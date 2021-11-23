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联发科发布 Filogic130 无线芯片：支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2

2021-11-23 17:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日消息:联发科今天发布了全新 Filogic130无线连接系统单芯片（SoC），集成了微处理器(MCU)、AI 引擎、Wi-Fi6和蓝牙5.2，以及电源管理单元(PMU)和音频数字信号处理器，设备制造商可便捷地为产品增加语音助手和其他服务。

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图片来自 MTK

据官方介绍，Filogic130支持1T1R Wi-Fi6连接、2.4GHz 和5GHz 双频段，以及先进的 Wi-Fi 功能，例如目标唤醒时间（TWT）、MU-MIMO、MU-OFDMA、服务质量 (QoS) 和 WPA3Wi-Fi 安全技术。这些解决方案支持先进的 Wi-Fi 和蓝牙抗干扰共存，以确保用户的 Wi-Fi 连接即使在蓝牙设备同时工作时依旧稳定可靠。

联发科称，该芯片采用高度集成式设计，紧凑型的小尺寸适用于广泛的 IoT 设备，并提供节能且可靠的高性能无线网络连接。联发科副总经理暨智能连接事业部总经理许皓钧表示:「未来，随着市场对 AI 性能、能效和安全性需求的不断增加，先进的 Wi-Fi6和蓝牙5.2将成为智能家居设备的标配。联发科 Filogic130解决方案提供了出色的功能组合，将有力推动这一转变。它采用高度集成设计，将先进的处理单元和电源管理技术整合在指甲盖大小的微型芯片中。」

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