贾跃亭旗下法拉第未来FF91预量产车下线

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，贾跃亭旗下法拉第未来发布推特称，FF91预量产车组装完成，将加入现有的测试队伍，帮助FF继续推进FF91项目。

资料显示，FF91是全球化的互联网生态电动车公司Faraday Future首款量产车，美国当地时间2017年1月3日在美国拉斯维加斯全球首发。FF91 0-96km/h加速时间仅需2.39秒，电池续航超过700公里，三台电动机能产生1050匹马力，峰值扭矩达1800牛/米。

今年10月，FF宣布获得了美国两大金融机构提供的高达4500万美元的债权融资贷款。该贷款将用于FF91项目的最终投产，以及FF81的研发。

11月12日，FF官方微博称，FF的专利组合水平超过了领先的OEM厂商的同类专利，并与包括特斯拉在内的众多电动汽车制造商水平相当。FF在全球范围内拥有近880项正在申请或已获授权的专利，其中530项专利与车辆组件、技术和制造过程相关。根据FF的量产投放计划，FF91将在成功完成一轮融资后约9个月启动量产。FF81电动车以及未来车型的开发准备工作也将尽快完成。

对此，时隔四个多月后，贾跃亭再次发声评论称:“产品和技术创新力是下一代汽车产业变革的核心价值和驱动力，FF会继续集中资源专注投入，持续为行业发挥引领作用。”