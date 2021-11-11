法拉第未来宣布汉福德工厂获得最终生产使用资质

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:法拉第未来（Faraday Future）今天宣布已收到由加州汉福德市市长Francisco Ramirez亲自颁发的汉福德工厂主生产车间最终生产使用资质，目前工厂已竣工的设施将用于FF91预量产车生产，以确保汉福德工厂在2022年7月前具备量产交付FF91的条件。

FF制造副总裁Matt Tall表示，确保汉福德工厂在2022年7月前具备量产交付FF91的条件。 另外，FF也在加大汉福德工厂以及其他职能部门的招聘力度，如工程、供应链、设计、市场、品牌、销售及其他领域等。

今年7月份FF91量产版已经正式开启预订，预订金额为5万元。按照官方规划，新车将在2022年上半年上市。FF91车型主打纯电豪华车市场，中国和美国的售价分别为200万人民币和20万美元，它可以输出1050马力，新车搭载130千瓦时电池组，百公里加速仅需不到2.4秒，NEDC续航超过700公里。

近日还有传闻，FF中国总部及新车项目将落户湖北。法拉第未来方面回应称，“湖北仅是我们意向接触的目标落户省市之一，目前并没最终确定落户地。公司正在加快推进落户事宜，争取年内完成。”