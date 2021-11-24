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哈尔滨将发放4亿元消费券 可在京东APP使用

2021-11-24 16:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据东北网消息，为促进消费回暖，提振消费信心。哈尔滨将分批次发放4亿元消费券，涉及餐饮电商文旅体育等领域。

其中包括:汽车类补贴5000万元;百货家电通讯家居建材类补贴14400万元（其中日间12000万元，夜间2400万元）;电商类补贴8600万元;餐饮类补贴1000万元;文化旅游类补贴5000万元;体育类补贴3000万元;对各区、县(市)受疫情影响关停场所支持3000万元。

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本次消费券将分3批次发放，第一批次发放时间为11月26日-11月30日;第二次发放时间为12月6日-12月12日;第三批次发放时间为12月20日-12月31日。

活动期间，每人每天限抢1次，同一用户同一类优惠在同一平台每批次仅限享受1次。该消费券每批次发放2个面额，包括:

满199元减20元，可购买京东APP内哈尔滨本地企业农产品、生鲜及食品酒水等品类指定商品;

满199元减40元，可购买京东APP内哈尔滨本地企业家清百货等品类指定商品。

值得注意的是，电商领域消费券类型分为“爱购哈货”和“乐享冰城”两种。其中“爱购哈货”消费券领取流程:全国消费者登录京东App，进入首页右上角入口，或者搜索“爱购哈货”、“哈尔滨消费券”，领取消费券，并在京东App专区消费完成使用;“乐享冰城”消费券领取流程:当前地理位置定位在哈尔滨市的消费者在微信搜索“爱购哈货乐享冰城”官方小程序领取消费券，并在京东App自营实物类商品消费完成使用。

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