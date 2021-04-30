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苹果推出自助维修计划！首先应用于iPhone 12与iPhone 13

2021-11-18 16:28 · 稿源：站长之家

苹果宣布将推出自助维修计划，允许顾客获取 Apple 原装零件与工具，自行修理设备。

该计划将首先应用于 iPhone12iPhone13 系列产品，搭载 M1 芯片的 Mac 电脑也将很快加入。计划初始阶段将集中于最常需要维修服务的部件，如 iPhone 显示屏、电池和摄像头。

iPhone13/Pro，苹果

苹果在线商店将提供超过200 款独立零件与工具，使顾客能够完成对 iPhone12 与 iPhone13 的常见维修。维修完成后顾客如选择将替换下来的零件交还苹果回收，还可在未来购买苹果产品时享受优惠。

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