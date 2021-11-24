哈尔滨将发放4亿元消费券 可在京东APP使用

双11倒计时2天，各类促销、优惠让人眼花缭乱。但最实惠的还是天猫官方发放的消费券，直接满减抵扣，没有任何套路。我们获悉，天猫消费券目前再次开放领取点此领取（淘宝APP-我的淘宝-88vip会员中心也可以领取）。双11当天可用，券额有两档5000减400、2000减160。而且难得的是，没有88VIP也是可以参加，打开淘宝APP进入双11主会场-点击右下角我的双11”-进入领券中心即可抽取优惠券。需要注意的是，抽取的优惠券额度和88VIP不同，有