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Adobe推出网页版Photoshop 暂不会开放所有功能

2021-11-04 08:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:近日在美国“ Adobe MAX2021 ”大会上宣布对Adobe Creative Cloud视频编辑应用进行重大更新。另外，Adobe还发布了网页版Photoshop和 Adobe Illustrato的网络版本，这将可以更加方便用户在不同设备或位置与进行创作。

Adobe (3)

本次发布的网页版Photoshop，可在网络浏览器中，对图形进行简单的编辑与修图，Illustrator则可以使用基本的设计工具及编辑工作流程。网页版Photoshop已经开发公测，Illustrator则处于内测状态，两款工具均面向Adobe Creative Cloud订阅用户。

Adobe首席产品官Scott Belsky称，网页版的Photoshop和Illustrator现在主要面向轻量级的编辑工作，“Adobe不会在第一天就提供所有功能。”

本次发挥Adobe还带来的重要内容是Creative Cloud Spaces和Creative Cloud Canvas服务，它们可以帮助用户更方便地在线沟通、组织、编辑和评论创作内容，提高工作效率。

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