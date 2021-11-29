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格力申请董明珠秘书孟羽童商标 孟羽童否认曾签约MCN

2021-11-29 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:今日，针对“曾是MCN签约红人”的报道，董明珠22岁秘书孟羽童回应称，在大学期间确实加入过无忧传媒的公会，但是期间从未参与过机构任何的孵化、运营和变现行为，在上《初入职场的我们》节目之前甚至没有发过任何抖音，更不是所谓的MCN签约红人，真的就是纯纯素人女大学生的身份上的节目。

孟羽童还表示，自己目前早已退出无忧传媒公会，对于大家的讨论和建议都虚心接受，大家理性吃瓜，自己就是个普通打工人。

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此前，因董明珠称希望把孟羽童培养成第二个董明珠，让孟羽童大火，并频上热搜。

同时，在抖音平台，还出现了一个名为“明珠羽童精选”的账号，目前，该账号共发布了5则视频，吸粉9.4万，上架了40件商品，商品共售出超600件。

不仅如此，11月24日，珠海格力电器股份有限公司申请注册多个“明珠羽童”“孟羽童”“羽童”商标，国际分类含广告销售、科学仪器、方便食品等，当前商标状态均为申请中。

资料显示，孟羽童在《初入职场的我们》获董明珠的赏识，并称其符合接班人的标准，最终由实习生转正成为珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠的秘书。

对此，有媒体报道称，在上综艺之前，孟羽童是MCN机构无忧传媒的签约红人。

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