贾跃亭旗下法拉第未来FF91预量产车下线

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 贾跃亭最新资讯 > 正文

贾跃亭旗下法拉第未来FF91预量产车下线

2020-12-09 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，贾跃亭旗下法拉第未来发布推特称，FF91预量产车组装完成，将加入现有的测试队伍，帮助FF继续推进FF91项目。

QQ截图20201209165046.jpg

资料显示，FF91是全球化的互联网生态电动车公司Faraday Future首款量产车，美国当地时间2017年1月3日在美国拉斯维加斯全球首发。FF91 0-96km/h加速时间仅需2.39秒，电池续航超过700公里，三台电动机能产生1050匹马力，峰值扭矩达1800牛/米。

今年10月，FF宣布获得了美国两大金融机构提供的高达4500万美元的债权融资贷款。该贷款将用于FF91项目的最终投产，以及FF81的研发。

11月12日，FF官方微博称，FF的专利组合水平超过了领先的OEM厂商的同类专利，并与包括特斯拉在内的众多电动汽车制造商水平相当。FF在全球范围内拥有近880项正在申请或已获授权的专利，其中530项专利与车辆组件、技术和制造过程相关。根据FF的量产投放计划，FF91将在成功完成一轮融资后约9个月启动量产。FF81电动车以及未来车型的开发准备工作也将尽快完成。

QQ截图20201113141657.jpg

对此，时隔四个多月后，贾跃亭再次发声评论称:“产品和技术创新力是下一代汽车产业变革的核心价值和驱动力，FF会继续集中资源专注投入，持续为行业发挥引领作用。”

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • FF称电动汽车专利与特斯拉不相上下 贾跃亭：将继续专注投入

    昨日，FF（Faraday Future）官方微博表示，FF的专利组合水平超过了领先的OEM厂商的同类专利，并与包括特斯拉在内的众多电动汽车制造商水平相当。FF在全球范围内拥有近880项正在申请或已获授权的专利，其中530项专利与车辆组件、技术和制造过程相关。

    FF 电动车 特斯拉

  • 贾跃亭再成被执行人

    12月4日，贾跃亭和其前期甘薇被上海市第一中级人民法院列入被执行人名单，执行标的约5.33亿元，案号（2020）沪01执恢170号。此前，贾跃亭前妻甘薇曾被限制出境，涉及执行金额5.3亿元。今年7月，贾跃亭前妻甘薇因不履行法律文书确定的义务，已被上海法院限制出境。法院文书显示，限制甘薇出境的申请人系招商银行上海川北支行，涉及执行金额5.3亿元。

    贾跃亭 FF 乐视

  • 南宁市民网购27元商品运费8991元 差点就付钱了

    在刚刚过去的双十一中，不少网友薅到了“羊毛”，淘了不少商品。不过，在这场购物狂欢背后，也有不少坑。据广西新闻频道报道，昨天，南宁市民卢先生在淘宝网购时遇到奇葩事，27元的商品，商家却要收取8991元的运费。卢先生庆幸自己付款时眼尖发现了这个问题，不然就被坑惨了。

    网购 淘宝 电商

  • 贾跃亭再成被执行人 执行标的约5.33亿元

    据中国裁判文书网显示，12月4日，贾跃亭和甘薇被上海市第一中级人民法院列入被执行人名单，执行标的约5.33亿元，案号（2020）沪01执恢170号。

    贾跃亭 乐视

  • 特斯拉申请召回 9136 辆来自美国地区的 Model X

    据路透社报道，美国国家公路交通安全管理局称，特斯拉申请召回 9136 辆来自美国地区的 Model X。

    ModelX 特斯拉 标普500

  • 小盒马，大永辉，“大润发们”的未来怎么“大发”？

    近日，有网友发现大润发商场里的“女装尺码建议表”上显示，尺码L对应“烂”，尺码XL对应“稀烂”，尺码XXL对应“稀巴烂”。

    盒马生鲜 永辉 大润发

  • OKEx在未来的合规布局之路

    随着OKEx官方宣布恢复提币业务，这场历时 1 个多月的行业大戏终于落下帷幕。那些等着看OK笑话的人傻了眼，可以说在这段自OKEx成立以来最艰难的时期，除提币外的所有业务都能够有条不紊的运行，一定程度上反映了一个优质企业的凝聚力，这种凝聚力往往在安逸的时候是看不到的，只有在发生危难的时刻才能展现出来。有些企业扛不住外界压力，那只能被淘汰。扛住了，那么将如凤凰涅槃，重获新生。当看到OKEx的USDT迅速回归XX美元且OKB因

    OKEx 虚拟货币

  • 荣泰RT6910S按摩椅，开启全家的健康生活新模式

    随着工作和生活节奏的不断加快，按摩椅成为了很多都市人缓解疲劳、强身健体的不二之选。但是，面对市场上各种参差不齐的按摩椅品牌和产品，不少人都会出现“选择恐惧症”，不知道该作何选择。作为国内按摩椅领军品牌的荣泰，深入挖掘并分析消费者的使用需求后推出了功能全面、设计人性的荣泰RT6910S按摩椅，全方位满足了不同人群的使用需求。那么，荣泰RT6910S按摩椅是可以治愈“选择恐惧症”，究竟有什么过人之处呢？3D筋膜椅，深

    荣泰RT6910S按摩椅 荣泰

  • 赛博朋克or高科技桃花源？优酷《未来图鉴》即将开播 科学解析近未来

    在银河星系内猎户臂第四臂弯的太阳系中，地球上的人类文明已经到达了一个空前高度，现代化城市、现代化生活甚至登陆月球、探索宇宙等，皆达到了不可思议的程度，但求知欲仍驱动着人类望向未来。一部分智者在各自的领域内励精图治，已经打通了人类通向未来的航道。如今，人工智能、虚拟现实、量子通信、新材料、分子工程、基因工程、等高新技术愈发成熟，关于未来的生活场景，人们渴望了解更多。有这样一部纪录片作品，以人类当下?

    优酷 未来图鉴

  • 理想汽车实力所在 续航无忧未来可期！

    目前，国产车企在一定程度上已表现出极强的实力，特别是紧凑SUV市场，综合其实力在 10 万级价位远远超过合资，在销量上也是霸占榜单前几名，这对于国产紧凑SUV是一种肯定。在另一个市场，国产车也是表现出超越合资进口车的势头，那就是新能源市场，以理想，蔚来和小鹏等国产造车新势力车企为代表，旗下的车型为市场的销量主力，在销量和实力上面是已经超过大部分的合资进口新能源车型。理想汽车，蔚来汽车和小鹏汽车，这三个都是国

    理想汽车

  • 从赛点到终局：在线教育能“烧”出未来吗？

    ​谁是今年最具有有发展前景的行业?从行业间各家媒体的种种讨论来看，答案似乎都指向着这一行业，那便是“在线教育”。

    在线教育 跟谁学 在线教育市场

  • 集成灶什么品牌好 厨房生活的未来走势就是TA

    通过对500多户居民家庭厨房进行实地调研，摸查发现，中国厨房在往集成化、套系化厨电的方向发展，很多家庭也开始关注集成灶什么品牌好。但实际我国在集成灶的使用上有几个较普遍的痛点：一是质量参差不齐。部分集成产品急于上市，可能在自身烟、灶、消、蒸烤等单独设备技术还不够成熟的情况下，非常粗颗粒、低效率地组装在一起，导致最终集成产品性能品质不过关，造成过不少厨房事故。二是缺乏系统性。各种厨电凑一堆，看上去功能?

    集成灶

  • 小米王嵋请辞 就未来得屌丝者得天下言论道歉

    今日，针对此前王嵋的不当言论，小米公司发布公告称，王嵋的言论完全不代表公司态度，也未经公司审核，王嵋本人对其不谨慎的错误言论给米粉、用户带来的伤害，深感悔意，主动请辞对此负责。经对事件的调查，公司批准王眉的请辞。

    小米 王嵋 小米手机

  • PHP 还有未来么，还是 25 岁就“寿终正寝”了？

    1995年6月，拉斯穆斯·勒多夫（Rasmus Lerdorf）在Usenet小组中发布了一则如下公告。公告至今还在，随时可以阅读。

    PHP 编程 代码

  • 虚拟偶像3.0：打破次元边界是通往未来的船票？

    11月21日零点，K/DA女团的粉丝准点守在屏幕面前，等着第一时间看到成员卡莎的“DRUM GO DUM”概念视频。然而视频一经放出却引发了热议，一部分粉丝大赞跳得好，但也有很大一部分粉丝表示“这明明就是在三次元MV里插入卡莎的照片，根本不是概念视频。”

    虚拟偶像 二次元 KDA女团

  • 新城控股打造“未来+”人居 以新城首府献礼西安

    10月10日，双节同庆的喜悦还在萦绕，新城地产在西安举行了盛大的新城首府“致无界 驭未来”产品发布会，300余名重要嘉宾及诸多知名媒体人，共同见证了这场有关未来的发布会，分享新城地产有关产品和城市的思考。作为新城地产在西安高新区打造的第一个作品，新城首府以超前的“未来+”人居形态，再次刷新市场对人居标杆的认知。资料显示，新城地产打造的新城首府位于西安高新区西部大道与西沣路交汇处，项目以极具现代感的公建化立?

    新城控股

  • 哇咖咖CEO王子铭：企业SaaS的未来在于具体场景的解决方案

    近日获悉，哇咖咖继“黑科技SaaS”之后，又开创了黑科技+黑方案的“方案SaaS”之路，通过黑方案2. 0 帮助诸多中小企业实现营销流程复制落地。哇咖咖是一套为中小企业提供SaaS工具的全链路营销问题解决方案，哇咖咖的开发公司从知科技自 2016 年创立了之初便一直致力于为服务中国教育培训行业排名前20 的企业，专注于营销咨询领域。从知策划的项目成功率高达100%，由他们策划的王石珠峰计划创造了线上单课收费 99 万每人的行业记录?

    企业SaaS

  • 5G融入百业，移动云领未来

    11月20日，在2020中国移动全球合作伙伴大会期间，政企论坛在广州成功举办。本届论坛主题为“5G融入百业，移动云领未来”，全面展示中国移动政企领域在“5G+云”双引擎助推下形成的新动能、新基石、新生态。合作伙伴、行业客户及资深专家等近千人出席论坛。中国移动赵大春副总经理出席论坛并作主题演讲。 赵大春副总经理指出，5G是数字化转型的关键支撑，构建无所不在的连接;云是数字经济的重要基石，实现无所不能的计算。中国移动

    中国移动

  • 高通总裁称已与荣耀对话：期待未来与荣耀的合作

    日前2020高通骁龙技术峰会正式开幕，这次大会为我们带来了下一代安卓旗舰芯片——骁龙8885G移动平台。同时高通公司总裁安蒙还透露了关于的新荣耀与高通方面的合作问题。

    高通 荣耀

  • 骁龙888移动平台不按套路命名致敬过往定义未来

    2020 年 12 月 1 日，是一个可以载入科技圈史册的日子。陪伴了小伙伴们五六年的高通骁龙 800 系列芯片，在这一天放出它的超级秒杀大招——骁龙888，不按套路的命名方式似乎是在对骁龙过往的成就致敬，更像是预言着骁龙芯，未来无限的可能和精彩。骁龙 888 的命名，没有和骁龙835、骁龙845、骁龙855、骁龙 865 这些兄弟一样顺势排列下来，而是选择了一种完全中国化的，充满吉祥和祝福寓意的数字命名，是高通在这一代 8 系，用特殊的

    骁龙888 高通骁龙
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM