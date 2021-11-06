视频号开启首次VR直播!两位诺奖大师领衔腾讯WE大会揭秘黑洞等最新突破

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:11月6日，两位诺贝尔奖获得者领衔6位全球顶尖科学家，登上2021年腾讯WE大会舞台。从黑洞探寻到意念打字，再到畅游万米深海的软体机器人，他们与观众分享了天体物理、脑机接口、深海探索等多个科学领域的最新突破。这是腾讯WE大会连续第9年邀请全球顶尖科学家登台分享最前沿突破，疫情期间也从未中断。

除了展示科学突破，今年WE大会还实现了直播体验突破，成为微信视频号首次VR全景直播，实现了裸眼360°全景视觉特效。腾讯多媒体实验室也参与提供技术支持，腾讯云音视频提供直播解决方案，在视频号、腾讯视频等60余个平台同步直播。观众在充满科幻感的沉浸式体验中，与科学家一同“置身”太空、深海等场景。与此同时，大会还在北京、上海、广东、四川、甘肃等地的14所高校同步举办线下观影会，邀请师生一起观看科学前沿盛会。

腾讯2021年WE大会演讲嘉宾

大会以主题“洞天”，致敬古今中外探求世界真相的科学探索者。今年WE大会嘉宾来自六大领域，包括两位2020年诺贝尔物理学奖得主，即数学物理学家罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）与天体物理学家莱因哈德·根泽尔(Reinhard Genzel)，柔性电子材料专家约翰·罗杰斯(John A. Rogers)，储能与燃料电池技术科学家王朝阳、脑机接口专家克里希纳・谢诺伊（Krishna V. Shenoy），科学探索奖得主、软体机器人与智能装备科学家李铁风。

腾讯首席探索官网大为

“人类活动已经对地球产生了深刻的影响。我们看到暴雨肆虐、洪水频发，还有山火蔓延。2021年，人类的行为必须改变。我们可以通过新技术的运用，在改善生活质量的同时，保持自然生态平衡”，腾讯首席探索官网大为在开场演讲中表示，“人类的技术能力越来越强大，不应只局限于自身发展，还应该将探索科学的目光，望向更辽阔的星辰与大海。”

2020年诺贝尔物理学奖得主，数学物理学家罗杰·彭罗斯

“黑洞只是一种理论上的可能，还是能够在真实宇宙中自然形成?宇宙在大爆炸之前是什么?”当代最伟大的数学物理学家之一，罗杰·彭罗斯通过数学计算解答了黑洞形成的问题，并于2020年凭借“发现黑洞的形成是对广义相对论的普遍预言”获诺贝尔物理学奖。他与斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）共同发展出彭罗斯-霍金奇点定理，奠定了现代宇宙论的数学基础。此外，他还依据数据计算，提出了新的宇宙起源假说——“共形循环宇宙论”，即宇宙并非只经历一次大爆炸，而是在从大爆炸到死亡的过程中不断循环往复。本次WE大会上，彭罗斯带来数学在广义相对论和黑洞研究中应用的分享，也让大众深入了解宇宙的“前世今生”。

2020诺贝尔物理学奖得主，天体物理学家莱因哈德·根泽尔

如果说用数学方法证明黑洞的存在是理论上的贡献，同样为2020年诺贝尔物理学奖获得者的天体物理学家莱因哈德·根泽尔，则通过观测手段，进一步完善了黑洞存在的证据，并开创了超大质量天体研究的新领域。他凭借先进设备对银河系中心观测长达数年，最终笫一个获得确切证据，证明银河系中心存在一个质量巨大的黑洞。在演讲中，根泽尔为观众揭秘了用观测手段验证黑洞存在的全过程。

美国国家工程院、国家科学院和国家医学院三院院士，柔性电子材料专家约翰·罗杰斯

“如何让‘冷冰冰’的电子设备，变得如人体组织一般与人类身体兼容?”过去15年中，全球柔性电子技术研究的领军人物、被誉为“柔性电子之父”的美国西北大学约翰·罗杰斯教授，一直投身于这一课题研究。他的相关研究先后4次入选麻省理工技术评论“年度十大技术突破”。此次罗杰斯和观众重点分享了“电子皮肤”的最新成果，他研发的用于监测早产婴儿生命体征的电子皮肤，目前已经在全球5大洲的23个国家临床应用，守护着婴儿健康。

美国国家发明家科学院院士，动力电池、储能与燃料电池技术科学家王朝阳

“电池和储能是新能源时代和智能社会最重要的基础技术之一，在未来十年将迎来巨大的创新机会”。宾夕法尼亚州立大学材料与工程学杰出教授王朝阳是极速充电的开拓者，他关于全气候电池（ACB）技术的研究成果已被2022年北京冬奥运会采用，成为驱动奥运电动汽车的核心技术之一。在演讲中，王朝阳分享了“10分钟内充好电动汽车”等技术难题的突破性进展。实现5分钟充电、让充电比加油更快是他的新目标。

斯坦福大学教授，脑机接口专家克里希纳・谢诺伊

“仅凭意念就能写字”也从科幻场景变成了现实。斯坦福大学克里希纳・谢诺伊教授带领团队，首次破译了与手写笔记有关的大脑信号，进而将人脑中的写字意念转为屏幕中的一行行字句，准确率超过99%。演讲中，他分享了这一神奇技术的背后原理。该技术也将帮助无法行动和说话的“闭锁综合征”患者更好地交流。

科学探索奖得主、浙江大学教授，软体机器人与智能装备科学家李铁风

“85后”的浙江大学教授李铁风是本次大会最年轻的演讲嘉宾。继2019年获得科学探索奖后，他在今年3月凭借“万米深海操控软体机器人”的科研成果，登上国际顶级期刊Nature杂志封面。首个潜入马里亚纳海沟10900米深处的中国软体机器鱼，是他此次和观众分享的主题。“我们对于未来还有一个大胆的设想，就是把这种软体机器人应用在星球或太空探索中”。

本届WE大会还邀请各视频平台创作者，发起视频号科学知识打卡互动、UP主线下观影会、腾讯高校创新俱乐部观影等活动。同时，大会还邀请青年演员杨洋作为2021WE大会官方推广大使，鼓励大众勇敢追逐科学梦。

自2013年迄今，腾讯科学WE大会已连续举办9届，共邀请近80位世界顶尖科学研究者登台，包括13位数学物理学家、15位生命科学家及10位天文和地学家。累计近8000万人次通过线上及线下方式参会，仅2020年观看大会直播的用户就超过2500万。在举办科学WE大会基础上，腾讯近年又陆续发起科学探索奖、医学ME大会、青少年科学小会、X-Talk等系列项目，重奖基础科学突破，让走进科学、爱上科学成为社会新时尚。