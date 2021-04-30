苹果推出自助维修计划！首先应用于iPhone 12与iPhone 13

苹果宣布将推出自助维修计划，允许顾客获取 Apple 原装零件与工具，自行修理设备。
该计划将首先应用于 iPhone12 与 iPhone13 系列产品，搭载 M1 芯片的 Mac 电脑也将很快加入。计划初始阶段将集中于最常需要维修服务的部件，如 iPhone 显示屏、电池和摄像头。
苹果在线商店将提供超过200 款独立零件与工具，使顾客能够完成对 iPhone12 与 iPhone13 的常见维修。维修完成后顾客如选择将替换下来的零件交还苹果回收，还可在未来购买苹果产品时享受优惠。
苹果宣布将推出自助维修计划，允许顾客获取 Apple 原装零件与工具，自行修理设备。
该计划将首先应用于 iPhone12 与 iPhone13 系列产品，搭载 M1 芯片的 Mac 电脑也将很快加入。计划初始阶段将集中于最常需要维修服务的部件，如 iPhone 显示屏、电池和摄像头。
苹果在线商店将提供超过200 款独立零件与工具，使顾客能够完成对 iPhone12 与 iPhone13 的常见维修。维修完成后顾客如选择将替换下来的零件交还苹果回收，还可在未来购买苹果产品时享受优惠。
摩根大通表示，尽管iPhone13系列手机预计交付日期略有环节，但苹果整个iPhone13系列的预计交付日期仍高于去年的iPhone12。
由于全球芯片短缺，苹果遭受的损失比许多竞争对手都少，但它仍然受到打击，甚至连其金鹅iPhone系列也受到了影响Digitimes的供应链消息人士现在补充了更多细节，称新iPhone 13系列的库存至少要到2月份才能满足需求苹果公司的巨额现金储备帮助该公司缓解了某些领域的芯片短缺问题。例如，台积电为苹果的芯片保留了许多生产线，但即便如此，仍有一批传统芯片供不应求，这使得手机无法生产蒂姆·库克（Tim Cook）在一份投资者报告中表?
iPhone13系列手机是苹果在今年9月份发布的一款重磅产品，外观上虽然没有大改，但Pro型号加入了120Hz高刷的屏幕，并且刘海部分也减少了很多，那么这次的双十一在哪个平台购买iPhone13手机最划算呢。
日经亚洲公司透露，苹果决定削减iPad的生产。苹果制造商已经成为全球供应链约束的受害者，资源和组件将分配给iPhone13生产线，以确保手机的销售不会受到损害由于流感大流行期间的远程工作和学习，iPad的需求实际上每年都在增长。日经亚洲（Nikkei Asia）称，去年平板电脑销量增长6.7%，达到5320万台，占全球平板电脑市场的近三分之一。然而，现在苹果正优先考虑iphone13的生产，因为市场预期欧洲和美洲等西方市场的需求会更强劲。i
据摩根大通称，尽管略有缓和，但苹果整个iPhone 13阵容的预计交付日期仍高于前一年的iPhone 12。在AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，摩根大通首席分析师Samik Chatterjee分析了iPhone 13和iPhone 13 Pro机型在上市第九周的交货时间--或接收iPhone订单的估计时间表。Chatterjee写道，相对于iPhone 12系列推出后的这一时间点，所有iPhone 13和iPhone 13 Pro机型的交货时间仍非常高。然而，所有型号的交货时间都略有缓和。换?
近日一份来自彭博社的报告称，年底购物季的来临，但苹果正在面临着几乎所有产品短缺的威胁，最明显的是iPhone13。
在 iPhone13系列发售之后，包括 iFixit 在内的独立维修机构发现，更换 iPhone 的屏幕之后，Face ID 将无法正常使用。鉴于第三方维修机构对这一限制感到不满，苹果决定改变其政策，并向 The Verge 回应，计划推出一项软件更新，允许在不禁用 Face ID 的情况下进行显示屏维修。
iFixit今天在一篇倡导维修权法的文章中表示，更换iPhone13的显示屏极可能造成Face ID功能无法使用，这将导致iPhone非官方授权维修商无法对iPhone13系列手机进行换屏工作。
据9to5mac援引日经亚洲报道，苹果和其他几家公司一样，在很大程度上受到全球芯片短缺的影响，这导致iPhone13和Apple Watch Series7等产品在全球供不应求。
苹果于9月正式发布全新的 iPhone13旗舰系列新机，新 iPhone 加入了120Hz高刷、电池续航大增、并且还有A15芯片加持以及国行售价下调等因素让人直呼「十三香」。而 iPhone13发布才一个多月，万能的华强北推出将iPhone XR魔改成iPhone13的服务。
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