」但等级背景未正常隐藏的问题。

6.修复了在好友、频道系统发送大量文字时，部分聊天气泡显示异常的问题。

7.修复了结界育成中式神录入口的机型适配问题，同时调整了入口按钮的大小，并在结界防守中也加入了式神录入口。